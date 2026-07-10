Tỷ giá USD hôm nay (10/7): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, thị trường chờ động thái tiếp theo của Fed và ECB

Diễn biến thị trường trong nước

Sáng 10/7, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.214 đồng, tăng 3 đồng so với phiên trước. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng điều chỉnh tương ứng.

Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 23.953,3 - 26.474,7 VND/USD.

Trong khi đó, trên thị trường tự do, tỷ giá USD phổ biến khoảng 26.400 - 26.450 VND/USD, giữ nguyên chiều mua và tăng 30 đồng chiều bán. Khảo sát tại các ngân hàng trong phiên gần nhất cho thấy, tỷ giá USD tại Vietcombank được niêm yết ở mức 26.081 - 26.471 VND/USD (mua vào - bán ra), chiều mua và chiều bán cùng tăng 5 đồng so với phiên trước. Tại BIDV, tỷ giá ở mức 26.111 - 26.471 VND/USD, chiều mua và chiều bán cũng tăng tương ứng 5 đồng. Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY giao dịch tại Vietcombank, BIDV chốt phiên ngày 9/7 như sau: Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước đó. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Đối với EUR, Vietcombank niêm yết tỷ giá 29.273 - 30.817 VND/EUR (mua vào - bán ra), chiều mua tăng 52 đồng, chiều bán tăng 54 đồng. Trong khi đó, BIDV niêm yết ở mức 29.548 - 30.956 VND/EUR, chiều mua tăng 61 đồng và chiều bán tăng 60 đồng.

Với GBP, Vietcombank niêm yết tỷ giá 34.316 - 35.772 VND/GBP (mua vào - bán ra), chiều mua tăng 117 đồng, chiều bán tăng 122 đồng. Tại BIDV, tỷ giá ở mức 34.646 - 35.909 VND/GBP, chiều mua tăng 163 đồng và chiều bán tăng 170 đồng, cao hơn mức điều chỉnh tại Vietcombank.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - giảm nhẹ 0,13% xuống 100,94 điểm.

Ngân hàng Nordea (Phần Lan) nhận định Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vẫn có khả năng tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, song triển vọng sẽ phụ thuộc lớn vào diễn biến căng thẳng tại Trung Đông và giá năng lượng. Theo Nordea, việc ECB tăng lãi suất ngay trong tháng 7 hiện không còn nhiều khả năng khi lạm phát hạ nhiệt và giá dầu giảm. Tuy nhiên, khả năng tăng lãi suất vào tháng 9 vẫn được đánh giá là hiện hữu, phù hợp với kỳ vọng đang được thị trường định giá.

Trong khi đó, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York - ông John Williams cho biết, lạm phát tại Mỹ vẫn ở mức quá cao. Phát biểu tại hội thảo ở New York, ông John Williams cho biết các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang tích cực đánh giá nhiều kịch bản lạm phát khác nhau, trong bối cảnh giá năng lượng, đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) và xu hướng năng suất lao động sẽ tiếp tục định hình triển vọng kinh tế.

Tại Nhật Bản, giới phân tích cho rằng nước này có thể đang thay đổi chiến lược can thiệp trên thị trường ngoại hối, nhưng điều đó chưa chắc đủ để ngăn đà suy yếu của đồng yên. Khi tỷ giá USD/JPY đang ở vùng cao nhất trong khoảng 40 năm, nguyên nhân chính không phải là hoạt động đầu cơ, mà là khoảng cách lãi suất rất lớn giữa Mỹ và Nhật Bản.

Dù Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) có thể tiếp tục nâng lãi suất để làm chậm đà mất giá của đồng yên, giao dịch chênh lệch lãi suất vẫn hấp dẫn, khiến thị trường có thể tiếp tục thử thách mức độ sẵn sàng can thiệp của chính phủ Nhật Bản.

Tuần trước, một số thông tin về khả năng Nhật Bản thay đổi đáng kể chiến thuật can thiệp đã hỗ trợ đồng yên phục hồi trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, khi chưa có hành động cụ thể, tâm lý thị trường nhanh chóng dịu lại, khiến tỷ giá USD/JPY quay trở lại vùng đỉnh của khoảng bốn thập kỷ.

Theo nguồn tin được Reuters dẫn lời, các quan chức Nhật Bản có thể chuyển từ cách tiếp cận truyền thống là phát tín hiệu trước về kế hoạch can thiệp ngoại hối sang tập trung trực tiếp vào việc gây sức ép đối với các nhà đầu cơ trên thị trường./.