Hà Nội theo dõi, kiểm tra việc triển khai 114 dự án nhà ở xã hội

Theo kế hoạch, Hà Nội đặt mục tiêu khẩn trương triển khai các dự án nhà ở xã hội để sớm đủ điều kiện mở bán, khai thác, cung ứng cho thị trường, phục vụ nhu cầu nhà ở của người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp và các đối tượng có nhu cầu.

Trong năm 2026, Thành phố phấn đấu khởi công toàn bộ 114 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Đồng thời, Hà Nội tập trung đôn đốc tiến độ 30 dự án đã khởi công và đang triển khai thi công trong năm 2026.

Việc theo dõi, kiểm tra cũng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án, bảo đảm tiến độ Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội TP. Hà Nội, hướng tới hoàn thành chỉ tiêu 120.000 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026 - 2030.

Hà Nội hướng tới hoàn thành chỉ tiêu 120.000 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026 - 2030. Ảnh: Đức Thanh

Theo UBND TP. Hà Nội, công tác theo dõi được thực hiện thường xuyên thông qua dữ liệu, báo cáo hoặc kiểm tra khi cần thiết. Hoạt động này không thay thế công tác giám sát, đánh giá đầu tư và quản lý nhà nước theo các lĩnh vực; không ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan và không phát sinh tiêu cực, tham nhũng.

Nội dung theo dõi tập trung vào tình hình, kết quả thực hiện đầu tư theo tiến độ của từng dự án. Bên cạnh đó, theo dõi trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương trong giải quyết thủ tục hành chính, phối hợp, xử lý hoặc tham mưu xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án.

Thông qua công tác theo dõi, kiểm tra, cũng sẽ phát hiện những vấn đề bất cập, nội dung vi phạm nếu có để tham mưu UBND TP. Hà Nội điều chỉnh, chấn chỉnh hoặc xử lý theo quy định.

Phạm vi theo dõi, kiểm tra gồm toàn bộ 114 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, 30 dự án đã khởi công và các dự án hình thành tiếp theo nếu có.

Đối tượng theo dõi gồm các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội; các sở, ngành liên quan; các xã, phường nơi có dự án và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

UBND TP. Hà Nội giao Chánh Thanh tra Thành phố thành lập Tổ theo dõi thường xuyên, có nhiệm vụ nắm bắt tình hình, kết quả thực hiện theo các nội dung yêu cầu và thực hiện kiểm tra khi cần thiết./.