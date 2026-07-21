Chứng khoán phái sinh ngày 21/7: Thanh khoản cải thiện, chênh lệch dương tiếp tục duy trì

Sau nhịp hồi phiên sáng, thị trường cơ sở dần suy yếu khi áp lực bán gia tăng về cuối ngày. Sắc xanh chiếm ưu thế, giúp VN30 nhiều thời điểm giao dịch trên tham chiếu. Tuy nhiên, bước sang phiên chiều, lực cung gia tăng tại nhóm vốn hóa lớn khiến chỉ số liên tục thu hẹp đà tăng và đảo chiều giảm trong những phút cuối.

Kết phiên, VN30-Index giảm 6 điểm (-0,32%), xuống 1.881,32 điểm, tiếp tục ở dưới ngưỡng kháng cự tâm lý 1.900 điểm. Thị trường nghiêng về bên bán với 16/30 mã giảm, 9 mã tăng và 5 mã đứng giá tham chiếu.

BSR là cổ phiếu gây áp lực lớn nhất lên chỉ số, dù từng là động lực kéo các chỉ số chung tăng giá trước đây. Tiếp theo là FPT, VIC, VJC và GAS. Trong khi đó, lực đỡ chủ yếu đến từ LPB, HPG, MWG, VPB và SSI, phần nào giúp VN30-Index không giảm sâu hơn.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index tháng 8/2026 (41I1G8000) đóng cửa tại 1.884,5 điểm, giảm 0,45%, nhưng vẫn cao hơn chỉ số cơ sở 3,18 điểm, qua đó duy trì và nới rộng chênh lệch dương.

Đáng chú ý, 6/8 hợp đồng tương lai đóng cửa trong sắc đỏ, nhưng mức giảm nhìn chung nhẹ hơn chỉ số cơ sở, khiến chênh lệch dương duy trì ở nhiều hợp đồng, riêng hợp đồng đáo hạn vào tháng 12/2026 thấp hơn chỉ số cơ sở (-1,32 điểm).

Chênh lệch dương tiếp tục duy trì ở phần lớn các hợp đồng tương lai. Nguồn: TBTCVN tổng hợp

Thanh khoản trên thị trường phái sinh tiếp tục cải thiện với tổng khối lượng giao dịch tăng 7,8%. Trong khi đó, khối lượng mở (OI) của hợp đồng chính 41I1G8000 tăng lên 36.071 hợp đồng. Dòng tiền vẫn tiếp tục mở mới các vị thế, dù thị trường cơ sở còn nhiều biến động.

Theo các chuyên gia từ Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), các nhà giao dịch gia tăng vị thế đầu cơ trong bối cảnh VN30-Index biến động mạnh và nghiêng về kịch bản chỉ số có thể phục hồi nhẹ sau khi giảm mạnh về vùng quá bán ngắn hạn. Tuy vậy, nhà đầu tư vẫn cần ưu tiên xem xét phòng ngừa rủi ro khi VN30 suy yếu.

Chênh lệch dương trên thị trường phái sinh tiếp tục được duy trì cùng với OI gia tăng cho thấy, nhà đầu tư vẫn kỳ vọng vào khả năng hồi phục kỹ thuật, dù tâm lý chung trên thị trường vẫn khá thận trọng./.