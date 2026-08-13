Thị trường

Ngày 13/8: Giá cao su thế giới duy trì đà tăng, trong nước ổn định

06:17 | 13/08/2026
Giá cao su thế giới hôm nay (13/8) tiếp tục duy trì đà tăng. Cụ thể, giá cao su kỳ hạn hợp đồng tháng 9 trên sàn SHFF tăng 0,32%, sàn SGX tăng 0,68%. Đà tăng trên 2 sàn cho thấy tâm lý các nhà giao dịch trên thị trường cao su đang cải thiện rõ rệt. Tại thị trường trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn không có thay đổi so với hôm qua.
aa
Ngày 13/8: Giá cao su thế giới duy trì đà tăng, trong nước ổn định
Giá cao su thế giới hôm nay tiếp tục duy trì đà tăng. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su nội địa (RSS3) tại Thái Lan giao tháng 9 đi ngang ở mức 88,1 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn hợp đồng tháng 8 ở mức 16.995 Nhân dân tệ/tấn, tăng 0,68%. Hợp đồng giao tháng 9 ở mức 16.985 Nhân dân tệ/tấn, tăng 0,32%.

Tại Nhật Bản, Sàn Giao dịch Osaka (OSE) đóng cửa nghỉ lễ.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 9 ở mức 220,70 Cent/kg, tăng 0,68%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 10/2026 ở mức 220,00 Cent/kg, tăng 0,78%.

Tương tự, thị trường cao su Kuala Lumpur - Malaysia cũng đồng loạt tăng do được nâng đỡ bởi đà tăng của các hợp đồng cao su kỳ hạn trong khu vực và giá dầu thô vững hơn. Cụ thể, giá cao su tiêu chuẩn Malaysia SMR 20 tăng 6 sen lên 910 sen/kg, trong khi mủ latex dạng khối tăng 1,5 sen lên 692,5 sen/kg.

Theo Reuters, thị trường cao su châu Á đang xuất hiện những tín hiệu đáng chú ý khi Indonesia, nước chiếm khoảng 14% sản lượng cao su toàn cầu, chứng kiến nông dân chuyển đất sang trồng cọ dầu. Diện tích cao su của Indonesia đã giảm 17% trong 5 năm, từ 3,78 triệu ha năm 2021 xuống khoảng 3,13 triệu ha năm 2026, trong khi sản lượng dự kiến giảm từ hơn 3 triệu tấn xuống còn khoảng 2 triệu tấn.

Diễn biến này có thể tạo thêm áp lực lên nguồn cung cao su tự nhiên, nhất là khi nhu cầu từ ngành lốp xe và ô tô vẫn được duy trì.

Ở phía cầu, Thái Lan dự kiến giảm thuế tiêu thụ đặc biệt cho các hãng ô tô đặt cơ sở sản xuất trong nước, nhằm thúc đẩy sử dụng linh kiện và nguyên liệu nội địa. Chính sách này có thể hỗ trợ chuỗi cung ứng ô tô và gián tiếp tạo thêm dư địa cho nhu cầu cao su.

Trong ngắn hạn, giá cao su vẫn chịu tác động từ kinh tế Trung Quốc, dầu mỏ và biến động tỷ giá. Tuy nhiên, nếu xu hướng thu hẹp diện tích tại Indonesia tiếp diễn, yếu tố nguồn cung có thể trở thành động lực quan trọng hơn đối với giá trong thời gian tới.

Giá cao su trong nước

Trái với diễn biến tích cực trên các sàn quốc tế, giá thu mua mủ cao su trong nước hôm nay nhìn chung không ghi nhận điều chỉnh.

Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Từ khóa:
giá cao su giá cao su trong nước giá cao su thế giới

Bài liên quan

Ngày 12/8: Giá bạc trong nước giảm, thế giới tăng mạnh

Ngày 12/8: Giá bạc trong nước giảm, thế giới tăng mạnh

Ngày 12/8: Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt châu Á tiếp đà tăng

Ngày 12/8: Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt châu Á tiếp đà tăng

Ngày 11/8: Giá cao su thế giới đồng loạt khởi sắc

Ngày 11/8: Giá cao su thế giới đồng loạt khởi sắc

Dành cho bạn

Bất động sản Hà Nội: Nguồn cung cải thiện, căn hộ vừa túi tiền vẫn khan hiếm

Bất động sản Hà Nội: Nguồn cung cải thiện, căn hộ vừa túi tiền vẫn khan hiếm

Bộ Giáo dục và Đào tạo giám sát tổ chức thi lại tại Tuyên Quang

Bộ Giáo dục và Đào tạo giám sát tổ chức thi lại tại Tuyên Quang

DatVietVAC kỳ vọng thành "kỳ lân" văn hóa, dàn nghệ sĩ góp mặt trong danh sách cổ đông trước thềm IPO

DatVietVAC kỳ vọng thành "kỳ lân" văn hóa, dàn nghệ sĩ góp mặt trong danh sách cổ đông trước thềm IPO

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand

Ký kết hợp tác với gần 50 đại lý, Novaland từng bước phục hồi hoạt động kinh doanh

Ký kết hợp tác với gần 50 đại lý, Novaland từng bước phục hồi hoạt động kinh doanh

Hải quan triệt phá vụ buôn lậu ngà voi lớn tại miền Trung, thu giữ hơn 1,2 tấn tang vật

Hải quan triệt phá vụ buôn lậu ngà voi lớn tại miền Trung, thu giữ hơn 1,2 tấn tang vật

Đọc thêm

Thị trường các-bon mở thêm cơ hội cho cao su Việt

Thị trường các-bon mở thêm cơ hội cho cao su Việt

(TBTCO) - Cao su có lợi thế lớn về khả năng hấp thụ, lưu trữ các-bon, mở ra dư địa tham gia thị trường tín chỉ các-bon. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn cần tháo gỡ vướng mắc về pháp lý đất đai, phương pháp tính, chi phí xác minh và hiệu quả kinh tế.
Mở rộng thị trường, nâng chuẩn để sầu riêng Việt tăng giá trị xuất khẩu

Mở rộng thị trường, nâng chuẩn để sầu riêng Việt tăng giá trị xuất khẩu

(TBTCO) - Cùng với việc mở rộng thị trường, hệ thống mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và năng lực kiểm nghiệm ngày càng được củng cố, tạo nền tảng để sầu riêng Việt nâng cao giá trị, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và mở rộng dư địa xuất khẩu.
Ngày 12/8: Giá heo hơi vẫn chưa chấm dứt xu hướng giảm

Ngày 12/8: Giá heo hơi vẫn chưa chấm dứt xu hướng giảm

Giá heo hơi ở cả ba miền trên cả nước hôm nay (12/8) vẫn chưa chấm dứt xu hướng giảm. Hiện thương lái đang thu mua heo hơi trong khoảng 57.000 - 60.000 đồng/kg.
Ngày 12/8: Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 7 tăng cao

Ngày 12/8: Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 7 tăng cao

Giá lúa gạo hôm nay (12/8) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch mua bán chậm. Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 7 đã tăng lên mức cao nhất 19 tháng do nguồn cung eo hẹp.
Việt Nam - Uganda thúc đẩy hợp tác phát triển ngành cà phê bền vững

Việt Nam - Uganda thúc đẩy hợp tác phát triển ngành cà phê bền vững

(TBTCO) - Việt Nam và Uganda tăng cường hợp tác phát triển cà phê bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị chuỗi và đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường quốc tế.
VCCI phát động “Cúp Thánh Gióng” 2026, tôn vinh 100 doanh nhân tiêu biểu

VCCI phát động “Cúp Thánh Gióng” 2026, tôn vinh 100 doanh nhân tiêu biểu

(TBTCO) - Chiều 11/8, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phát động Chương trình xét tôn vinh, trao tặng danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026. Đây là hoạt động trọng tâm hướng tới kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), góp phần cụ thể hóa Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân trong tình hình mới.
Cùng Vietjet đến sân bay phía Tây mới của Sydney, thêm trải nghiệm du lịch hấp dẫn tại “xứ sở chuột túi” với ưu đãi 20%

Cùng Vietjet đến sân bay phía Tây mới của Sydney, thêm trải nghiệm du lịch hấp dẫn tại “xứ sở chuột túi” với ưu đãi 20%

(TBTCO) - Ngày 10/8/2026, chào mừng kết nối mới, Vietjet chính thức mở bán vé đường bay thẳng từ TP. Hồ chí Minh đến Sydney qua Sân bay Quốc tế Western Sydney (WSI) từ hôm nay, dành tặng du khách ưu đãi 20% giá vé. Thêm lựa chọn bay mới, cùng Vietjet khám phá những thành phố sôi động, thiên nhiên kỳ vĩ và vô vàn trải nghiệm thú vị tại Australia.
Ngày 11/8: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Ngày 11/8: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (11/8) đồng loạt đảo chiều tăng. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 62.826.510 đồng/kg (mua vào) và 64.773.171 đồng/kg (bán ra), tăng mạnh so với mức niêm yết hôm qua. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay tăng 0,26%.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Công cụ quan trọng giải quyết điểm nghẽn kinh tế liên vùng

Công cụ quan trọng giải quyết điểm nghẽn kinh tế liên vùng

Giá vàng hôm nay ngày 13/8: Giá vàng thế giới vượt mốc 4.400 USD/ounce, trong nước tăng theo

Giá vàng hôm nay ngày 13/8: Giá vàng thế giới vượt mốc 4.400 USD/ounce, trong nước tăng theo

Ngày 13/8: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt quay đầu giảm

Ngày 13/8: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt quay đầu giảm

Ngày 13/8: Giá heo hơi trên cả nước xuống mức 57.000 - 59.000 đồng/kg

Ngày 13/8: Giá heo hơi trên cả nước xuống mức 57.000 - 59.000 đồng/kg

Ngày 13/8: Giá cao su thế giới duy trì đà tăng, trong nước ổn định

Ngày 13/8: Giá cao su thế giới duy trì đà tăng, trong nước ổn định

Ngày 13/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Ngày 13/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Thưởng nóng lực lượng triệt phá vụ buôn lậu ngà voi quy mô lớn tại cảng Quy Nhơn

Thưởng nóng lực lượng triệt phá vụ buôn lậu ngà voi quy mô lớn tại cảng Quy Nhơn

Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Singapore đầu tư tại Việt Nam

Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Singapore đầu tư tại Việt Nam

Petrocons tìm đối tác cung cấp dịch vụ tư vấn thoái vốn

Petrocons tìm đối tác cung cấp dịch vụ tư vấn thoái vốn

Tỷ giá USD hôm nay (10/8): Tỷ giá trung tâm tiếp tục leo dốc, USD chờ tín hiệu mới từ CPI Mỹ tháng 7

Tỷ giá USD hôm nay (10/8): Tỷ giá trung tâm tiếp tục leo dốc, USD chờ tín hiệu mới từ CPI Mỹ tháng 7

Ngày 12/8: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 12/8: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2026 cao nhất là 28,07 điểm

Điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2026 cao nhất là 28,07 điểm

Tỷ giá USD hôm nay (12/8): Tỷ giá trung tâm tăng lên 25.539 đồng, giá dầu tăng kỳ vọng Fed thắt chặt trở lại

Tỷ giá USD hôm nay (12/8): Tỷ giá trung tâm tăng lên 25.539 đồng, giá dầu tăng kỳ vọng Fed thắt chặt trở lại

Cách nhận diện lừa đảo khi nhận được cuộc gọi từ “Thue TP.HCM”

Cách nhận diện lừa đảo khi nhận được cuộc gọi từ “Thue TP.HCM”

Giá vàng hôm nay ngày 11/8: Trong nước bật tăng, vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải tăng 4,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra

Giá vàng hôm nay ngày 11/8: Trong nước bật tăng, vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải tăng 4,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra

Tỷ giá USD hôm nay (11/8): Tỷ giá trung tâm vượt 25.500 đồng, đồng Yên chịu áp lực dù can thiệp quy mô kỷ lục

Tỷ giá USD hôm nay (11/8): Tỷ giá trung tâm vượt 25.500 đồng, đồng Yên chịu áp lực dù can thiệp quy mô kỷ lục

Giá vàng hôm nay ngày 12/8: Giá vàng miếng và nhẫn tăng từ 200 - 500 nghìn đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 12/8: Giá vàng miếng và nhẫn tăng từ 200 - 500 nghìn đồng/lượng

Kho bạc Nhà nước chuẩn hóa quy trình thanh toán, chi trả cho cá nhân qua tài khoản

Kho bạc Nhà nước chuẩn hóa quy trình thanh toán, chi trả cho cá nhân qua tài khoản