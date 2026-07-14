Ngày 14/7: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Nam điều chỉnh tăng

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục khởi sắc. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tăng 1.000 đồng/kg tại Tuyên Quang, Thái Nguyên và Lai Châu, các địa phương còn lại giữ nguyên so với hôm trước.

Cụ thể, giá heo tại Tuyên Quang, Thái Nguyên và Lai Châu cùng tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 66.000 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, Hà Nội và Hưng Yên tiếp tục duy trì mức 67.000 đồng/kg, cao nhất cả nước. Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Điện Biên cùng với Tuyên Quang, Thái Nguyên và Lai Châu giao dịch ở mức 66.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Phú Thọ và Sơn La tiếp tục giữ mức 65.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Bắc dao động từ 65.000 đồng/kg đến 67.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tăng nhẹ tại một địa phương. Cụ thể, giá heo tại Lâm Đồng tăng nhẹ 1.000 đồng/kg, lên mức 64.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá heo tại Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục giữ mức 65.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Hà Tĩnh và Quảng Trị duy trì mức 64.000 đồng/kg.

Giá heo tại Huế và Quảng Ngãi cùng giao dịch ở mức 63.000 đồng/kg. Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục giữ mức 62.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 62.000 đồng/kg đến 65.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay tăng 1.000 đồng/kg tại Đồng Nai, An Giang và Cần Thơ, trong khi các địa phương còn lại giữ ổn định.

Cụ thể, giá heo ở Đồng Nai tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 64.000 đồng/kg. Heo hơi tại An Giang và Cần Thơ cùng tăng 1.000 đồng/kg, lên 62.000 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, Đồng Nai trở thành địa phương có giá cao nhất khu vực với 64.000 đồng/kg. TP HCM tiếp tục giữ mức 63.000 đồng/kg. Tây Ninh, Vĩnh Long, Cần Thơ và An Giang cùng giao dịch ở mức 62.000 đồng/kg. Đồng Tháp và Cà Mau duy trì mức 61.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Hiện giá heo hơi miền Nam dao động từ 61.000 đồng/kg đến 64.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay có xu hướng tăng tại nhiều địa phương thuộc miền Bắc và miền Nam khi Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lai Châu, Đồng Nai, An Giang và Cần Thơ cùng tăng 1.000 đồng/kg, trong khi miền Trung - Tây Nguyên tiếp tục ổn định.

Hiện mức giá cao nhất cả nước là 67.000 đồng/kg tại Hà Nội và Hưng Yên, còn mức thấp nhất 61.000 đồng/kg được ghi nhận tại Đồng Tháp và Cà Mau./.