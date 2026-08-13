Thời sự

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Toàn quyền New Zealand

14:39 | 13/08/2026
(TBTCO) - Sáng 13/8 (giờ địa phương), sau Lễ đón trọng thể được tổ chức tại Phủ Toàn quyền, TP. Auckland, New Zealand, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Toàn quyền New Zealand Dame Cindy Kiro.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Toàn quyền New Zealand
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Toàn quyền New Zealand Cindy Kiro chụp ảnh chung trước hội đàm. Ảnh: TTXVN

Toàn quyền New Zealand Dame Cindy Kiro nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới New Zealand; nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của chuyến thăm khi lần đầu tiên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm New Zealand trên cả hai cương vị; New Zealand luôn vui mừng được gặp gỡ và chào đón những người bạn đến từ Việt Nam.

Bày tỏ ấn tượng về sự phát triển nhanh chóng và vị thế quốc tế ngày càng cao của Việt Nam, Toàn quyền Dame Cindy Kiro nhấn mạnh, New Zealand và Việt Nam không chỉ được kết nối với nhau bằng đại dương bao la, mà còn bởi niềm tin chung về một khu vực ổn định, hòa bình, thịnh vượng; trong bối cảnh thế giới ngày càng biến động như hiện nay, hai nước càng cần phải tăng cường hợp tác hơn nữa.

Toàn quyền Dame Cindy Kiro chia sẻ những bước phát triển trong quan hệ song phương không chỉ dựa trên nền tảng tin cậy chính trị vững chắc, mà còn bởi sự kết nối giữa người dân hai nước, đặc biệt vai trò của cộng đồng khoảng 15.000 người Việt Nam tại New Zealand.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Toàn quyền New Zealand
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Toàn quyền New Zealand Cindy Kiro. Ảnh: TTXVN

Mượn hai câu thơ “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn” của nhà thơ Chế Lan Viên, bà Toàn quyền chia sẻ, hai câu thơ đó cũng chính là tình cảm của những người Việt Nam đã lựa chọn quê hương thứ hai là New Zealand; dù ở New Zealand, họ vẫn luôn mang trong mình tình yêu quê hương, đất nước và cũng mang đến miền đất mới những kỹ năng, khả năng của họ và những câu chuyện về một Việt Nam thành công.

Chia sẻ niềm yêu thích của bản thân với văn hóa và ẩm thực Việt Nam, Toàn quyền Dame Cindy Kiro khẳng định, quan hệ giữa New Zealand và Việt Nam không chỉ được xây dựng thông qua quan hệ giữa hai Chính phủ, mà còn qua sợi dây liên kết giữa các trường đại học, qua các gia đình và cộng đồng.

Toàn quyền Dame Cindy Kiro tin tưởng, chuyến thăm cấp Nhà nước lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ thúc đẩy hợp tác song phương, mà còn tạo ra sự gắn kết sâu sắc hơn nữa giữa hai nước nói chung, người dân hai nước nói riêng.

Trân trọng cảm ơn những tình cảm sâu sắc và sự quan tâm của Toàn quyền Dame Cindy Kiro đối với quan hệ Việt Nam - New Zealand, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng đến thăm đất nước New Zealand thanh bình và mến khách; cảm ơn bà Toàn quyền, lãnh đạo và nhân dân New Zealand đã dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, mang đậm bản sắc văn hóa New Zealand.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò của bà Toàn quyền trong việc thúc đẩy các sáng kiến về phúc lợi xã hội, bảo vệ thiên nhiên, nâng cao sự hiểu biết và gắn kết cộng đồng; vai trò, uy tín và hình ảnh tích cực của New Zealand ngày càng được khẳng định ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ về những thành tựu Việt Nam đạt được sau hơn 40 năm Đổi mới và những nét lớn về tình hình kinh tế - xã hội, phương hướng phát triển đất nước hiện nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao quan hệ Việt Nam - New Zealand đã đi qua hơn nửa thế kỷ, được vun đắp bằng tin cậy chính trị, tôn trọng lẫn nhau và tình cảm chân thành giữa nhân dân hai nước. New Zealand luôn là người bạn, đối tác tin cậy, hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực và cung cấp nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trên nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, ứng phó với biến đổi khí hậu, khắc phục hậu quả thiên tai, giáo dục...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn bà Toàn quyền đã vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước; tin tưởng rằng, trong thời gian tới, New Zealand tiếp tục là đối tác quan trọng đồng hành cùng Việt Nam trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Toàn quyền Dame Cindy Kiro tiếp tục thúc đẩy các chương trình hợp tác phát triển ở Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục, nông nghiệp, ứng phó với biến đổi khí hậu, bình đẳng giới.

Khẳng định cộng đồng 15.000 người Việt tại New Zealand là cầu nối hữu nghị cho quan hệ hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn Toàn quyền New Zealand tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để cộng đồng ngày càng phát triển, đóng góp tích cực cho xã hội New Zealand và quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị New Zealand hỗ trợ Việt Nam trong công tác giảng dạy tiếng Anh, góp phần triển khai thành công kế hoạch đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai tại Việt Nam.

Nhất trí và hoan nghênh các đề xuất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Toàn quyền Dame Cindy Kiro khẳng định vai trò quan trọng của giáo dục trong nâng cao đời sống nhân dân.

Chia sẻ chân tình về việc bản thân từng có thời gian làm giảng viên đại học, Toàn quyền Dame Cindy Kiro nhấn mạnh sẽ luôn dành sự hỗ trợ, quan tâm cho các vấn đề phát triển giữa hai nước, nhất là trong lĩnh vực giáo dục; xem đây là một trong những cầu nối hữu nghị giữa hai đất nước, người dân hai nước.

Tại cuộc hội kiến, hai bên nhất trí đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - New Zealand sang một giai đoạn mới. Trên cương vị điều phối quan hệ ASEAN - New Zealand giai đoạn 2024 - 2027, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức để đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, thực chất hơn nữa.

Toàn quyền New Zealand trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của Việt Nam trên cương vị điều phối quan hệ ASEAN - New Zealand; nhấn mạnh hai nước không chỉ có nhiều tiềm năng trong hợp tác song phương mà cả trong các vấn đề đa phương. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trân trọng gửi lời mời Toàn quyền New Zealand Dame Cindy Kiro thăm Việt Nam. Bày tỏ cảm ơn và vui vẻ nhận lời, bà Toàn quyền nhắc lại một lần nữa những tình cảm với đất nước, con người Việt Nam - một đất nước kiên cường - và rất mong sớm thăm Việt Nam./.

Theo TTXVN
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