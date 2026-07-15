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Ngày 15/7: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động mạnh

06:18 | 15/07/2026
Giá lúa gạo hôm nay (15/7) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có xu hướng tăng so với ngày hôm trước, đặc biệt là lúa tươi. Cụ thể, giá lúa tươi Đài Thơm 8, IR 50404 và OM 5451 đồng loạt tăng mạnh 500 đồng/kg. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đứng giá.
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Ngày 15/7: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động mạnh
Giá lúa tươi hôm nay tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng mạnh. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi Đài Thơm 8 hôm nay tăng 500 đồng/kg dao động ở mốc 6.900 - 7.100 đồng/kg; lúa tươi IR 50404 tăng 500 đồng/kg dao động ở mức 6.000 - 6.200 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) tăng 500 đồng/kg dao động mốc 6.300 - 6.500 đồng/kg; lúa OM 34 (tươi) dao động mốc 5.600 - 5.700 đồng/kg; giá lúa tươi OM 18 dao động ở mốc 6.300 - 6.500 đồng/kg, so với cuối tuần trước.

Tại các địa phương hôm nay, giao dịch mua bán mới chậm, giá biến động. Tại An Giang, giao dịch mua bán mới yếu, giá một số loại lúa tươi tăng. Tại Đồng Tháp, nông dân neo giá cao, thướng lại hỏi mua mới ít. Tại Cần Thơ, Cà Mau, Vĩnh Long, Tây Ninh, giao dịch mua bán chậm, giá lúa tươi các loại có xu hướng tăng nhẹ.

Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay dao động ở mức 9.050 - 9.100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 9.400 - 9.500 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 9.500 - 9.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 10.750 - 10.900 đồng/kg.

Với phụ phẩm, giá các mặt hàng phụ phẩm dao động khoảng từ 7.950 - 8.300 đồng/kg. Hiện tấm thơm tăng 100 đồng/kg dao động ở mức 8.200 - 8.300 đồng/kg; giá cám dao động ở mức 7.950 - 8.100 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ giá gạo đi ngang. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; giá gạo Đài thơm dao động 15.000 - 15.500 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 13.000 - 14.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 15.000 - 16.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đứng giá. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo Jasmine được chào bán ở mức 513 - 517 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 510 - 520 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm dao động từ 348 - 352 USD/tấn.

Trên thị trường thế giới, giá gạo 5% tấm tại Thái Lan dao động 478 - 482 USD/tấn, gạo 100% tấm dao động từ 409 - 413 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, gạo 5% tấm dao động ở mức 350 -354 USD/tấn, gạo 100% tấm chào bán 280 - 284 USD/tấn./.

Xuân Cường (tổng hợp)
Từ khóa:
lúa tươi giá lúa giá gạo đồng bằng sông cửu long

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