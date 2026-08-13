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Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới New Zealand

09:18 | 13/08/2026
(TBTCO) - Sáng 13/8 (theo giờ địa phương), tại TP. Auckland, Toàn quyền New Zealand Dame Cindy Kiro đã chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới New Zealand (từ ngày 12 - 14/8/2026).
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Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới New Zealand
Toàn quyền New Zealand Cindy Kiro đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Lễ đón được tổ chức trang trọng theo nghi thức dành cho nguyên thủ nước ngoài thăm cấp Nhà nước New Zealand, gồm lễ đón truyền thống của thổ dân Maori và lễ đón chính thức.

Bước vào lễ đón truyền thống của thổ dân Maori, hai vị Trưởng lão Maori chào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm theo nghi thức truyền thống “hongi” của thổ dân Maori và mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự nghi thức đón khách truyền thống của thổ dân Maori.

Một chiến binh Maori múa vũ khí và đặt một chiếc dao gỗ xuống đất phía trước Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận dao và cầm trong suốt buổi lễ. Trong lúc nhặt dao gỗ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không rời mắt khỏi chiến binh Maori.

Chiến binh mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn tiến vào khu vực lễ đón chính thức. Các thổ dân Maori tiếp tục trình diễn các màn múa truyền thống dân tộc, thông qua điệu múa, ánh mắt, lời hát, tiếng hô bằng thổ ngữ Maori, thể hiện niềm hân hoan chào đón khách và tôn vinh sự gắn kết giữa chủ nhà và các vị khách. Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục thực hiện nghi thức chào truyền thống “hongi” (chạm mũi) và kết thúc lễ đón truyền thống.

Tại lễ đón chính thức, Toàn quyền New Zealand Dame Cindy Kiro chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới New Zealand. Đội trưởng Đội danh dự hô khẩu lệnh tiếp tục thực hiện các nghi lễ, cùng lúc Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam vang lên.

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới New Zealand
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Toàn quyền New Zealand Cindy Kiro duyệt Đội danh dự. Ảnh: TTXVN

Kết thúc lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiến hành hội đàm với Toàn quyền New Zealand Dame Cindy Kiro; hội đàm với Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon; chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác và gặp gỡ báo chí.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần này diễn ra vào thời điểm Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, trong đó ưu tiên phát triển chất lượng nguồn nhân lực, nông nghiệp giá trị cao và tăng trưởng xanh. Đây là những lĩnh vực New Zealand có kinh nghiệm và uy tín hàng đầu và hai bên cũng đang triển khai rất hiệu quả hợp tác trong những lĩnh vực này. Bên cạnh đó, hai bên còn nhiều tiềm năng to lớn cần được tiếp tục khai thác mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Chương trình chuyến thăm hướng mục tiêu làm quan hệ sâu sắc và thực chất hơn nữa, trong đó hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác cụ thể về giáo dục, nông nghiệp, thương mại và phát triển bền vững; góp phần biến những cam kết chính trị thành lợi ích thực tiễn, những chương trình, dự án để phục vụ các mục tiêu phát triển của mỗi nước, cũng như đóng góp chung vào hòa bình, ổn định, phát triển bền vững và tự cường khu vực./.

Theo TTXVN
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