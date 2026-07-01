Thời sự

Bộ Chính trị sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW

Đức Minh

Đức Minh

[email protected]; [email protected]
17:23 | 01/07/2026
(TBTCO) - Chiều ngày 1/7/2026, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị.
aa

Tham dự Hội nghị có: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, các doanh nghiệp và các chuyên gia, nhà khoa học.

Hội nghị sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai nghị quyết số 57/NQ/TW của Bộ Chính trị
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu trung tâm - Hội trường Diên Hồng.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu Trung tâm - Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội tới 3.662 điểm cầu tại các bộ, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị với tổng số trên 568.380 đại biểu tham dự.

Tại điểm cầu Bộ Tài chính, có sự tham dự của Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, tập thể lãnh đạo cấp vụ, cục và tương đương thuộc Bộ Tài chính.

Kết quả khả quan

Báo cáo sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, đồng chí Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cho biết, Đảng ủy các cơ quan Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy đã thành lập các ban chỉ đạo với trưởng ban là người đứng đầu cấp ủy để chỉ đạo toàn diện việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ở địa phương, đơn vị mình.

Tính đến ngày 29/6/2026, Ban Chỉ đạo đã giao 1.937 nhiệm vụ; các cơ quan đã hoàn thành 84,8% nhiệm vụ có thời hạn; xử lý 1.009 trên 1.071 phản ánh, kiến nghị, sáng kiến và giải pháp, đạt tỷ lệ 94,2%.

Các cơ quan đã xây dựng, trình cơ quan và người có thẩm quyền ban hành hơn 400 văn bản. Trong đó có 13 văn bản của Ban Bí thư, 30 luật, hơn 170 văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ và hơn 80 văn bản có liên quan đến khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Công tác chuyển đổi số đã được Ban Chấp hành Trung ương và các cơ quan, địa phương chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, bước đầu đạt một số kết quả tích cực trong toàn hệ thống chính trị. Cổng dịch vụ công quốc gia đã tích hợp, cung cấp 3.745 dịch vụ công trực tuyến, mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước.

Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, số hóa hồ sơ và tái sử dụng dữ liệu ở địa phương đạt tương ứng là 93,5%, 88,5% và 96%; trong khi ở các bộ, ngành tương ứng chỉ là 34%, 19,2% và 5,3%. Tỉnh Đồng Nai đạt 99% hồ sơ trực tuyến và thu phí lệ phí đạt 95%, đứng đầu cả nước.

Hội nghị sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai nghị quyết số 57/NQ/TW của Bộ Chính trị
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Tài chính nghe phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: Đức Minh

Về hạ tầng số và bảo mật liên thông, cơ bản đã đạt được 98% với 7.137 kết nối; mạng 5G phủ sóng khoảng 92% dân số; cáp quang kết nối 100% các xã. Trung tâm dữ liệu quốc gia đã đưa vào vận hành hiệu quả. Các doanh nghiệp trong nước bước đầu hình thành năng lực tự chủ, sẵn sàng cho phát triển Chính phủ số ở quy mô lớn như: Tập đoàn Viettel đã vận hành trung tâm dữ liệu lớn nhất cả nước; VNPT vận hành 8 trung tâm dữ liệu đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Bên cạnh đó, đã đưa vào sử dụng 16 trên 26 hệ thống nền tảng khối cơ quan Đảng; ứng dụng Quốc hội 2.0 tích hợp trí tuệ nhân tạo trong xử lý dữ liệu số. Ứng dụng VNeID với hơn 71 triệu tài khoản định danh đã được cấp, hơn 30,1 triệu căn cước được cấp mới. Hoàn thành kết nối đồng bộ 8 trên 12 cơ sở dữ liệu theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo và 65 trên 104 cơ sở dữ liệu theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.

Phong trào Bình dân học vụ số năm 2026 đã tổ chức 150 lớp trực tuyến với hơn 880.000 lượt giảng dạy, giảm gần 80% chi phí. Có 62,9 nghìn cán bộ cấp xã hoàn thành đào tạo trực tuyến, đạt tỷ lệ 75%. Phông chữ tiếng dân tộc và các nền tảng số được triển khai miễn phí cho doanh nghiệp, ghi nhận hơn 91% cán bộ tổ chức hoàn thành tập huấn...

Qua 1,5 năm triển khai thực hiện, Nghị quyết số 57-NQ/TW đã mở ra một giai đoạn phát triển mới của đất nước. Điều quan trọng nhất không chỉ là kết quả đạt được, mà là đã xác lập được một mô hình phát triển mới, trong đó khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực chủ yếu của tăng trưởng, thay dần cho mô hình phát triển dựa vào vốn, tài nguyên và lao động giá rẻ. Đây là sự chuyển đổi tư duy phát triển có tính nền tảng, tạo tiền đề để Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển dựa trên tri thức, công nghệ và năng suất.

Hội nghị sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai nghị quyết số 57/NQ/TW của Bộ Chính trị
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Tài chính nghe đồng chí Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng trình bày báo cáo. Ảnh: Đức Minh

Lần đầu tiên, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không còn được xem là những lĩnh vực chuyên ngành, mà trở thành nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, từ khu vực công đến doanh nghiệp. Mọi hoạt động từ xây dựng thể chế đến tổ chức thực hiện đều đang được điều chỉnh theo tư duy số, tư duy đổi mới và tư duy phát triển dựa trên dữ liệu. Đây là sự thay đổi có tính hệ thống, tạo ra năng lực thích ứng của quốc gia trước những biến động nhanh của thế giới.

Nghị quyết số 57-NQ/TW đang tạo ra sức ép, đồng thời cũng là động lực thúc đẩy cải cách trên nhiều lĩnh vực như thể chế, quản trị nhà nước, môi trường kinh doanh, phát triển nhân lực chất lượng cao, xây dựng hạ tầng số và dữ liệu quốc gia. Có thể nói, Nghị quyết số 57-NQ/TW đang đóng vai trò là một “động cơ cải cách” có sự lan tỏa lớn vượt ra ngoài phạm vi khoa học và công nghệ.

Việt Nam không chỉ tiếp cận, mà đang chủ động tham gia các công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, dữ liệu và công nghệ xanh. Việc chủ động tham gia các chuỗi giá trị công nghệ mới giúp mở rộng không gian phát triển, tăng cường năng lực cạnh tranh và củng cố vị thế của Việt Nam trong bối cảnh tái cấu trúc kinh tế toàn cầu.

Sau 1 năm 6 tháng triển khai, những nền tảng quan trọng đã được tạo lập, nhưng thành công cuối cùng sẽ phụ thuộc vào khả năng chuyển hóa thành kết quả thực chất. Thách thức lớn nhất hiện nay không còn là định hướng, mà là nâng cao năng lực thực thi, thay đổi tư duy hành động và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Cần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, huy động hiệu quả nguồn lực xã hội để biến đổi mới sáng tạo thành năng lực và sức cạnh tranh quốc gia.

Sáu định hướng lớn

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh cho biết, ngày 30/6/2026, Văn phòng Trung ương Đảng đã có Công văn số 3428-CV/VPTW thông báo ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với 6 định hướng lớn cụ thể như sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt Nghị quyết số 57-NQ/TW là một trong những nghị quyết chiến lược về phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Nhận thức rõ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ yếu để xác lập mô hình phát triển mới của đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Đây là nền tảng quan trọng để nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, năng lực tự chủ và sức mạnh quốc gia trong thế kỷ 21.

Hội nghị sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai nghị quyết số 57/NQ/TW của Bộ Chính trị
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Bộ Tài chính. Ảnh: Đức Minh

Thứ hai, tập trung tạo sự chuyển biến thực chất trong tổ chức thực hiện, tạo ra được các sản phẩm công nghệ, các doanh nghiệp và không gian phát triển mới. Góp phần nâng cao năng suất lao động, phát triển kinh tế số, kinh tế dữ liệu, công nghiệp công nghệ cao và các động lực tăng trưởng mới. Hoàn thiện các cơ chế thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và phát triển của doanh nghiệp công nghệ, hình thành các chuỗi giá trị mới dựa trên tri thức và dữ liệu.

Ưu tiên phát triển khoa học cơ bản với tầm nhìn dài hạn; nghiên cứu giải pháp để phấn đấu đạt mục tiêu tỷ lệ cán bộ có trình độ chuyên môn khoa học kỹ thuật ngay trong nhiệm kỳ này. Huy động mạnh mẽ sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, chuyên gia và toàn xã hội. Xác định rõ trách nhiệm tháo gỡ khó khăn trong công tác quản lý nhà nước để thúc đẩy các hoạt động thực chất, trong đó xác định doanh nghiệp là trung tâm phát triển sản phẩm và mô hình kinh doanh mới.

Thứ ba, đẩy nhanh xây dựng nền tảng quản trị quốc gia hiện đại dựa trên khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Hoàn thiện các hệ thống dữ liệu quốc gia bảo đảm thống nhất, đồng bộ, liên thông để tạo cơ sở chuyển đổi từ quản trị truyền thống sang quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu. Đẩy mạnh xây dựng hoạt động của hệ thống chính trị trên nền tảng số, nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người dân; lấy năng lực điều hành phát triển làm chỉ số đánh giá quan trọng.

Thứ tư, xác định lộ trình “100 ngày” tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về chuyển đổi số. Khắc phục tình trạng “hoàn thành về thủ tục nhưng chưa có sản phẩm thực tế”; trang thiết bị đầu cuối chưa đáp ứng yêu cầu tối thiểu; có nguồn lực nhưng giải ngân chậm; có dữ liệu nhưng chưa kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ, đầu tư dàn trải.

Bảo đảm việc mua sắm trang thiết bị chủ động, minh bạch, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu vận hành hệ thống chính trị và mô hình chính quyền các cấp. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện lại các văn bản quy phạm pháp luật, quy trình, tiêu chuẩn để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất xuyên suốt từ Trung ương tới cơ sở.

Hội nghị sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai nghị quyết số 57/NQ/TW của Bộ Chính trị
Tập thể lãnh đạo cấp vụ, cục và tương đương thuộc Bộ Tài chính tham dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Tài chính. Ảnh: Đức Minh

Thứ năm, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và an ninh dữ liệu. Bảo vệ bí mật nhà nước, dữ liệu chiến lược quốc gia và dữ liệu cá nhân. Xây dựng cơ chế cảnh báo sớm, ứng phó nhanh và khắc phục kịp thời các sự cố. Các cơ quan chủ động triển khai các giải pháp và chịu trách nhiệm về bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng đối với các hệ thống thuộc phạm vi quản lý. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu từng cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp tham gia vào hệ thống.

Thứ sáu, đổi mới căn bản phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá thực tiễn. Xác định rõ mục tiêu, sản phẩm, thời hạn, trách nhiệm và chỉ số đánh giá (KPI) cho từng đơn vị. Lấy kết quả cuối cùng và giá trị mang lại cho người dân, doanh nghiệp, đất nước làm thước đo chủ yếu. Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tại các cơ quan, đơn vị./.

Đức Minh
Từ khóa:
hội nghị sơ kết triển khai nghị quyết công nghệ số đổi mới sáng tạo chuyển đổi số phát triển khoa học Nghị quyết 57-NQ/TW bộ chính trị Tổng Bí thư Tô Lâm

Bài liên quan

Hải quan Việt Nam khẳng định vị thế tại Hội đồng Hải quan Thế giới

Hải quan Việt Nam khẳng định vị thế tại Hội đồng Hải quan Thế giới

Viết nên một chương mới trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển

Viết nên một chương mới trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển

TP. Hồ Chí Minh giảm hơn 21% chi phí tuân thủ nhờ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

TP. Hồ Chí Minh giảm hơn 21% chi phí tuân thủ nhờ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Dành cho bạn

MB chi hơn 8.000 tỷ đồng trả cổ tức tiền mặt 10%, chốt quyền ngày 10/7

MB chi hơn 8.000 tỷ đồng trả cổ tức tiền mặt 10%, chốt quyền ngày 10/7

Nhiều chính sách mới về bảo hiểm y tế chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026

Nhiều chính sách mới về bảo hiểm y tế chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026

Hà Nội: Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, tạo động lực phát triển mới

Hà Nội: Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, tạo động lực phát triển mới

Tài chính bán lẻ xanh: Dư địa lớn chờ khai mở

Tài chính bán lẻ xanh: Dư địa lớn chờ khai mở

Ngân hàng Chính sách xã hội có tân Tổng Giám đốc từ ngày 1/7/2026

Ngân hàng Chính sách xã hội có tân Tổng Giám đốc từ ngày 1/7/2026

Bảo hiểm Bảo Việt triển khai ưu đãi “Sẵn sàng bảo vệ - Nhận quà an tâm”, khuyến khích xu hướng chủ động bảo vệ tương lai

Bảo hiểm Bảo Việt triển khai ưu đãi “Sẵn sàng bảo vệ - Nhận quà an tâm”, khuyến khích xu hướng chủ động bảo vệ tương lai

Đọc thêm

Mô hình chính quyền 3 cấp góp phần xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, liêm chính, kiến tạo và phục vụ nhân dân

Mô hình chính quyền 3 cấp góp phần xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, liêm chính, kiến tạo và phục vụ nhân dân

(TBTCO) - Sáng 1/7, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị. Báo Tài chính - Đầu tư trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị.
Bộ Tài chính phát huy tốt vai trò “kinh tế trưởng” quốc gia

Bộ Tài chính phát huy tốt vai trò “kinh tế trưởng” quốc gia

(TBTCO) - Bộ Tài chính đã chủ động tham mưu Chính phủ điều hành chính sách tài khóa linh hoạt, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với chính sách tiền tệ. Niềm tin của nhà đầu tư được củng cố, khu vực doanh nghiệp phục hồi, góp phần tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế... Những kết quả này cho thấy Bộ Tài chính đã phát huy tốt vai trò "kinh tế trưởng" của quốc gia.
Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp

Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp

(TBTCO) - Sáng 1/7/2026, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị.
Đối ngoại và hội nhập quốc tế phải phục vụ trực tiếp mục tiêu phát triển đất nước

Đối ngoại và hội nhập quốc tế phải phục vụ trực tiếp mục tiêu phát triển đất nước

(TBTCO) - Chiều 30/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, chủ trì Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu công tác đối ngoại phải dự báo sớm, tham mưu chính xác, hành động chủ động, phục vụ trực tiếp mục tiêu phát triển, tự chủ chiến lược và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Đoàn công tác của Quốc hội làm việc với Bộ Tài chính về mục tiêu tăng trưởng hai con số

Đoàn công tác của Quốc hội làm việc với Bộ Tài chính về mục tiêu tăng trưởng hai con số

(TBTCO) - Chiều 30/6, Đoàn công tác của Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng làm Trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với Bộ Tài chính nhằm khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật về kinh tế - tài chính gắn với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số.
Nghị quyết số 80-NQ/TW và mục tiêu đưa công nghiệp văn hóa đóng góp 9% GDP

Nghị quyết số 80-NQ/TW và mục tiêu đưa công nghiệp văn hóa đóng góp 9% GDP

(TBTCO) - Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đặt mục tiêu đưa công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo đóng góp khoảng 9% GDP vào năm 2045, mở ra không gian phát triển mới để văn hóa trở thành một động lực tăng trưởng của nền kinh tế.
Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TW

Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TW

(TBTCO) - Sáng 30/6, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Báo Tài chính - Đầu tư trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị.
Đảng bộ Bộ Tài chính học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị

Đảng bộ Bộ Tài chính học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị

(TBTCO) - Sáng 30/6/2026, Đảng bộ Bộ Tài chính tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo hội nghị.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

MB chi hơn 8.000 tỷ đồng trả cổ tức tiền mặt 10%, chốt quyền ngày 10/7

MB chi hơn 8.000 tỷ đồng trả cổ tức tiền mặt 10%, chốt quyền ngày 10/7

Nhiều chính sách mới về bảo hiểm y tế chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026

Nhiều chính sách mới về bảo hiểm y tế chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026

Bộ Chính trị sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW

Bộ Chính trị sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW

Hà Nội: Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, tạo động lực phát triển mới

Hà Nội: Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, tạo động lực phát triển mới

Tài chính bán lẻ xanh: Dư địa lớn chờ khai mở

Tài chính bán lẻ xanh: Dư địa lớn chờ khai mở

Giá vàng hôm nay ngày 29/6: Giá vàng thế giới giảm, nhiều tổ chức hạ dự báo

Giá vàng hôm nay ngày 29/6: Giá vàng thế giới giảm, nhiều tổ chức hạ dự báo

Tỷ giá USD hôm nay (29/6): Tỷ giá trung tâm lên 25.201 đồng, USD giữ sức mạnh nhờ kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (29/6): Tỷ giá trung tâm lên 25.201 đồng, USD giữ sức mạnh nhờ kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (30/6): USD giữ vững đà tăng, tỷ giá USD/JPY vọt lên mức cao nhất 40 năm

Tỷ giá USD hôm nay (30/6): USD giữ vững đà tăng, tỷ giá USD/JPY vọt lên mức cao nhất 40 năm

Kéo dài ưu đãi thuế xăng dầu: Thêm dư địa hỗ trợ sản xuất, kinh doanh

Kéo dài ưu đãi thuế xăng dầu: Thêm dư địa hỗ trợ sản xuất, kinh doanh

Giá vàng hôm nay ngày 30/6: Giá vàng thế giới giảm mạnh, lùi sát mốc 4.000 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 30/6: Giá vàng thế giới giảm mạnh, lùi sát mốc 4.000 USD/ounce