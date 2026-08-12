Ngày 12/8: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục tăng. Ảnh minh họa

Giá cà phê trong nước tăng ngày thứ hai liên tiếp

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục đi lên, với mức tăng phổ biến 600 - 700 đồng/kg so với ngày hôm trước. Qua đó, mặt bằng thu mua được nâng lên khoảng 97.200 - 98.000 đồng/kg. Đây là phiên tăng thứ hai liên tiếp của thị trường nội địa sau giai đoạn điều chỉnh vào cuối tuần trước.

Cụ thể, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tăng 700 đồng/kg, đưa giá cà phê lên 98.000 đồng/kg, tiếp tục là mức cao nhất tại khu vực Tây Nguyên.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng tăng 700 đồng/kg, hiện được thương lái thu mua ở mức 97.700 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng tăng 600 đồng/kg, lên 97.200 đồng/kg, tiếp tục là địa phương có mức giá thấp nhất trong số các vùng được khảo sát.

Như vậy, chỉ sau hai phiên, giá cà phê tại Tây Nguyên đã phục hồi đáng kể và một lần nữa tiến gần ngưỡng 100.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê trên hai sàn giao dịch chủ chốt diễn biến trái chiều. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 9/2026 đảo chiều tăng 0,61%, tương đương 23 USD/tấn, lên 3.795 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 tăng mạnh hơn 0,74%, tương ứng 28 USD/tấn, cũng đạt 3.795 USD/tấn.

Ngược chiều, trên sàn New York, giá cà phê Arabica quay đầu giảm. Hợp đồng giao tháng 9/2026 mất 0,97%, tương đương 3,25 US cent/pound, xuống 332,3 US cent/pound. Hợp đồng arabica giao tháng 12/2026 giảm 0,63%, tương ứng 2 US cent/pound, còn 313,9 US cent/pound.

Giá tiêu trong nước đồng loạt tăng 500 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay điều chỉnh tăng nhẹ. Ảnh minh họa

Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước ghi nhận tín hiệu tích cực khi phần lớn các địa phương sản xuất trọng điểm đồng loạt tăng 500 đồng/kg so với ngày hôm trước. Mặt bằng thu mua theo đó được nâng lên khoảng 136.000 - 139.500 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Nông cũ (Lâm Đồng), giá tiêu tăng 500 đồng/kg, lên 139.500 đồng/kg, tiếp tục giữ vị trí cao nhất trong số các địa phương được khảo sát. Với mức giá này, hồ tiêu tại Đắk Nông đang tiến sát trở lại ngưỡng 140.000 đồng/kg vừa đánh mất vào cuối tuần trước.

Tại Đắk Lắk, giá tiêu cũng tăng thêm 500 đồng/kg, đạt 138.500 đồng/kg, đứng thứ hai trên thị trường.

Tương tự, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) cùng tăng 500 đồng/kg, lên 136.500 đồng/kg.

Riêng Gia Lai là địa phương duy nhất không ghi nhận điều chỉnh trong sáng nay, tiếp tục duy trì mức 136.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá thấp nhất trên thị trường hiện tại.

Như vậy, sau phiên đầu tuần giữ giá ổn định và cú giảm mạnh 2.000 đồng/kg trước đó, thị trường hồ tiêu trong nước đã bắt đầu xuất hiện nhịp phục hồi. Tuy nhiên, mức tăng hiện mới chỉ bù đắp một phần mức giảm của cuối tuần trước và mốc 140.000 đồng/kg vẫn chưa xuất hiện trở lại.

Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu tại các quốc gia xuất khẩu chủ chốt nhìn chung tiếp tục ổn định. Theo số liệu của Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, tiêu đen Indonesia hiện được niêm yết ở mức 6.822 USD/tấn.

Tại Brazil, tiêu đen loại ASTA 570 được chào bán ở 5.900 USD/tấn, trong khi giá tiêu đen Malaysia duy trì ở mức 9.300 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l và 550 g/l tiếp tục đi ngang, lần lượt ở mức 5.970 USD/tấn và 6.050 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, tiêu trắng Muntok của Indonesia duy trì ở 9.340 USD/tấn. Giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam đứng ở mức 8.400 USD/tấn, còn Malaysia tiếp tục được chào bán ở 12.200 USD/tấn./.