Khơi nguồn vốn, tạo dư địa cho doanh nghiệp tăng tốc

Bài toán về nguồn vốn và mở rộng cấu trúc nguồn vốn

Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Du lịch Vietravel cho biết, một trong những khó khăn lớn nhất hiện nay của doanh nghiệp là tiếp cận nguồn vốn tín dụng.

Các ngân hàng rất sẵn sàng cho vay nếu doanh nghiệp có đủ điều kiện, có năng lực và có phương án kinh doanh tốt, song chính bản thân các ngân hàng cũng đang gặp khó trong huy động vốn. Đây là điểm nghẽn rất lớn, đặc biệt trong những tháng cuối năm, khi hoạt động kinh doanh, xuất nhập khẩu thường tăng tốc và nhu cầu vốn của doanh nghiệp cũng tăng theo.

Theo ông Kỳ, khi lượng vốn lớn được tập trung cho các dự án trọng điểm, thì các ngân hàng cũng phải huy động thêm nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu giải ngân. Khi phải tăng huy động, chi phí đầu vào tăng sẽ kéo theo lãi suất cho vay tăng.

Trong khi đó, các doanh nghiệp đã xây dựng kế hoạch kinh doanh cả năm trên cơ sở mức lãi suất bình quân nhất định. Nếu lãi suất thực tế tăng cao hơn dự kiến, chi phí tài chính, sản xuất, hoạt động và cả chi phí cơ hội đều tăng. Doanh nghiệp vì vậy có thể phải thu hẹp đầu tư, thậm chí từ bỏ những đơn hàng hoặc cơ hội kinh doanh mà đáng lẽ có thể mang lại tăng trưởng vào cuối năm.

Để xử lý vấn đề này, ông Kỳ đề xuất Chính phủ dành nguồn tín dụng khoảng 200.000 - 250.000 tỷ đồng để hỗ trợ trực tiếp doanh nghiệp. Nguồn vốn này nên ưu tiên cho những dự án tốt, đơn hàng tốt, kế hoạch kinh doanh khả thi và những hoạt động có khả năng tạo tác động lan tỏa cao đến nền kinh tế.

Đặc biệt, cần quan tâm đến doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đây là một bộ phận có vai trò rất lớn đối với nền kinh tế, nhưng nếu không tiếp cận được vốn, thì sức sản xuất ở khu vực này sẽ bị ảnh hưởng. Trong số các doanh nghiệp nhỏ và vừa, có nhiều doanh nghiệp đang tham gia chuỗi cung ứng cho các tập đoàn nước ngoài.

Như vậy, vấn đề đặt ra không chỉ là có thêm nguồn tín dụng, mà còn là khả năng đưa vốn đến đúng nơi, đúng thời điểm và tạo ra hoạt động kinh tế mới.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu của doanh nghiệp thường tăng tốc vào những tháng cuối năm, kéo theo nhu cầu vốn tăng cao. Ảnh: Đức Thanh

Nếu bài toán trước mắt là nguồn vốn cho sản xuất, kinh doanh, thì về lâu dài, TP. Hồ Chí Minh cũng cần mở rộng cấu trúc nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu đầu tư ngày càng lớn.

Ông Nguyễn Ngọc Hòa - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh (HUBA) chia sẻ, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, cần sự hợp lực giữa cộng đồng doanh nghiệp, Nhà nước và toàn xã hội. Ông cũng chỉ ra một trong những điểm nghẽn lớn mà doanh nghiệp đang đối mặt là bài toán nguồn lực cho tăng trưởng, đặc biệt là vốn.

Hiện nay, nguồn vốn tín dụng chủ yếu dựa vào nguồn tiền gửi của người dân. Nguồn tiền này có giới hạn và phần lớn có kỳ hạn tương đối ngắn. Trong khi đó, doanh nghiệp cần vốn dài hạn để đầu tư chiều sâu, thời gian đầu tư của dự án có thể là 10 - 15 năm; các dự án hạ tầng, đường sắt thậm chí có thể kéo dài 20 - 30 năm.

Nếu Trung tâm tài chính quốc tế sớm đi vào hoạt động với những cơ chế, định chế và chính sách đủ hấp dẫn để các quỹ đầu tư và dòng vốn quốc tế quan tâm, đổ vào Việt Nam, khi đó, chúng ta sẽ có thêm những dòng vốn mới thay vì chỉ dựa vào các nguồn vốn truyền thống như tiền gửi trong dân và tín dụng ngân hàng. Ông Nguyễn Ngọc Hòa

- Chủ tịch HUBA

Từ thực tế này, ông Hòa cho rằng, cần tạo thêm các nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu đầu tư dài hạn. Do đó, cần đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, tạo cơ hội để các nhà đầu tư quan tâm, tham gia và đưa dòng tiền vào nền kinh tế.

Một kênh khác, theo ông Hòa, là huy động vốn thông qua trái phiếu chính phủ cho các dự án đầu tư hạ tầng, đường sắt. Đồng thời, nghiên cứu cách đưa các nguồn vốn còn nhàn rỗi, nguồn vốn của các định chế tài chính, tham gia sâu hơn vào thị trường vốn.

Tháo điểm nghẽn để chuyển hóa nguồn lực thành hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh

Khơi thông nguồn vốn là điều kiện cần, nhưng chưa đủ để tạo ra tăng trưởng. Nguồn vốn chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi doanh nghiệp có thể đưa vốn vào sản xuất, kinh doanh trong điều kiện thủ tục thuận lợi, chi phí hợp lý và có khả năng tiếp cận thị trường.

Ông Đinh Khắc Hiểu - Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh Khí hóa lỏng TP. Hồ Chí Minh chia sẻ, một trong những vấn đề doanh nghiệp kinh doanh khí hóa lỏng (LPG) quan tâm nhất hiện nay là thủ tục pháp lý và sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý có liên quan.

LPG là ngành kinh doanh có điều kiện, liên quan đến an toàn, phòng cháy, chữa cháy, môi trường và nhiều quy định chuyên ngành. Vì vậy, việc quản lý chặt chẽ là cần thiết. Tuy nhiên, theo ông Hiểu, điều doanh nghiệp cần không phải là giảm tiêu chuẩn quản lý, mà là quy trình rõ hơn, thống nhất hơn và thuận lợi hơn.

Trong thực tế, một số thủ tục còn liên quan đến nhiều cơ quan, nhiều khâu xử lý; thời gian thực hiện có thể kéo dài, làm tăng chi phí tuân thủ và ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư.

Về giải pháp, ông Hiểu đề nghị duy trì các cuộc đối thoại chuyên ngành ở cấp phường, xã với sự tham gia của chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp để trao đổi, tháo gỡ khó khăn phát sinh trong quá trình kinh doanh.

Những vấn đề trên cho thấy, khơi thông vốn và tháo điểm nghẽn đầu tư là hai phần của cùng một bài toán tăng trưởng. Nguồn vốn cần được mở rộng, nhưng đồng thời phải tạo điều kiện để doanh nghiệp hấp thụ và chuyển hóa nguồn lực thành hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Với TP. Hồ Chí Minh, việc mở rộng các kênh vốn, trong đó có vốn dài hạn và dòng vốn quốc tế, cùng với tháo gỡ thủ tục, duy trì điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sẽ tạo thêm dư địa để đầu tư trong những tháng cuối năm. Đây cũng là cơ sở để nguồn lực được chuyển hóa thành hoạt động kinh tế thực tế, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.