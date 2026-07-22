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Đề án thành lập TP. Quảng Ninh và TP. Bắc Ninh được thảo luận tại ngày làm việc thứ ba, Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV

17:49 | 22/07/2026
(TBTCO) - Ngày 22/7, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Trung ương đã thảo luận về các đề án quan trọng, trong đó có Đề án thành lập TP. Quảng Ninh trực thuộc Trung ương và Đề án thành lập TP. Bắc Ninh trực thuộc Trung ương.
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Buổi sáng, đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội điều hành Hội nghị. Trung ương và các đại biểu làm việc tại Hội trường, thảo luận về 2 nội dung:

Một là, Đề án tổng kết Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII “về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Hai là, Đề án tổng kết Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”.

Buổi chiều, Trung ương và các đại biểu làm việc tại Tổ, thảo luận về 4 nội dung: Đề án xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hoà, phát triển; Đề án Chiến lược An ninh quốc gia; Đề án thành lập TP. Quảng Ninh trực thuộc Trung ương; Đề án thành lập TP. Bắc Ninh trực thuộc Trung ương.

Ngày mai (23/7/2026), Trung ương tiếp tục làm việc theo chương trình./.

Theo chinhphu.vn
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