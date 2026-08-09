Ngày 9/8: Giá cà phê tiếp tục giảm, hồ tiêu cao nhất ở mức 141.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay tiếp tục giảm. Ảnh minh họa

Giá cà phê giảm thêm 500 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục giảm 500 đồng/kg so với ngày hôm trước, đưa mặt bằng thu mua xuống khoảng 96.300 - 97.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Nông cũ (Lâm Đồng), giá cà phê giảm xuống còn 97.000 đồng/kg, tiếp tục là mức cao nhất trong các địa phương được khảo sát.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng được thu mua ở mức 96.800 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng giảm xuống còn 96.300 đồng/kg, tiếp tục là địa phương có mức giá thấp nhất khu vực.

Như vậy, sau khi tiến sát ngưỡng 100.000 đồng/kg trong những phiên trước, giá cà phê nội địa đã có hai ngày điều chỉnh trở lại, song vẫn duy trì ở vùng giá tương đối cao.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch mới nhất. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 9/2026 tiếp tục giảm 0,29%, tương ứng 11 USD/tấn, xuống còn 3.787 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 giảm 0,53%, tương đương 20 USD/tấn, còn 3.767 USD/tấn.

Trái ngược với Robusta, thị trường Arabica ghi nhận phiên phục hồi mạnh. Trên sàn New York, hợp đồng Arabica giao tháng 9/2026 tăng tới 4,32%, tương ứng 13,9 US cent/pound, lên 335,55 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 cũng tăng 3,2%, tương đương 9,8 US cent/pound, đạt 315,9 US cent/pound.

Giá tiêu trong nước tiếp tục đi ngang

Giá tiêu hôm nay duy trì ổn định. Ảnh minh họa

Giá tiêu hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm tiếp tục đi ngang, chưa ghi nhận biến động mới so với ngày hôm trước. Mặt bằng thu mua hiện dao động trong khoảng 138.000 - 141.000 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là khu vực có mức giá cao nhất, đạt 141.000 đồng/kg. Đứng thứ hai là Đắk Lắk với mức thu mua 140.000 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP HCM) cùng duy trì mức 138.000 đồng/kg, thấp nhất trong các địa phương được khảo sát.

Như vậy, thị trường hồ tiêu nội địa tiếp tục trải qua thêm một phiên ổn định sau nhiều ngày gần như không có biến động đáng kể. Khoảng cách giữa mức giá cao nhất và thấp nhất hiện duy trì ở 3.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu tại Indonesia tiếp tục nhích tăng trong phiên giao dịch mới nhất.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia tăng thêm 2 USD/tấn, tương đương 0,03% so với ngày hôm trước, lên 6.822 USD/tấn.

Tại các quốc gia xuất khẩu chủ chốt khác, thị trường nhìn chung ổn định. Giá tiêu đen Brazil loại ASTA tiếp tục được chào bán ở mức 5.900 USD/tấn, thấp nhất trong nhóm thị trường được khảo sát. Trong khi đó, tiêu đen Malaysia giữ mức 9.300 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu không thay đổi. Loại 500 g/l hiện được chào bán ở mức 5.970 USD/tấn, trong khi loại 550 g/l đạt 6.050 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia tăng nhẹ 3 USD/tấn, tương đương 0,03%, lên 9.340 USD/tấn.

Giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam và Malaysia tiếp tục giữ ổn định, lần lượt ở mức 8.400 USD/tấn và 12.200 USD/tấn./.