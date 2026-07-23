Đảng ủy Bộ Tài chính tập huấn vận hành Hệ thống theo dõi tình hình thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương

Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Văn Trường - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính; đồng chí Đỗ Công Anh - Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số và Cơ yếu, Văn phòng Trung ương Đảng; đồng chí Trần Liên Hương - Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số (Bộ Tài chính), các báo cáo viên đến từ Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị và các cán bộ đầu mối được giao thực hiện nhiệm vụ cập nhật các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương.

Đồng chí Đỗ Văn Trường - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu khai mạc, đồng chí Đỗ Văn Trường nhấn mạnh tầm quan trọng của Quy chế số 08-QC/TW ngày 5/11/2025 của Ban Bí thư về theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư, đồng chí Thường trực Ban Bí thư giao trên Hệ thống theo dõi, đánh giá dựa trên dữ liệu và theo thời gian thực; và Hướng dẫn số 11-HD/VPTW ngày 24/6/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng về thực hiện Quy chế số 08-QC/TW.

“Việc đưa Hệ thống theodoinq.dcs.vn theo dõi dựa trên dữ liệu và thời gian thực vào vận hành là bước chuyển quan trọng trong công tác quản trị, đòi hỏi sự nghiêm túc tuyệt đối từ các cấp ủy, đơn vị trực thuộc” - đồng chí Đỗ Văn Trường khẳng định.

Theo đồng chí Đỗ Văn Trường, thách thức lớn nhất không nằm ở kỹ năng cập nhật dữ liệu, mà ở nhận thức và năng lực kiểm đếm, đánh giá tiến độ từng nhiệm vụ. Việc báo cáo, cập nhật dữ liệu phải diễn ra kịp thời ngay khi hoàn thành để phản ánh đúng năng lực của Đảng bộ Bộ Tài chính.

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính yêu cầu các học viên tham dự hội nghị tập trung nắm chắc quy trình tác nghiệp, chủ động làm chủ công nghệ, phần mềm để áp dụng ngay sau buổi tập huấn, tuyệt đối tránh tình trạng làm chiếu lệ hay hình thức.

Đồng chí Đỗ Công Anh - Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số và Cơ yếu, Văn phòng Trung ương Đảng phát biểu tại hôi nghị. Ảnh: Đức Minh

Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Công Anh đã quán triệt những nội dung cốt lõi của Quy chế số 08-QC/TW. Đồng chí đánh giá cao tinh thần tiên phong của Bộ Tài chính khi là đơn vị đầu tiên tổ chức buổi tập huấn chuyên sâu này, thể hiện tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của Bộ Tài chính trong việc chuyển đổi phương thức theo dõi, đôn đốc trên nền tảng số.

Chia sẻ về sự phát triển của Hệ thống theodoinq.dcs.vn, đồng chí Đỗ Công Anh cho biết, nền tảng này không chỉ dừng lại ở vai trò “kiểm đếm” nhiệm vụ (mức độ 1) hay đánh giá “hoàn thành văn bản” (mức độ 2). Từ cuối năm 2025, hệ thống đã tiến sang mức độ 3: đánh giá hiệu quả thực tế. Nền tảng hiện đã tích hợp các bộ chỉ số đo lường tiến độ (KPI) và hiệu quả đầu ra (OKR) để theo dõi xuyên suốt, thậm chí ngay cả khi nhiệm vụ đã được báo cáo hoàn thành.

Theo đồng chí Đỗ Công Anh, Hệ thống theodoinq.dcs.vn được xây dựng nhằm thống nhất việc theo dõi thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, hỗ trợ cập nhật và tổng hợp đánh giá nhiệm vụ trên cơ sở dữ liệu thời gian thực. Hệ thống không chỉ là nơi nhập liệu hay lưu trữ báo cáo, mà đã trở thành công cụ trực tiếp phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, giúp kịp thời nhận diện các việc chậm tiến độ hoặc có vướng mắc để báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý.

Các báo cáo viên của Tập đoàn Viettel trực tiếp hướng dẫn cán bộ, chuyên viên Bộ Tài chính quy trình vận hành, khai thác và sử dụng Hệ thống. Ảnh: Đức Minh

Đặc biệt, là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW và Nghị quyết số 79-NQ/TW, Bộ Tài chính đóng vai trò nòng cốt, quan trọng. Bộ Tài chính không chỉ theo dõi nội bộ, mà còn phải tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc tình hình thực hiện của các cơ quan, đơn vị liên quan trên nền tảng dữ liệu dùng chung, đảm bảo thông tin báo cáo đầy đủ, thực chất.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, các báo cáo viên của Tập đoàn Viettel đã trực tiếp hướng dẫn cán bộ, chuyên viên Bộ Tài chính quy trình vận hành, khai thác và sử dụng Hệ thống; thống nhất phương pháp cập nhật dữ liệu, theo dõi tiến độ, tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ; đồng thời trao đổi, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai tại các cơ quan, đơn vị.

Một số hình ảnh tại hội nghị: