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Việt Nam khẳng định đoàn kết, ủng hộ Cuba và gìn giữ di sản Fidel

Hà My

Hà My

[email protected]
17:17 | 13/08/2026
(TBTCO) - Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam tham dự các sự kiện quốc tế tại Cuba, khẳng định tình đoàn kết, ủng hộ nhân dân Cuba và thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.
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Trong các ngày từ 7 - 12/8/2026, tại Thủ đô La Habana, Cuba đã diễn ra Cuộc gặp quốc tế các Đảng Cộng sản và Công nhân (IMCWP) lần thứ 24 và Hội thảo quốc tế lần thứ nhất với chủ đề “Fidel: Di sản và Tương lai”.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Vũ Hải Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Quốc hội dẫn đầu đã tham dự hai sự kiện quan trọng này.

Việt Nam khẳng định đoàn kết, ủng hộ Cuba và gìn giữ di sản Fidel
Việt Nam khẳng định đoàn kết, ủng hộ Cuba và gìn giữ di sản Fidel. Ảnh: TTXVN

IMCWP lần thứ 24 diễn ra từ ngày 7 - 9/8/2026 tại La Habana, do Đảng Cộng sản Cuba đăng cai tổ chức với chủ đề: “Bảo vệ và tôn vinh di sản của Cách mạng Cuba nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Fidel; làm sâu sắc hơn nữa tình đoàn kết với Cuba xã hội chủ nghĩa; tăng cường các hành động chung; đoàn kết các lực lượng vì hòa bình và chống lại sự xâm lược của đế quốc”. Cuộc gặp có sự tham dự của gần 200 đại biểu quốc tế từ 48 đảng cộng sản và công nhân thành viên IMCWP trên khắp thế giới.

Tại cuộc gặp, Trưởng đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đã có bài tham luận nhấn mạnh Cách mạng Cuba là một trong những biểu tượng sáng ngời của cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia và công bằng xã hội trên thế giới; tư tưởng và tấm gương Fidel, cùng tư tưởng Hồ Chí Minh là hai biểu tượng lớn của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Đồng chí Vũ Hải Hà khẳng định tình đoàn kết của Việt Nam trước những khó khăn to lớn mà Cuba đang đối mặt; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn dõi theo, chia sẻ và ủng hộ mạnh mẽ sự nghiệp chính nghĩa của nhân dân Cuba; kêu gọi đoàn kết, đấu tranh bảo vệ hòa bình, chấm dứt các biện pháp phong tỏa, cấm vận nhằm vào Cuba, trái với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Nhân dịp này, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam cũng thông tin về kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, đường lối và định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới; khẳng định Việt Nam kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Việt Nam khẳng định đoàn kết, ủng hộ Cuba và gìn giữ di sản Fidel
Đồng chí Vũ Hải Hà phát biểu tại Hội thảo quốc tế lần thứ nhất “Fidel: Di sản và Tương lai”. Ảnh: TTXVN

Hội thảo quốc tế lần thứ nhất “Fidel: Di sản và Tương lai” tại La Habana, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Tư lệnh Fidel Castro Ruz, với sự tham dự của hơn 1.000 đại biểu quốc tế từ 63 quốc gia. Trong khuôn khổ hội thảo, Cuba đã tổ chức Lễ ra mắt Bộ sách “Tuyển tập của Tổng Tư lệnh Fidel Castro Ruz” (15.000 trang) do Việt Nam in và trao tặng.

Phát biểu tại phiên khai mạc hội thảo, Trưởng đoàn Việt Nam khẳng định 3 giá trị thời đại hội tụ ở Fidel Castro là độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia và công bằng xã hội, khẳng định tinh thần quốc tế trong câu nói nổi tiếng của Lãnh tụ Fidel Castro Ruz: “Một cuộc cách mạng chân chính không thể không mang tính quốc tế”.

Trưởng đoàn Việt Nam tái khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ của Việt Nam và cam kết “cùng đồng hành, cùng hợp tác, cùng phát triển” với Cuba. Nhân dịp này, Việt Nam bày tỏ tri ân sâu sắc nhân kỷ niệm 60 năm tuyên bố của Lãnh tụ Fidel “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” (2/1/1966 - 2/1/2026).

Phát biểu tại Diễn đàn “Fidel và Ngoại giao Nghị viện” trong khuôn khổ hội thảo, đồng chí Vũ Hải Hà nhấn mạnh bối cảnh thế giới nhiều biến động và giá trị di sản Fidel vẫn còn nguyên vẹn: kiên định độc lập, chủ quyền, đoàn kết quốc tế và khát vọng công bằng; khẳng định sự tương đồng giữa tư tưởng Hồ Chí Minh và Fidel về vai trò nghị viện bảo vệ ý chí dân tộc, phục vụ lợi ích nhân dân; kêu gọi thúc đẩy hợp tác cụ thể với Cuba trong y tế, giáo dục, nông nghiệp, chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Nhân dịp tham dự IMCWP lần thứ 24 và Hội thảo quốc tế lần thứ nhất với chủ đề “Fidel: Di sản và Tương lai”, Trưởng đoàn Việt Nam cũng đã có các cuộc làm việc với Trưởng đoàn các đảng thành viên IMCWP, gồm có Lào, Nhật Bản, Anh, Bồ Đào Nha, Mexico, Ecuador, Peru, Venezuela, để trao đổi phương hướng, biện pháp tăng cường tiếp xúc và hợp tác với các đảng, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai Nhà nước, Nghị viện và nhân dân hai nước.
Hà My
Từ khóa:
Cuộc gặp quốc tế các Đảng Cộng sản và Công nhân đảng cộng sản việt nam đảng cộng sản cuba

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