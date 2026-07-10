Đầu tư

Nghị quyết số 10-NQ/TW và chu kỳ FDI thế hệ mới

Nguyên Đức

Nguyên Đức

10:43 | 10/07/2026
(TBTCO) - Dòng vốn đầu tư nước ngoài tăng mạnh không chỉ phản ánh sức hút của Việt Nam, mà còn tạo điểm khởi đầu mới cho chiến lược thu hút FDI thế hệ mới, theo Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị.
aa

Sức bật tháng 6

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam đang tiếp tục xu hướng tích cực trong bối cảnh dòng đầu tư toàn cầu vẫn chưa phục hồi mạnh mẽ, do biến động địa chính trị toàn cầu và chính sách thuế quan của Hoa Kỳ.

“Thu hút đầu tư nước ngoài là một điểm sáng của nền kinh tế” - Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh khi báo cáo trước Chính phủ và nhắc đến con số 34,6 tỷ USD vốn đăng ký, tăng 61% cùng gần 13,03 tỷ USD vốn thực hiện, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nghị quyết số 10-NQ/TW và chu kỳ FDI thế hệ mới
Nguồn: Cục Thống kê. Đồ họa: Phương Anh

Nhìn vào những con số này, có thể thấy, đã có sự tăng tốc mạnh mẽ trong tháng 6/2026. Trong 5 tháng đầu năm, tổng vốn FDI thu hút được đạt 24,8 tỷ USD, tăng 34,9% so với cùng kỳ. Như vậy, chỉ trong tháng 6, đã có thêm gần 10 tỷ USD vốn FDI đăng ký vào Việt Nam, một con số kỷ lục. Hiếm có khi nào tính theo tháng, Việt Nam thu hút được nguồn lực FDI lớn như vậy.

Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), tháng 6/2026, trong khi vốn FDI đăng ký mới đạt trên 2,5 tỷ USD, giảm nhẹ 0,3% so với tháng 5/2026, thì vốn tăng thêm đạt 5,2 tỷ USD, tăng 102,1%, còn vốn đầu tư thông qua góp vốn, mua cổ phần đạt 2 tỷ USD, tăng 121,6% so với tháng 5.

Cũng chính từ sức bật của tháng 6, mà tính chung 6 tháng đầu năm, vốn FDI đăng ký tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Hơn thế, vốn FDI đăng ký vào Việt Nam tăng ở cả 3 nguồn vốn: vốn đăng ký mới (17,39 tỷ USD, tăng 87,2% so với cùng kỳ năm trước); vốn tăng thêm (11,04 tỷ USD, tăng 23,5%) và vốn đầu tư thông qua góp vốn, mua cổ phần (6,22 tỷ USD, tăng 89,5%).

Đáng nói là, sau 5 tháng đầu năm, vốn điều chỉnh mới đạt 5,78 tỷ USD, giảm 32,1% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với đó, một điều quan trọng, vốn FDI giải ngân cũng đang tăng tốc. 6 tháng, vốn FDI giải ngân đạt 13,03 tỷ USD, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là số vốn FDI thực hiện cao nhất của 6 tháng đầu năm trong 5 năm qua.

Điểm khởi đầu cho một chu kỳ FDI thế hệ mới

Một sự trùng hợp thú vị, đó là cùng thời điểm thu hút vốn FDI có sự tăng tốc mạnh mẽ, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, mở ra một chu kỳ FDI thế hệ mới.

Nghị quyết số 10-NQ/TW không chỉ xác lập tư duy mới trong thu hút FDI, mà còn hướng đến việc phát triển hệ sinh thái đầu tư nước ngoài, thu hút FDI có chọn lọc, hướng đến các lĩnh vực mang lại “nền tảng đầu tư chiến lược quốc gia”, như các dự án công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), nghiên cứu và phát triển (R&D), thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp Việt Nam…

Cùng với đó, Nghị quyết cũng đặt ra mục tiêu thu hút khoảng 200 - 300 tỷ USD (40 - 50 tỷ USD/năm) vốn đăng ký và khoảng 150 - 200 tỷ USD (30 - 40 tỷ USD/năm) vốn thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2030.

Dòng vốn gia tăng khẳng định niềm tin của nhà đầu tư đối với Việt Nam

Theo đánh giá của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), kết quả thu hút FDI 6 tháng đầu năm 2026 tiếp tục duy trì xu hướng tích cực cả về quy mô vốn và cơ cấu đầu tư. “Vốn đăng ký mới, vốn điều chỉnh và hoạt động góp vốn, mua cổ phần đều ghi nhận tăng trưởng, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư đối với môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam” - đại diện Cục Đầu tư nước ngoài nhận định.

Ở góc độ con số, hơn 34,6 tỷ USD vốn FDI đăng ký vào Việt Nam trong 6 tháng là một tín hiệu tích cực. Với kết quả này, ngay trong năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-TW, mục tiêu thu hút về số lượng hoàn toàn có khả năng đạt được.

Còn về chất lượng, báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài cho thấy, nhiều dự án công nghệ cao đang tiếp tục đổ vào Việt Nam, sau khi các “đại gia” công nghệ như Intel, Samsung, LG, Goertek, Foxconn, Amkor, HanaMicron… chọn Việt Nam là “cứ điểm” sản xuất trong thời gian qua. Chỉ trong nửa đầu năm nay, đã có 2 dự án tỷ USD trong lĩnh vực công nghệ cao đăng ký đầu tư vào Việt Nam.

Chưa kể, còn có dự án sản xuất cực âm than chì nhân tạo Việt Nam của Posco Future M Co.Ltd, vốn đầu tư 282 triệu USD; dự án tăng vốn thêm 479,8 triệu USD của BYD… Và thông tin mới đây, dự án bán dẫn có vốn đầu tư 1 tỷ USD của LG sẽ sớm được triển khai tại Hải Phòng.

Trong 6 tháng đầu năm, vốn FDI vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với 18,4 tỷ USD, chiếm 53,3% tổng vốn đăng ký. Theo Cục Đầu tư nước ngoài, cơ cấu thu hút FDI trong 6 tháng đầu năm 2026 tiếp tục cho thấy, dòng vốn tập trung chủ yếu vào công nghiệp chế biến, chế tạo, phù hợp với định hướng phát triển Việt Nam thành trung tâm sản xuất trong chuỗi cung ứng khu vực.

Lời giải cho sự bứt phá

Nhiều kỳ vọng đang được đặt ra với thu hút FDI của Việt Nam sau khi Nghị quyết số 10-NQ/TW được ban hành.

Ông Sử Ngọc Khương - Giám đốc cấp cao Bộ phận Tư vấn đầu tư Savills Việt Nam cho rằng, giá trị cốt lõi của Nghị quyết số 10-NQ/TW không nằm ở mục tiêu thu hút 200 - 300 tỷ USD vốn FDI đăng ký, mà ở việc định hình một mô hình tăng trưởng mới dựa trên công nghệ, tri thức và đổi mới sáng tạo.

“Trong giai đoạn tới, câu hỏi không còn là Việt Nam thu hút được bao nhiêu vốn FDI, mà là thu hút được bao nhiêu công nghệ, bao nhiêu tri thức và bao nhiêu giá trị gia tăng cho nền kinh tế”.

Ông Sử Ngọc Khương - Giám đốc cấp cao Bộ phận Tư vấn đầu tư Savills Việt Nam

Trong bối cảnh này, để thu hút nhiều hơn vốn FDI, theo ông Sử Ngọc Khương, vấn đề không còn nằm ở mức ưu đãi cao hơn đối thủ, mà nằm ở khả năng tạo dựng niềm tin cho nhà đầu tư.

“Niềm tin đó được hình thành từ sự ổn định chính sách, tính nhất quán trong thực thi và khả năng bảo vệ hiệu quả các quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp” - ông Sử Ngọc Khương nhấn mạnh.

Điều này cũng giống như khuyến nghị đã được Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đưa ra, trong báo cáo mới nhất về thu hút FDI của Việt Nam. Theo OECD, để khai thác những lợi ích từ nguồn vốn FDI thế hệ mới, Việt Nam cần tăng cường tính nhất quan trong chính sách, hiện đại hóa khung pháp lý, điều chỉnh các chính sách ưu đãi nhằm hướng tới các khoản đầu tư góp phần nâng cao năng suất, đồng thời đẩy mạnh công tác xúc tiến và hỗ trợ đầu tư.

Những nội dung này, trên thực tế đã được đưa ra tại Nghị quyết số 10-NQ/TW. Lãnh đạo nhiều địa phương cũng đã thấu hiểu điều này và đang nỗ lực kiến tạo, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi nhất cho sự phát triển của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

“Cạnh tranh thu hút FDI trong giai đoạn mới không còn là cạnh tranh giữa các dự án, mà là cạnh tranh giữa các hệ sinh thái phát triển. Không chỉ là ưu đãi đầu tư, mà trước hết là năng lực kiến tạo thể chế, đó cũng chính là tinh thần cốt lõi mà Nghị quyết số 10-NQ/TW đã đặt ra và cũng là yêu cầu khách quan đối với Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới” - ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM bày tỏ.

Ở góc độ cơ quan quản lý, Cục Đầu tư nước ngoài cho rằng, thời gian tới, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đã được cấp phép; tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây chính là những định hướng lớn được xác định tại Nghị quyết số 10-NQ/TW.

Nguyên Đức
Từ khóa:
nghị quyết số 10-nq/tw chu kỳ FDI thế hệ mới đầu tư nước ngoài thu hút fdi bộ chính trị

Bài liên quan

Nghị quyết 10-NQ/TW: Từ thu hút FDI đến kiến tạo năng lực cạnh tranh quốc gia

Nghị quyết 10-NQ/TW: Từ thu hút FDI đến kiến tạo năng lực cạnh tranh quốc gia

Vốn FDI thực hiện 6 tháng đầu năm cao nhất trong 5 năm qua

Vốn FDI thực hiện 6 tháng đầu năm cao nhất trong 5 năm qua

Bộ Chính trị sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW

Bộ Chính trị sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW

Dành cho bạn

Tỷ giá USD hôm nay (10/7): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, thị trường chờ động thái tiếp theo của Fed và ECB

Tỷ giá USD hôm nay (10/7): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, thị trường chờ động thái tiếp theo của Fed và ECB

Ngày 10/7: Giá bạc đảo chiều bật tăng

Ngày 10/7: Giá bạc đảo chiều bật tăng

Sàn giao dịch các-bon - Việt Nam đang đặt nền móng cho một kiến trúc tài chính hoàn toàn mới

Sàn giao dịch các-bon - Việt Nam đang đặt nền móng cho một kiến trúc tài chính hoàn toàn mới

Giữ ổn định mặt bằng giá giữa nhiều sức ép

Giữ ổn định mặt bằng giá giữa nhiều sức ép

Đà Nẵng: Linh động phương án đưa tài sản công dôi dư vào khai thác

Đà Nẵng: Linh động phương án đưa tài sản công dôi dư vào khai thác

Giá vàng hôm nay ngày 10/7: Vàng thế giới tăng lên 4.125 USD/ounce, vàng trong nước biến động trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 10/7: Vàng thế giới tăng lên 4.125 USD/ounce, vàng trong nước biến động trái chiều

Đọc thêm

Gia Lai vượt chỉ tiêu thu hút đầu tư năm 2026, vốn đăng ký tăng gần gấp ba

Gia Lai vượt chỉ tiêu thu hút đầu tư năm 2026, vốn đăng ký tăng gần gấp ba

(TBTCO) - Chỉ sau hơn 6 tháng đầu năm 2026, Gia Lai đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu thu hút đầu tư của cả năm 2026. Toàn tỉnh ghi nhận 171 dự án mới với tổng vốn đăng ký hơn 165.000 tỷ đồng, tăng mạnh cả về số lượng dự án và quy mô vốn so với cùng kỳ năm trước.
Ký Hợp đồng gói thầu hơn 988 triệu USD nâng cấp, mở rộng Lọc dầu Dung Quất

Ký Hợp đồng gói thầu hơn 988 triệu USD nâng cấp, mở rộng Lọc dầu Dung Quất

(TBTCO) - Ngày 9/7, Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR), đơn vị thành viên của Petrovietnam, đã tổ chức Lễ ký kết Hợp đồng EPC (Thiết kế - Mua sắm - Xây dựng) và PMC (Tư vấn Quản lý dự án) thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.
Chính sách ưu đãi với nhà đầu tư khi đánh giá hồ sơ dự thầu

Chính sách ưu đãi với nhà đầu tư khi đánh giá hồ sơ dự thầu

(TBTCO) - Nhà đầu tư có giải pháp ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, cam kết chuyển giao công nghệ, doanh nghiệp khoa học - công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo… được hưởng ưu đãi khi đánh giá hồ sơ dự thầu, theo quy định tại Nghị định số 274/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành.
Kích hoạt các động lực tăng trưởng để kinh tế bứt tốc

Kích hoạt các động lực tăng trưởng để kinh tế bứt tốc

(TBTCO) - Mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 đang chịu áp lực lớn, khi mà 6 tháng, tăng trưởng GDP còn thấp hơn mục tiêu 1,52 điểm phần trăm. Để bứt tốc trong 6 tháng cuối năm, cần những giải pháp đủ mạnh nhằm khơi thông các động lực tăng trưởng và tận dụng hiệu quả mọi dư địa của nền kinh tế.
Tập trung vào các chính sách có tác động nhanh, trực tiếp và đo lường được

Tập trung vào các chính sách có tác động nhanh, trực tiếp và đo lường được

(TBTCO) - Để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số năm 2026, cần phải quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp cấp thiết, đặc biệt cần tăng tốc đầu tư công, khơi thông dòng tiền doanh nghiệp, kích cầu tiêu dùng trong nước… Điều quan trọng nhất là phải biến các nguồn lực sẵn có thành hoạt động kinh tế thực trong thời gian ngắn nhất. Chuyên gia kinh tế - TS. Nguyễn Văn Hiến - Nguyên Phó hiệu trưởng trường Đại học Tài chính - Marketing nhấn mạnh khi trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư.
Giải ngân vốn đầu tư công vào guồng với “thước đo” mới

Giải ngân vốn đầu tư công vào guồng với “thước đo” mới

(TBTCO) - Sau nhiều tháng tập trung tháo gỡ những “điểm nghẽn” về mặt bằng, vật liệu và thủ tục đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công đã tăng tốc mạnh trong tháng 6. Không chỉ tạo đà cho mục tiêu giải ngân cả năm, kết quả này còn cho thấy một chuyển động mới trong điều hành: từ thúc tiến độ bằng mệnh lệnh hành chính sang quản trị bằng dữ liệu, bằng trách nhiệm và bằng những “thước đo” cụ thể.
Hà Nội quyết tâm tăng trưởng 11%: Khơi thông nguồn lực để bứt phá

Hà Nội quyết tâm tăng trưởng 11%: Khơi thông nguồn lực để bứt phá

(TBTCO) - Mặc dù GRDP 6 tháng đầu năm tăng 8,22%, cao hơn bình quân cả nước, Hà Nội xác định chặng đường phía trước còn nhiều thách thức để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 11% trong năm 2026. Thành phố khẳng định không hạ mục tiêu, đồng thời tập trung điều hành theo kịch bản tăng trưởng chi tiết, đẩy mạnh đầu tư công, khơi thông các nguồn lực và kiến nghị Trung ương tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng, cơ chế, tín dụng và năng lượng nhằm tạo dư địa bứt phá.
Gỡ “điểm nghẽn” định giá đất để khơi thông nguồn lực phát triển

Gỡ “điểm nghẽn” định giá đất để khơi thông nguồn lực phát triển

Các quy định mới về định giá đất đang mở ra hành lang pháp lý minh bạch hơn, nhưng cũng đặt ra không ít thách thức trong quá trình triển khai tại địa phương. Theo Kiểm toán nhà nước, việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu, chuẩn hóa phương pháp và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan là điều kiện quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Quảng Ninh đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành hơn 40.000 căn nhà ở xã hội

Quảng Ninh đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành hơn 40.000 căn nhà ở xã hội

Petrovietnam đóng góp quan trọng vào ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế

Petrovietnam đóng góp quan trọng vào ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế

Nghị quyết số 10-NQ/TW và chu kỳ FDI thế hệ mới

Nghị quyết số 10-NQ/TW và chu kỳ FDI thế hệ mới

Infographics: Tổng quan bức tranh ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2026

Infographics: Tổng quan bức tranh ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2026

Quỹ Prudence ra mắt Levela - nền tảng giáo dục tài chính miễn phí giúp nâng cao hiểu biết tài chính cho người trẻ tại châu Á và châu Phi

Quỹ Prudence ra mắt Levela - nền tảng giáo dục tài chính miễn phí giúp nâng cao hiểu biết tài chính cho người trẻ tại châu Á và châu Phi

Đẩy mạnh chuyển đổi số, siết chặt kỷ cương và truy vết trách nhiệm bằng KPI

Đẩy mạnh chuyển đổi số, siết chặt kỷ cương và truy vết trách nhiệm bằng KPI

Tỷ giá USD hôm nay (8/7): Đồng USD lấy lại đà tăng, yên Nhật lại chịu áp lực can thiệp

Tỷ giá USD hôm nay (8/7): Đồng USD lấy lại đà tăng, yên Nhật lại chịu áp lực can thiệp

Phát hành chứng khoán: Động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Phát hành chứng khoán: Động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Giá vàng hôm nay ngày 9/7: Vàng thế giới và trong nước tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 9/7: Vàng thế giới và trong nước tiếp tục giảm

Xây nền pháp lý, mở đường cho hệ sinh thái đầu tư số

Xây nền pháp lý, mở đường cho hệ sinh thái đầu tư số