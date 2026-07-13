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Ngày 13/7: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước ổn định

06:27 | 13/07/2026
Giá cao su hôm nay (13/7) biến động trái chiều trên các sàn châu Á, trong khi thị trường trong nước tiếp tục ổn định, giá thu mua tại các doanh nghiệp lớn không đổi.
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Ngày 13/7: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước ổn định
Giá cao su hôm nay biến động trái chiều trên các sàn châu Á.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, thị trường cao su thế giới ghi nhận diễn biến trái chiều trên các sàn giao dịch lớn.

Tại Sàn Giao dịch Osaka (OSE) - Nhật Bản, hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 8 giữ nguyên ở mức 415,5 Yên/kg, trong khi hợp đồng giao tháng 12 giảm 2,1 Yên, tương đương 0,5%, xuống còn 419,8 Yên/kg.

Dù điều chỉnh nhẹ trong phiên cuối tuần, hợp đồng này vẫn tăng 2,32% so với đầu tuần, phản ánh tâm lý lạc quan thận trọng của giới đầu tư.

Tại Thái Lan, giá cao su RSS3 giao tháng 8 tăng 0,6 Baht lên 91,3 Baht/kg, nhờ lực mua ổn định từ thị trường nội địa.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, hợp đồng cao su tháng 8 giảm 130 Nhân dân tệ, xuống 16.795 Nhân dân tệ/tấn, trong khi kỳ hạn tháng 9 nhích thêm 10 Nhân dân tệ, đạt 16.905 Nhân dân tệ/tấn.

Đáng chú ý, hợp đồng cao su butadiene giao tháng 9 tăng mạnh 245 Nhân dân tệ, tương đương 1,97%, lên 12.655 Nhân dân tệ/tấn.

Trên nền tảng SICOM thuộc Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng cao su tháng 8 giảm 1%, còn 215 US cent/kg.

Theo các chuyên gia, thị trường vẫn giao dịch trong trạng thái thận trọng khi cả cung và cầu chưa tạo được động lực rõ rệt. Dù kỳ hạn tháng 9 trên SHFE hồi phục nhẹ, đà giảm tại SGX cho thấy hoạt động xuất khẩu cao su vẫn chịu áp lực và xu hướng ngắn hạn nhiều khả năng sẽ tiếp tục biến động theo triển vọng nhu cầu toàn cầu.

Báo cáo mới nhất của Hiệp hội các nước sản xuất cao su tự nhiên cho thấy, nguồn cung toàn cầu tiếp tục được cải thiện nhưng tốc độ tăng không lớn do thời tiết mưa kéo dài tại Thái Lan, Malaysia và một số khu vực phía Nam Việt Nam làm ảnh hưởng đến hoạt động khai thác.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường trong nước, giá thu mua mủ cao su nguyên liệu tiếp tục được các doanh nghiệp duy trì ổn định.

Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 505 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 495 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Nhìn chung, thị trường cao su nội địa vẫn duy trì trạng thái ổn định, trong khi giới kinh doanh tiếp tục theo dõi diễn biến cung - cầu và xu hướng giá trên thị trường quốc tế./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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