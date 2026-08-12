Thị trường

Ngày 12/8: Giá heo hơi vẫn chưa chấm dứt xu hướng giảm

06:31 | 12/08/2026
Giá heo hơi ở cả ba miền trên cả nước hôm nay (12/8) vẫn chưa chấm dứt xu hướng giảm. Hiện thương lái đang thu mua heo hơi trong khoảng 57.000 - 60.000 đồng/kg.
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Ngày 12/8: Giá heo hơi vẫn chưa chấm dứt xu hướng giảm
Giá heo hơi hôm nay tiếp đà giảm. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục xu hướng đi xuống khi 11 tỉnh, thành ghi nhận mức giảm 1.000 đồng/kg. Sau đợt điều chỉnh mới, mặt bằng giá heo hơi toàn khu vực hiện dao động trong khoảng 57.000 - 60.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, Cao Bằng, Lào Cai và Sơn La tiếp tục giảm thêm 1.000 đồng/kg, xuống chỉ còn 57.000 đồng/kg. Đây là mức thấp nhất tại miền Bắc và cũng nằm trong nhóm giá thấp nhất cả nước.

Ở chiều ngược lại, Quảng Ninh, Hà Nội và Hưng Yên vẫn là những địa phương có mức giá cao nhất khu vực, cùng đạt 60.000 đồng/kg.

Theo sau là Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hải Phòng và Ninh Bình, cùng giao dịch ở mức 59.000 đồng/kg. Các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lai Châu, Điện Biên và Phú Thọ hiện được thương lái thu mua với giá 58.000 đồng/kg.

Như vậy, chỉ sau một số phiên giảm liên tiếp, mặt bằng giá tại miền Bắc đã dịch chuyển xuống đáng kể. Mốc 60.000 đồng/kg hiện chỉ còn xuất hiện tại một số ít địa phương, trong khi mức 57.000 - 59.000 đồng/kg đang ngày càng phổ biến.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay cũng điều chỉnh giảm. Cụ thể, tại Thanh Hóa, Nghệ An, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng giá heo hơi cùng giảm 1.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi không ghi nhận biến động mới.

Sau điều chỉnh, giá heo hơi tại toàn khu vực hiện chỉ còn dao động từ 58.000 - 59.000 đồng/kg, cho thấy khoảng cách giữa các địa phương đã thu hẹp đáng kể.

Nhóm có giá cao hơn gồm Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng, cùng giao dịch ở mức 59.000 đồng/kg. Trong khi đó, Thanh Hóa, Nghệ An, Huế và Đắk Lắk cùng neo ở mức 58.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Đáng chú ý, chỉ vài ngày trước Thanh Hóa vẫn nằm trong nhóm địa phương có giá heo hơi tương đối cao tại miền Trung - Tây Nguyên. Việc giá liên tục điều chỉnh cho thấy xu hướng đi xuống đã lan rộng tới hầu hết các vùng chăn nuôi.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay quay trở lại xu hướng giảm. Theo khảo sát, giá heo hơi tại các địa phương trong khu vực đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg, kéo mặt bằng giá xuống chỉ còn 57.000 - 59.000 đồng/kg. Trong đó, Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh tiếp tục là hai địa phương có giá cao nhất miền Nam, nhưng cũng chỉ còn 59.000 đồng/kg.

Mức 58.000 đồng/kg được ghi nhận tại Tây Ninh, Đồng Tháp, Cà Mau, Vĩnh Long và Cần Thơ.

Đáng chú ý, An Giang tiếp tục giảm xuống 57.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực và ngang với mức giá đang xuất hiện tại Cao Bằng, Lào Cai và Sơn La ở miền Bắc.

Như vậy, sau khi mốc 58.000 đồng/kg xuất hiện tại cả ba miền trong phiên trước, thị trường hôm nay tiếp tục thiết lập vùng giá thấp hơn khi 57.000 đồng/kg đã xuất hiện tại nhiều địa phương.

Miền Bắc vẫn là khu vực duy nhất còn ghi nhận mức cao nhất 60.000 đồng/kg. Trong khi đó, miền Trung - Tây Nguyên chỉ còn 58.000 - 59.000 đồng/kg và miền Nam đã hình thành vùng giá 57.000 - 59.000 đồng/kg.

Diễn biến này cho thấy mặt bằng giá heo hơi tiếp tục dịch chuyển xuống thấp sau chuỗi phiên điều chỉnh liên tục từ cuối tháng 7 đến nay./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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