Xã hội

Áp lực lạm phát vẫn hiện hữu, dù CPI tháng 7 giảm

Nguyên Phương

Nguyên Phương

06:46 | 06/08/2026
(TBTCO) - Giá xăng dầu và lương thực, thực phẩm giảm giúp chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2026 giảm 0,12% so với tháng trước. Tuy nhiên, chỉ số bình quân 7 tháng vẫn tăng 4,39% so với cùng kỳ, trong bối cảnh nhiều yếu tố trong và ngoài nước tiếp tục gây sức ép lên mặt bằng giá những tháng cuối năm.
aa

Xăng dầu, thực phẩm hạ nhiệt kéo CPI tháng 7 giảm nhẹ

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), CPI tháng 7/2026 giảm 0,12% so với tháng trước, chủ yếu nhờ giá xăng dầu giảm theo diễn biến của thị trường thế giới và nguồn cung lương thực, thực phẩm trong nước dồi dào. So với tháng 12/2025, CPI tăng 3,08% và tăng 4,45% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng, có 3 nhóm giảm giá. Nhóm giao thông giảm mạnh nhất khi giá xăng giảm 4,35% và giá dầu diesel giảm 9,18% sau các đợt điều chỉnh giá bán lẻ trong nước bám sát diễn biến quốc tế.

Áp lực lạm phát vẫn hiện hữu, dù CPI tháng 7 giảm
Từ nay đến cuối năm, mặt bằng giá sẽ tiếp tục chịu sức ép. Ảnh: Đức Thanh

Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,07% nhờ giá lương thực giảm 0,5%, giá gạo giảm 0,8% và giá thực phẩm giảm 0,07%. Bên cạnh đó, nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng cũng giảm do giá gas thế giới đi xuống.

Ở chiều ngược lại, 8 nhóm hàng hóa và dịch vụ tăng giá. Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng mạnh nhất, tới 1,96%, chủ yếu do mức đóng bảo hiểm y tế tăng 7,9% theo mức lương cơ sở mới. Nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,52% khi nhu cầu du lịch hè gia tăng, kéo theo chi phí vận chuyển, lưu trú và dịch vụ du lịch tăng. Nhóm giáo dục tăng 0,24% do một số cơ sở đào tạo điều chỉnh học phí. Các nhóm đồ uống và thuốc lá, may mặc, thiết bị gia đình, thuốc và dịch vụ y tế... cũng ghi nhận mức tăng nhẹ.

Nhiều sức ép với mục tiêu kiểm soát lạm phát cuối năm

Dù CPI tháng 7 tiếp tục giảm, áp lực lạm phát vẫn chưa hạ nhiệt. Bình quân 7 tháng đầu năm 2026, CPI tăng 4,39% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống đóng góp lớn nhất với mức tăng 4,77%, làm CPI chung tăng 1,71 điểm phần trăm; tiếp đến là nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 6,72%, đóng góp 1,53 điểm phần trăm; nhóm giao thông tăng 5,01%, đóng góp 0,5 điểm phần trăm.

Theo Cục Thống kê, CPI năm 2026 tăng liên tục từ tháng 1 đến tháng 5, giảm trong tháng 6 và tiếp tục giảm trong tháng 7, phản ánh tác động đan xen của yếu tố mùa vụ, nhu cầu tiêu dùng dịp lễ, Tết cùng biến động giá nhiên liệu và chi phí đầu vào.

Cụ thể, CPI tháng 1 tăng 0,05% so với tháng trước chủ yếu do giá thịt lợn tăng. Tháng 2 trùng với dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ nên nhu cầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ và đi lại của người dân tăng cao làm cho giá thực phẩm, ăn uống ngoài gia đình và dịch vụ giao thông tăng. CPI tăng cao nhất vào tháng 3 với 1,23%, mặc dù là tháng sau Tết nhưng CPI không giảm theo quy luật hàng năm do giá xăng dầu tăng mạnh dưới tác động của thị trường thế giới. Sang tháng 4, giá xăng dầu hạ nhiệt nhưng giá gas tăng mạnh nên CPI tăng 0,84%. Tháng 5, CPI tăng 0,29% do giá điện, nước sinh hoạt và vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng. Đến tháng 6, CPI giảm 0,39% chủ yếu do giá xăng dầu giảm mạnh. Tháng 7, CPI tiếp tục giảm nhưng với mức giảm thấp hơn tháng trước, chủ yếu do giá xăng dầu tiếp tục giảm cùng với giá một số mặt hàng lương thực và thực phẩm giảm. Bình quân mỗi tháng trong 7 tháng đầu năm, CPI tăng 0,43% so với tháng trước.

Lạm phát cơ bản tháng 7 tăng 0,33% so với tháng trước và tăng 4,63% so với cùng kỳ năm 2025. Bình quân 7 tháng, lạm phát cơ bản tăng 4,19%, thấp hơn mức tăng CPI chung, cho thấy giá năng lượng và thực phẩm vẫn là những yếu tố tác động đáng kể đến mặt bằng giá.

Theo ông Nguyễn Minh Tiến - Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), từ nay đến cuối năm, mặt bằng giá sẽ tiếp tục chịu sức ép từ bất ổn địa chính trị, biến động tỷ giá, giá hàng hóa thế giới, chi phí nhập khẩu và vận tải gia tăng. Trong nước, việc đẩy mạnh đầu tư công, nhu cầu vật liệu xây dựng tăng, lộ trình điều chỉnh giá các dịch vụ do Nhà nước quản lý và tăng lương cơ sở từ ngày 1/7 cũng sẽ tạo áp lực lên lạm phát.

Tuy nhiên, ông Tiến cho rằng, việc điều hành linh hoạt chính sách tài khóa, tiền tệ, tiếp tục giảm 2% thuế giá trị gia tăng đến hết năm 2026, cùng nguồn cung hàng hóa dồi dào và các giải pháp bình ổn của Chính phủ sẽ góp phần giữ ổn định mặt bằng giá và kiểm soát lạm phát theo mục tiêu.

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ mới đây, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, Chính phủ vẫn chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hướng tới mục tiêu lớn hơn là kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững. Trong đó, chính sách tài khóa được phối hợp chặt chẽ với chính sách tiền tệ để hạn chế tác động đến mặt bằng giá cả.

Bộ Tài chính đang phối hợp với Bộ Công thương và các bộ, ngành xây dựng các kịch bản về giá, thuế, phí và lệ phí để chủ động ứng phó với những biến động bất lợi, qua đó kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng trong những tháng cuối năm.

Nguyên Phương
Từ khóa:
áp lực lạm phát giá xăng dầu thực phẩm chỉ số giá tiêu dùng mặt bằng giá

Bài liên quan

Lợi nhuận doanh nghiệp và nâng hạng dẫn dắt kỳ vọng thị trường cuối năm

Lợi nhuận doanh nghiệp và nâng hạng dẫn dắt kỳ vọng thị trường cuối năm

Infographics: Chỉ số giá tiêu dùng 7 tháng năm 2026 tăng 4,39%

Infographics: Chỉ số giá tiêu dùng 7 tháng năm 2026 tăng 4,39%

Giá xăng dầu và giá lương thực, thực phẩm “hạ nhiệt" kéo CPI tháng 7 giảm 0,12%

Giá xăng dầu và giá lương thực, thực phẩm “hạ nhiệt" kéo CPI tháng 7 giảm 0,12%

Dành cho bạn

Ngoại giao khoa học công nghệ cần chuyển từ kết nối sang kiến tạo phát triển - đồng hành

Ngoại giao khoa học công nghệ cần chuyển từ kết nối sang kiến tạo phát triển - đồng hành

Bộ Tài chính đề xuất hoàn thiện quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Bộ Tài chính đề xuất hoàn thiện quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Hoa Kỳ coi trọng thúc đẩy quan hệ với Việt Nam

Hoa Kỳ coi trọng thúc đẩy quan hệ với Việt Nam

Doanh nghiệp xuất khẩu nông sản, thực phẩm nâng chất lượng để giữ thị trường

Doanh nghiệp xuất khẩu nông sản, thực phẩm nâng chất lượng để giữ thị trường

Quy trình mới về tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Quy trình mới về tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

PTI: Doanh thu phí bảo hiểm lấy lại đà tăng trưởng 14%, lãi hoạt động tài chính tăng gấp đôi

PTI: Doanh thu phí bảo hiểm lấy lại đà tăng trưởng 14%, lãi hoạt động tài chính tăng gấp đôi

Đọc thêm

Việt Nam lần đầu lên ngôi vô địch với giải Siêu Vàng tại Diễn đàn Kinh tế Thanh niên Thế giới

Việt Nam lần đầu lên ngôi vô địch với giải Siêu Vàng tại Diễn đàn Kinh tế Thanh niên Thế giới

(TBTCO) - Đội thi gồm 8 học sinh Việt Nam đã giành giải Siêu Vàng - giải thưởng cao nhất bảng Trung học cơ sở - tại Vòng chung kết Giả lập Doanh nghiệp châu Á, Diễn đàn Kinh tế Thanh niên Thế giới năm 2026 được tổ chức tại Thượng Hải, Trung Quốc.
Hủy kết quả thi tại điểm thi chuyên Tuyên Quang, tổ chức thi lại ngày 14 - 15/8

Hủy kết quả thi tại điểm thi chuyên Tuyên Quang, tổ chức thi lại ngày 14 - 15/8

(TBTCO) - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết kết quả điều tra ban đầu xác định vụ gian lận tại điểm thi chuyên Tuyên Quang có dấu hiệu tổ chức, bước đầu phát hiện sự móc nối giữa một số phụ huynh và giáo viên để tác động kết quả thi. Bộ GD&ĐT khẳng định sẽ xử lý nghiêm sai phạm, đồng thời tổ chức thi lại cho 328 thí sinh nhằm bảo đảm công bằng.
Hà Nội ra mắt mô hình thí điểm đổi mới hoạt động nhà văn hóa cơ sở

Hà Nội ra mắt mô hình thí điểm đổi mới hoạt động nhà văn hóa cơ sở

(TBTCO) - Hà Nội chính thức đưa vào vận hành mô hình thí điểm tổ chức hoạt động tại Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn Vạn Điểm (xã Phú Xuyên), mở đầu cho lộ trình đổi mới hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở trên toàn thành phố.
Hà Nội tăng tốc hoàn thiện hạ tầng thoát nước, giảm ngập đô thị

Hà Nội tăng tốc hoàn thiện hạ tầng thoát nước, giảm ngập đô thị

(TBTCO) - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu chấm dứt tình trạng bị động trong phòng, chống úng ngập, giao các địa phương chủ động rà soát điểm có nguy cơ ngập, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, thiết bị trước mùa mưa. Thành phố đồng thời đẩy nhanh các dự án thoát nước trọng điểm, hoàn thiện đề án chống ngập dài hạn gắn với quy hoạch Thủ đô nhằm nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu.
Mưa lớn diện rộng từ 4 - 6/8, yêu cầu các địa phương Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chủ động ứng phó

Mưa lớn diện rộng từ 4 - 6/8, yêu cầu các địa phương Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chủ động ứng phó

(TBTCO) - Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với đợt mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá dự báo xảy ra từ ngày 4 đến 6/8.
Hải quan hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách, hộ nghèo ở Quảng Trị

Hải quan hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách, hộ nghèo ở Quảng Trị

(TBTCO) - Hưởng ứng chương trình an sinh xã hội và lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị, Cục Hải quan đã hỗ trợ 840 triệu đồng xây dựng 6 căn nhà cho người có công với cách mạng và hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại các xã Dân Hóa, La Lay và Lao Bảo, thể hiện tinh thần sẻ chia của ngành Hải quan đối với cộng đồng.
Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(TBTCO) - Ngày 31/7/2026, Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính đã triển khai nghiêm túc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, với sự tham gia của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính cùng đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt tại các điểm cầu trong và ngoài Hà Nội.
Phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng APEC 2027

Phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng APEC 2027

(TBTCO) - Chiều 31/7, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lễ phát động cuộc thi sáng tác mẫu biểu trưng và bộ nhận diện hình ảnh APEC 2027.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Áp lực lạm phát vẫn hiện hữu, dù CPI tháng 7 giảm

Áp lực lạm phát vẫn hiện hữu, dù CPI tháng 7 giảm

Nhiều cách làm kéo dòng vốn giải ngân đầu tư công về đích

Nhiều cách làm kéo dòng vốn giải ngân đầu tư công về đích

Ngày 6/8: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu lặng sóng

Ngày 6/8: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu lặng sóng

Giá vàng hôm nay ngày 6/8: Giá vàng thế giới tăng hơn 150 USD/ounce, vàng trong nước tăng tới 2,8 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 6/8: Giá vàng thế giới tăng hơn 150 USD/ounce, vàng trong nước tăng tới 2,8 triệu đồng/lượng

Ngày 6/8: Giá heo hơi giao động từ 60.000 - 63.000 đồng/kg

Ngày 6/8: Giá heo hơi giao động từ 60.000 - 63.000 đồng/kg

Ngày 6/8: Giá cao su thế giới đồng loạt tăng, trong nước ổn định

Ngày 6/8: Giá cao su thế giới đồng loạt tăng, trong nước ổn định

Ngày 6/8: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long bật tăng, gạo đi ngang

Ngày 6/8: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long bật tăng, gạo đi ngang

Khơi thông nguồn lực văn hóa cho tăng trưởng

Khơi thông nguồn lực văn hóa cho tăng trưởng

Hạ tầng dữ liệu số là chìa khóa nâng cao tính minh bạch của thị trường bất động sản

Hạ tầng dữ liệu số là chìa khóa nâng cao tính minh bạch của thị trường bất động sản

Tỷ giá USD hôm nay (3/8): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, USD xuống đáy 6 tuần khi chờ báo cáo việc làm Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (3/8): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, USD xuống đáy 6 tuần khi chờ báo cáo việc làm Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (4/8): USD ngân hàng cách xa trần, đồng yên bật tăng sau đợt can thiệp thêm 34 tỷ USD

Tỷ giá USD hôm nay (4/8): USD ngân hàng cách xa trần, đồng yên bật tăng sau đợt can thiệp thêm 34 tỷ USD

Cơ chế đặc thù bảo vệ người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung

Cơ chế đặc thù bảo vệ người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung

Giá gas bán lẻ tháng 8/2026 tăng "chóng mặt"

Giá gas bán lẻ tháng 8/2026 tăng "chóng mặt"

Tỷ giá USD hôm nay (5/8): Tỷ giá trung tâm lên 25.405 đồng, giới đầu tư dồn sự chú ý vào báo cáo việc làm Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (5/8): Tỷ giá trung tâm lên 25.405 đồng, giới đầu tư dồn sự chú ý vào báo cáo việc làm Mỹ

Ngày 4/8: Giá heo hơi tại một số địa phương miền Bắc tiếp tục giảm

Ngày 4/8: Giá heo hơi tại một số địa phương miền Bắc tiếp tục giảm

Ngày 5/8: Giá heo hơi chưa dứt đà giảm

Ngày 5/8: Giá heo hơi chưa dứt đà giảm

Ngày 5/8: Giá cà phê có xu hướng chững lại, hồ tiêu ổn định

Ngày 5/8: Giá cà phê có xu hướng chững lại, hồ tiêu ổn định

PVcomBank lãi đậm hơn 1.000 tỷ đồng nhờ giảm trích lập, "núi" nợ và lãi treo vẫn đè nặng

PVcomBank lãi đậm hơn 1.000 tỷ đồng nhờ giảm trích lập, "núi" nợ và lãi treo vẫn đè nặng