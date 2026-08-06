Áp lực lạm phát vẫn hiện hữu, dù CPI tháng 7 giảm

Xăng dầu, thực phẩm hạ nhiệt kéo CPI tháng 7 giảm nhẹ

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), CPI tháng 7/2026 giảm 0,12% so với tháng trước, chủ yếu nhờ giá xăng dầu giảm theo diễn biến của thị trường thế giới và nguồn cung lương thực, thực phẩm trong nước dồi dào. So với tháng 12/2025, CPI tăng 3,08% và tăng 4,45% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng, có 3 nhóm giảm giá. Nhóm giao thông giảm mạnh nhất khi giá xăng giảm 4,35% và giá dầu diesel giảm 9,18% sau các đợt điều chỉnh giá bán lẻ trong nước bám sát diễn biến quốc tế.

Từ nay đến cuối năm, mặt bằng giá sẽ tiếp tục chịu sức ép. Ảnh: Đức Thanh

Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,07% nhờ giá lương thực giảm 0,5%, giá gạo giảm 0,8% và giá thực phẩm giảm 0,07%. Bên cạnh đó, nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng cũng giảm do giá gas thế giới đi xuống.

Ở chiều ngược lại, 8 nhóm hàng hóa và dịch vụ tăng giá. Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng mạnh nhất, tới 1,96%, chủ yếu do mức đóng bảo hiểm y tế tăng 7,9% theo mức lương cơ sở mới. Nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,52% khi nhu cầu du lịch hè gia tăng, kéo theo chi phí vận chuyển, lưu trú và dịch vụ du lịch tăng. Nhóm giáo dục tăng 0,24% do một số cơ sở đào tạo điều chỉnh học phí. Các nhóm đồ uống và thuốc lá, may mặc, thiết bị gia đình, thuốc và dịch vụ y tế... cũng ghi nhận mức tăng nhẹ.

Nhiều sức ép với mục tiêu kiểm soát lạm phát cuối năm

Dù CPI tháng 7 tiếp tục giảm, áp lực lạm phát vẫn chưa hạ nhiệt. Bình quân 7 tháng đầu năm 2026, CPI tăng 4,39% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống đóng góp lớn nhất với mức tăng 4,77%, làm CPI chung tăng 1,71 điểm phần trăm; tiếp đến là nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 6,72%, đóng góp 1,53 điểm phần trăm; nhóm giao thông tăng 5,01%, đóng góp 0,5 điểm phần trăm.

Theo Cục Thống kê, CPI năm 2026 tăng liên tục từ tháng 1 đến tháng 5, giảm trong tháng 6 và tiếp tục giảm trong tháng 7, phản ánh tác động đan xen của yếu tố mùa vụ, nhu cầu tiêu dùng dịp lễ, Tết cùng biến động giá nhiên liệu và chi phí đầu vào.

Cụ thể, CPI tháng 1 tăng 0,05% so với tháng trước chủ yếu do giá thịt lợn tăng. Tháng 2 trùng với dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ nên nhu cầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ và đi lại của người dân tăng cao làm cho giá thực phẩm, ăn uống ngoài gia đình và dịch vụ giao thông tăng. CPI tăng cao nhất vào tháng 3 với 1,23%, mặc dù là tháng sau Tết nhưng CPI không giảm theo quy luật hàng năm do giá xăng dầu tăng mạnh dưới tác động của thị trường thế giới. Sang tháng 4, giá xăng dầu hạ nhiệt nhưng giá gas tăng mạnh nên CPI tăng 0,84%. Tháng 5, CPI tăng 0,29% do giá điện, nước sinh hoạt và vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng. Đến tháng 6, CPI giảm 0,39% chủ yếu do giá xăng dầu giảm mạnh. Tháng 7, CPI tiếp tục giảm nhưng với mức giảm thấp hơn tháng trước, chủ yếu do giá xăng dầu tiếp tục giảm cùng với giá một số mặt hàng lương thực và thực phẩm giảm. Bình quân mỗi tháng trong 7 tháng đầu năm, CPI tăng 0,43% so với tháng trước.

Lạm phát cơ bản tháng 7 tăng 0,33% so với tháng trước và tăng 4,63% so với cùng kỳ năm 2025. Bình quân 7 tháng, lạm phát cơ bản tăng 4,19%, thấp hơn mức tăng CPI chung, cho thấy giá năng lượng và thực phẩm vẫn là những yếu tố tác động đáng kể đến mặt bằng giá.

Theo ông Nguyễn Minh Tiến - Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), từ nay đến cuối năm, mặt bằng giá sẽ tiếp tục chịu sức ép từ bất ổn địa chính trị, biến động tỷ giá, giá hàng hóa thế giới, chi phí nhập khẩu và vận tải gia tăng. Trong nước, việc đẩy mạnh đầu tư công, nhu cầu vật liệu xây dựng tăng, lộ trình điều chỉnh giá các dịch vụ do Nhà nước quản lý và tăng lương cơ sở từ ngày 1/7 cũng sẽ tạo áp lực lên lạm phát.

Tuy nhiên, ông Tiến cho rằng, việc điều hành linh hoạt chính sách tài khóa, tiền tệ, tiếp tục giảm 2% thuế giá trị gia tăng đến hết năm 2026, cùng nguồn cung hàng hóa dồi dào và các giải pháp bình ổn của Chính phủ sẽ góp phần giữ ổn định mặt bằng giá và kiểm soát lạm phát theo mục tiêu.

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ mới đây, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, Chính phủ vẫn chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hướng tới mục tiêu lớn hơn là kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững. Trong đó, chính sách tài khóa được phối hợp chặt chẽ với chính sách tiền tệ để hạn chế tác động đến mặt bằng giá cả.

Bộ Tài chính đang phối hợp với Bộ Công thương và các bộ, ngành xây dựng các kịch bản về giá, thuế, phí và lệ phí để chủ động ứng phó với những biến động bất lợi, qua đó kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng trong những tháng cuối năm.