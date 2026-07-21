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Ngày 21/7: Giá cà phê tăng, hồ tiêu duy trì ở mức cao

07:07 | 21/07/2026
Giá cà phê hôm nay (21/7) tăng 100 - 300 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá trung bình tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên trong khoảng 97.500 - 98.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu duy trì ổn định trong khoảng 137.000 - 140.500 đồng/kg.
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Giá cà phê hôm nay điều chỉnh tăng nhẹ. Ảnh minh họa

Giá cà phê trong khoảng 97.500 - 98.000 đồng/kg

Khảo sát sáng 21/7 cho thấy giá cà phê nhân xô tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục nhích lên so với hôm qua. Hiện giá thu mua phổ biến trong khoảng 97.500 - 98.000 đồng/kg, tăng 100 - 300 đồng/kg tùy từng địa phương.

Cụ thể, Đắk Lắk và Gia Lai cùng tăng 300 đồng/kg, lên mức 98.000 đồng/kg. Tại Đắk Nông cũ (Lâm Đồng), giá cà phê tăng nhẹ 100 đồng/kg, hiện cũng đạt 98.000 đồng/kg, tiếp tục nằm trong nhóm địa phương có giá thu mua cao nhất.

Trong khi đó, Lâm Đồng tăng 300 đồng/kg, lên 97.500 đồng/kg, song vẫn là địa phương có mức giá thấp nhất khu vực.

Đà tăng nhẹ trong phiên đầu tuần giúp giá cà phê nội địa tiếp tục duy trì vùng cao nhất trong nhiều tháng, tiến gần mốc 100.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê trên hai sàn vẫn diễn biến trái chiều. Cụ thể, trên sàn London, hợp đồng Robusta giao tháng 9/2026 tăng 25 USD/tấn (0,6%), lên 3.877 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 tăng 10 USD/tấn (0,3%), đạt 3.829 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 9/2026 giảm 14 US cent/pound (4,2%), xuống còn 320,3 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 giảm 12,2 US cent/pound (3,9%), còn 303,8 US cent/pound.

Giá tiêu ổn định

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Giá tiêu hôm nay trong khoảng 137.000 - 140.500 đồng/kg. Ảnh minh họa

Khảo sát sáng 21/7 cho thấy giá hồ tiêu tại các vùng nguyên liệu trọng điểm không có biến động so với ngày trước đó, dao động trong khoảng 137.000 - 140.500 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là địa phương có giá thu mua cao nhất cả nước với 140.500 đồng/kg.

Xếp sau là Đắk Lắk ở mức 140.000 đồng/kg, trong khi Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) duy trì mức 137.500 đồng/kg. Tại Đồng Nai và Gia Lai, giá hồ tiêu tiếp tục được thu mua ở mức 137.000 đồng/kg, giữ nguyên so với phiên giao dịch trước.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu tại các quốc gia sản xuất chủ chốt không ghi nhận biến động mới. Theo số liệu của Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia được niêm yết ở mức 6.773 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil loại ASTA hiện ở mức 5.800 USD/tấn, thấp nhất trong nhóm các nước xuất khẩu lớn, trong khi tiêu đen Malaysia được chào bán ở 9.300 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l và 550 g/l tiếp tục ổn định ở mức lần lượt 5.850 USD/tấn và 5.950 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, tiêu trắng Muntok của Indonesia giữ mức 9.336 USD/tấn. Tiêu trắng Malaysia được chào bán ở 12.200 USD/tấn, trong khi tiêu trắng Việt Nam duy trì mức 8.200 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
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