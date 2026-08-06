Doanh nghiệp

Nghị quyết 19 mở ra tư duy mới về tăng trưởng gắn với phát triển bền vững

Song Linh

Song Linh

[email protected]
13:22 | 06/08/2026
(TBTCO) - Nghị quyết 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam mở ra tư duy tăng trưởng mới, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và doanh nghiệp làm động lực phát triển. Đây là thông điệp được nhấn mạnh tại Chương trình Kết nối và Chia sẻ về phát triển bền vững năm 2026 do VCCI tổ chức.
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Nghị quyết số 19-NQ/TW: Ưu tiên đầu tư nguồn lực, đưa tam nông lên tầm phát triển mới Nghị quyết số 19-NQ/TW: Tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư vào nông nghiệp Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 19 về đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày 6/8, tại Hưng Yên, Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Công ty Nestlé Việt Nam tổ chức Chương trình Kết nối và Chia sẻ về phát triển bền vững năm 2026 với chủ đề “Đồng hành kiến tạo tăng trưởng bền vững: Doanh nghiệp - Địa phương - Quốc gia”.

Nghị quyết 19 mở ra tư duy mới về tăng trưởng gắn với phát triển bền vững
Ông Nguyễn Quang Vinh phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Hải Anh

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Nguyễn Quang Vinh - Phó Chủ tịch VCCI, Chủ tịch VBCSD cho biết, việc lựa chọn chủ đề năm nay mang ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Quang Vinh, Nghị quyết 19 đã xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và khu vực doanh nghiệp là những động lực tăng trưởng mới của đất nước. Trong bối cảnh đó, phát triển bền vững không chỉ là mục tiêu mà còn là phương thức để doanh nghiệp đồng hành cùng Chính phủ và địa phương kiến tạo các động lực tăng trưởng mới, hướng tới mô hình phát triển tự cường, sáng tạo và hội nhập.

Ông cũng khẳng định VCCI và VBCSD sẽ tiếp tục thúc đẩy đối thoại chính sách, kết nối các bên liên quan, chia sẻ các mô hình thực hành tốt và đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo.

Đồng quan điểm, ông Binu Jacob - Tổng Giám đốc Nestlé Việt Nam, Đồng Chủ tịch VBCSD cho rằng tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững không phải hai mục tiêu tách rời mà phải được thực hiện song hành. Theo ông, Nhà nước giữ vai trò định hướng, địa phương kiến tạo môi trường đầu tư, doanh nghiệp hiện thực hóa chiến lược bằng hành động, còn báo chí là cầu nối lan tỏa nhận thức và tạo đồng thuận xã hội.

Lý giải việc lựa chọn Nhà máy Nestlé Bông Sen làm nơi tổ chức chương trình, ông Binu Jacob cho biết doanh nghiệp mong muốn các đại biểu trực tiếp chứng kiến mô hình “Nhà máy kết nối”, nơi chuyển đổi số và chuyển đổi xanh được triển khai đồng thời, lấy con người làm trung tâm. Ông cũng đánh giá cao môi trường đầu tư của Hưng Yên khi địa phương đã có bước cải thiện mạnh mẽ về năng lực điều hành, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển lâu dài.

Ở góc độ hoạch định chính sách, ông Nguyễn Hoa Cương - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược, Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương cho rằng mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030 cần được xây dựng trên nền tảng đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Cùng với xu hướng đầu tư có trách nhiệm đang ngày càng phổ biến trên thế giới, đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Đại diện địa phương, ông Đỗ Đình Quang - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên cho biết tỉnh đang tập trung cải thiện môi trường đầu tư, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và tăng cường liên kết giữa chính quyền, doanh nghiệp với các cơ sở đào tạo nhằm thu hút các dự án công nghệ cao, dự án xanh và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Tại phiên tọa đàm, các đại biểu thống nhất rằng để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững theo tinh thần Nghị quyết 19, cần xây dựng hệ sinh thái hợp tác chặt chẽ giữa nhà nước, địa phương, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo. Trong đó, doanh nghiệp là lực lượng tiên phong đổi mới sáng tạo, địa phương giữ vai trò kiến tạo môi trường phát triển, còn các cơ sở đào tạo cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho quá trình chuyển đổi của nền kinh tế.

Chương trình là diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm về phát triển bền vững mà còn góp phần kết nối chính sách với thực tiễn, lan tỏa các mô hình phát triển hiệu quả và thúc đẩy sự đồng hành giữa doanh nghiệp, địa phương và các cơ quan quản lý trong hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững của Việt Nam.
Song Linh
Từ khóa:
Nghị quyết 19 NQ/TW phát triển bền vững đổi mới sáng tạo chuyển đổi số chuyển đổi xanh

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