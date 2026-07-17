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Chứng khoán phái sinh ngày 17/7: Giao dịch thận trọng khi VN30-Index gặp vùng kháng cự

Tùng Linh

Tùng Linh

18:27 | 17/07/2026
(TBTCO) - VN30-Index tiếp tục giảm khi áp lực bán lan rộng tại nhóm vốn hóa lớn và thanh khoản suy yếu. Trên thị trường phái sinh, sắc đỏ cũng áp đảo nhưng giá các hợp đồng tương lai cũng giảm nhẹ hơn chỉ số cơ sở.
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Thị trường chứng khoán cơ sở duy trì trạng thái giao dịch thận trọng khi VN30-Index tiến gần vùng kháng cự 1.960 điểm. Ngay từ đầu phiên 17/7, áp lực bán chiếm ưu thế và kéo dài trong hầu hết thời gian giao dịch khiến VN30-Index giảm 10 điểm (-0,52%) xuống 1.931,65 điểm. Sắc đỏ chiếm ưu thế với 23/30 cổ phiếu giảm giá, chỉ 5 mã tăng và 2 mã đứng giá tham chiếu.

BSR là cổ phiếu lấy đi nhiều điểm số nhất của VN30-Index, tiếp đến là VPL, VIC, HPG, VHM và FPT. Ở chiều ngược lại, lực đỡ chủ yếu đến từ VNM, LPB, STB và SAB, song không đủ bù đắp áp lực điều chỉnh của các cổ phiếu trụ. Đáng chú ý, thanh khoản tiếp tục ở mức thấp, phản ánh tâm lý dè dặt của dòng tiền khi chỉ số tiến sát vùng cản kỹ thuật. Giao dịch tại 30 cổ phiếu thuộc rổ danh mục này chỉ đạt hơn 7.116 tỷ đồng trong hôm nay.

Tương tự thị trường cơ sở, giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh cũng diễn ra thận trọng. Khối lượng giao dịch của riêng hợp đồng 41I1G8000 vẫn tăng mạnh so với phiên hôm qua. Tuy nhiên, sau khi hợp đồng tháng 7 đáo hạn, tổng giao dịch toàn thị trường phái sinh vẫn giảm đáng kể. Trong khi đó, khối lượng mở (OI) của 41I1G8000 tiếp tục tăng. Các nhà đầu tư vẫn đang tăng thêm vị thế nắm giữ qua đêm sau khi hợp đồng tháng 8 trở thành kỳ hạn giao dịch chính.

Chứng khoán phái sinh ngày 17/7: Giao dịch thận trọng khi VN30-Index gặp vùng kháng cự
Giá các hợp đồng tương lai giảm “khiêm tốn” hơn chỉ số cơ sở - Nguồn: TBTCVN tổng hợp

Giá hợp đồng tương lai VN30 đáo hạn tháng 8/2026 (41I1G8000) kết phiên tại 1.930,0 điểm, giảm 0,27%, thấp hơn mức giảm của chỉ số cơ sở, qua đó thu hẹp chênh lệch âm còn 1,65 điểm so với VN30. Nhờ mức giảm có phần “khiêm tốn” hơn, chênh lệch giữa giá hợp đồng tương lai và VN30-Index đã thu hẹp nhiều so với hôm qua. Các hợp đồng tương lai VN30 kỳ hạn dài hạn duy trì chênh lệch âm từ -0,15 điểm đến -6,05 điểm.

Trong khi đó, toàn bộ 4 hợp đồng tương lai VN100 đều đã trở lại trạng thái chênh lệch dương so với chỉ số cơ sở.

Theo đánh giá của các chuyên gia từ Chứng khoán SHS, các nhà giao dịch đã giảm các vị thế đầu cơ trong phiên và tiếp tục ưu tiên các chiến lược phòng ngừa rủi ro khi VN30 tiến vào vùng kháng cự. SHS cho rằng xu hướng ngắn hạn của hợp đồng tương lai 41I1G8000 vẫn đang trong pha điều chỉnh, với kháng cự quanh 1.960 điểm và hỗ trợ gần 1.920 điểm. Chênh lệch âm thu hẹp cùng khối lượng OI tiếp tục gia tăng cho thấy dòng tiền vẫn duy trì sự hiện diện trên thị trường, nhưng tâm lý chung vẫn khá thận trọng trước khi xuất hiện các tín hiệu rõ ràng hơn về xu hướng.

Tùng Linh
Từ khóa:
phái sinh chứng khoán phái sinh vn30

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