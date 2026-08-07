Ngày 7/8: Giá cao su diễn biến phân hóa giữa các sàn giao dịch lớn

Giá cao su hôm nay diễn biến phân hóa giữa các sàn giao dịch lớn trên thế giới. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 9 trên Sàn Giao dịch Osaka (OSE) - Nhật Bản giảm 2,3 Yên (0,54%) xuống 420,5 Yên/kg. Hợp đồng cao su giao tháng 10 đi ngang ở mức 419,3 Yên (2,66 USD)/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa (RSS3) giao tháng 9 đi ngang mức 88 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 9 tăng 155 Nhân dân tệ, tương đương 0,93%, lên 16.745 Nhân dân tệ (2.481,77 USD)/tấn. Trong khi hợp đồng cao su butadiene giao tháng 9 giao dịch sôi động nhất giảm 25 Nhân dân tệ, tương đương 0,2%, còn 12.740 Nhân dân tệ/tấn.

Trên nền tảng SICOM của Sàn Giao dịch SGX - Singapore,hợp đồng cao su kỳ hạn gần giao tháng 10 giao dịch lần cuối ở mức 216,3 US cent/kg, giảm 0,2%.

Diễn biến giảm trên sàn OSE và SGX cho thấy áp lực điều chỉnh vẫn hiện hữu đối với thị trường cao su châu Á, trong khi sàn SHFE duy trì trạng thái giằng co, phản ánh cung - cầu chưa xuất hiện yếu tố đủ mạnh để tạo xu hướng mới. Nếu đà suy yếu trên sàn OSE và SGX kéo dài, giá cao su xuất khẩu và thị trường nội địa có thể chịu thêm áp lực điều chỉnh trong các phiên tới.

Theo báo cáo của Hiệp hội Các nước Sản xuất Cao su Tự nhiên, sản lượng cao su tự nhiên toàn cầu được dự báo tăng 2,3% lên 15,31 triệu tấn trong năm 2026. Tồn kho cao su tại các kho do Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải giám sát cũng tăng 0,3% so với tuần trước.

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá cao su. Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Nhìn chung, thị trường cao su trong nước vẫn duy trì ổn định khi các doanh nghiệp chưa điều chỉnh giá thu mua. Trong ngắn hạn, diễn biến giá cao su thế giới được dự báo sẽ tiếp tục chịu tác động từ nguồn cung gia tăng tại Đông Nam Á, biến động của giá dầu và triển vọng kinh tế toàn cầu./.