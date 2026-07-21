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Dư nợ cho vay tăng lên gần 8.900 tỷ đồng, Chứng khoán KB Việt Nam báo lãi tăng hơn 15%

Thu Hương

Thu Hương

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16:14 | 21/07/2026
(TBTCO) - Tại thời điểm cuối quý II/2026, dư nợ cho vay của Chứng khoán KB Việt Nam đạt gần 8.900 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 114 tỷ đồng, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước.
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Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2026, ghi nhận kết quả kinh doanh tiếp tục tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Tại thời điểm ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Chứng khoán KB Việt Nam đạt 12.529 tỷ đồng, giảm 66 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025. Trong cơ cấu tài sản, tài sản ngắn hạn đạt 12.443 tỷ đồng, chiếm gần như toàn bộ tổng tài sản, trong khi tài sản dài hạn ở mức 85,9 tỷ đồng.

Danh mục tài sản tài chính của công ty đạt 12.418 tỷ đồng. Trong đó, các khoản cho vay tiếp tục là khoản mục lớn nhất với 8.880 tỷ đồng, tăng khoảng 325 tỷ đồng so với cùng kỳ. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) đạt 2.183 tỷ đồng, giảm khoảng 437 tỷ đồng so với cuối quý II/2025, trong khi tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) tăng lên 1.198 tỷ đồng, cao hơn khoảng 73 tỷ đồng so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền còn 119,8 tỷ đồng, giảm so với mức 188,4 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm trước.

Dư nợ cho vay tăng lên gần 8.900 tỷ đồng, Chứng khoán KB Việt Nam báo lãi tăng hơn 15%
Kết quả kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm 2026 của Chứng khoán KB Việt Nam. Nguồn: BCTC Chứng khoán KB Việt Nam.

Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả của Chứng khoán KB Việt Nam tại ngày 30/6 đạt 7.865 tỷ đồng, giảm khoảng 158 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 7.726 tỷ đồng, giảm khoảng 221 tỷ đồng. Trong khi đó, vốn chủ sở hữu tăng lên 4.663 tỷ đồng, cao hơn 110 tỷ đồng so với đầu năm, chủ yếu nhờ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng lên 1.631 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, trong quý II/2026, Chứng khoán KB Việt Nam ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 345,7 tỷ đồng, tăng 46,8% so với mức 235,4 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Động lực tăng trưởng doanh thu của Chứng khoán KB Việt Nam tiếp tục đến từ hoạt động cho vay và môi giới. Trong đó, lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 209,1 tỷ đồng, tăng 50,8% so với cùng kỳ và tiếp tục là nguồn thu lớn nhất. Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán đạt 72,2 tỷ đồng, tăng 12,1% so với quý II/2025.

Bên cạnh đó, lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đạt 42,9 tỷ đồng, tăng gần 60% so với cùng kỳ. Lãi từ các tài sản tài chính FVTPL đạt 18,2 tỷ đồng, cao gấp hơn 5 lần so với mức 3,1 tỷ đồng của quý II năm trước. Trong cơ cấu khoản thu này, thu nhập từ cổ tức và tiền lãi phát sinh từ tài sản chính đạt 14,3 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 2,3 tỷ đồng cùng kỳ. Doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán đạt 1,8 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ, trong khi thu nhập hoạt động khác đạt 1,4 tỷ đồng, gấp gần 3 lần quý II/2025.

Ở chiều chi phí, tổng chi phí hoạt động của Chứng khoán KB Việt Nam trong quý II/2026 ở mức 86,1 tỷ đồng, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chi phí môi giới chứng khoán đạt 81,1 tỷ đồng, tăng khoảng 15%. Công ty đồng thời ghi nhận hoàn nhập dự phòng tài sản tài chính gần 1,5 tỷ đồng, trong khi chi phí lưu ký và chi phí tư vấn tài chính đều tăng so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, chi phí tài chính tăng mạnh lên 155,7 tỷ đồng, gấp khoảng 2,4 lần cùng kỳ năm 2025. Nguyên nhân chủ yếu đến từ chi phí lãi vay đạt 124,2 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với mức 62,5 tỷ đồng cùng kỳ. Bên cạnh đó, Chứng khoán KB Việt Nam ghi nhận lỗ chênh lệch tỷ giá hơn 31,1 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ ở mức khoảng 3 tỷ đồng.

Sau khi trừ chi phí quản lý công ty chứng khoán 33,6 tỷ đồng, gần tương đương cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế của Chứng khoán KB Việt Nam đạt 71,5 tỷ đồng, tăng 12% so với mức 63,8 tỷ đồng cùng kỳ. Sau khi ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 14,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 57,2 tỷ đồng, tăng 12,1% so với mức gần 51 tỷ đồng của quý II năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Chứng khoán KB Việt Nam ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 672,1 tỷ đồng, tăng 53,3% so với mức 438,4 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Trong đó, lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 404,6 tỷ đồng, tăng 52,4%; doanh thu môi giới đạt 148,5 tỷ đồng, tăng 38,1%; lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đạt 83,16 tỷ đồng, tăng 56,8%; còn lãi từ tài sản tài chính FVTPL đạt 29,2 tỷ đồng, tăng gần 3,8 lần so với cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, tổng chi phí hoạt động tăng lên 176,9 tỷ đồng, tăng 35,9%, trong khi chi phí tài chính lên tới 286,9 tỷ đồng, tăng hơn 130% so với cùng kỳ, chủ yếu do chi phí lãi vay và lỗ chênh lệch tỷ giá gia tăng.

Kết thúc 6 tháng đầu năm, Chứng khoán KB Việt Nam ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 142,7 tỷ đồng, tăng 15,5% so với mức 123,5 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 114,1 tỷ đồng, tăng 15,7% so với mức 98,6 tỷ đồng của 6 tháng đầu năm 2025.

Thu Hương
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chứng khoán kb việt nam kbsv kết quả kinh doanh quý ii lợi nhuận doanh thu ngành chứng khoán công ty chứng khoán

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