Ngày 13/8: Giá cao su thế giới duy trì đà tăng, trong nước ổn định

Giá cao su thế giới hôm nay tiếp tục duy trì đà tăng. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su nội địa (RSS3) tại Thái Lan giao tháng 9 đi ngang ở mức 88,1 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn hợp đồng tháng 8 ở mức 16.995 Nhân dân tệ/tấn, tăng 0,68%. Hợp đồng giao tháng 9 ở mức 16.985 Nhân dân tệ/tấn, tăng 0,32%.

Tại Nhật Bản, Sàn Giao dịch Osaka (OSE) đóng cửa nghỉ lễ.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 9 ở mức 220,70 Cent/kg, tăng 0,68%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 10/2026 ở mức 220,00 Cent/kg, tăng 0,78%.

Tương tự, thị trường cao su Kuala Lumpur - Malaysia cũng đồng loạt tăng do được nâng đỡ bởi đà tăng của các hợp đồng cao su kỳ hạn trong khu vực và giá dầu thô vững hơn. Cụ thể, giá cao su tiêu chuẩn Malaysia SMR 20 tăng 6 sen lên 910 sen/kg, trong khi mủ latex dạng khối tăng 1,5 sen lên 692,5 sen/kg.

Theo Reuters, thị trường cao su châu Á đang xuất hiện những tín hiệu đáng chú ý khi Indonesia, nước chiếm khoảng 14% sản lượng cao su toàn cầu, chứng kiến nông dân chuyển đất sang trồng cọ dầu. Diện tích cao su của Indonesia đã giảm 17% trong 5 năm, từ 3,78 triệu ha năm 2021 xuống khoảng 3,13 triệu ha năm 2026, trong khi sản lượng dự kiến giảm từ hơn 3 triệu tấn xuống còn khoảng 2 triệu tấn.

Diễn biến này có thể tạo thêm áp lực lên nguồn cung cao su tự nhiên, nhất là khi nhu cầu từ ngành lốp xe và ô tô vẫn được duy trì.

Ở phía cầu, Thái Lan dự kiến giảm thuế tiêu thụ đặc biệt cho các hãng ô tô đặt cơ sở sản xuất trong nước, nhằm thúc đẩy sử dụng linh kiện và nguyên liệu nội địa. Chính sách này có thể hỗ trợ chuỗi cung ứng ô tô và gián tiếp tạo thêm dư địa cho nhu cầu cao su.

Trong ngắn hạn, giá cao su vẫn chịu tác động từ kinh tế Trung Quốc, dầu mỏ và biến động tỷ giá. Tuy nhiên, nếu xu hướng thu hẹp diện tích tại Indonesia tiếp diễn, yếu tố nguồn cung có thể trở thành động lực quan trọng hơn đối với giá trong thời gian tới.

Giá cao su trong nước

Trái với diễn biến tích cực trên các sàn quốc tế, giá thu mua mủ cao su trong nước hôm nay nhìn chung không ghi nhận điều chỉnh.

Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.