Hủy kết quả thi tại điểm thi chuyên Tuyên Quang, tổ chức thi lại ngày 14 - 15/8

Sai phạm diễn ra có tổ chức, với sự tham gia của nhiều người

Sáng ngày 5/8, Bộ GD&ĐT tổ chức họp báo thông tin về phương án xử lý đối với các thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Tại họp báo, ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), cho biết sau khi xuất hiện phản ánh về dấu hiệu bất thường tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Bộ đã tiến hành phân tích kết quả thi tốt nghiệp THPT tại 34 tỉnh, thành phố và thành lập đoàn kiểm tra từ ngày 2/7.

Qua làm việc với 24 giáo viên liên quan, cơ quan chức năng bước đầu xác định có sai phạm trong công tác coi thi. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy sai phạm diễn ra có tổ chức, với sự tham gia của nhiều người. Một số giáo viên bị xác định đã trực tiếp vào phòng thi hướng dẫn thí sinh. Cơ quan chức năng cũng phát hiện dấu hiệu móc nối giữa một số phụ huynh và giáo viên nhằm tác động đến kết quả kỳ thi.

Bộ GDĐT tổ chức họp báo thông tin về phương án xử lý đối với các thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Mai Tấn

Ông Huỳnh Văn Chương khẳng định việc xử lý vụ việc sẽ được thực hiện khách quan, đúng quy định, không có vùng cấm hay ngoại lệ, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của thí sinh cũng như sự công bằng của kỳ thi.

Theo phương án được Bộ GD&ĐT công bố, hiện đã có đầy đủ cơ sở pháp lý để tổ chức thi lại tất cả các môn tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Phương án này đã được Bộ phối hợp với các cơ quan chức năng báo cáo cấp có thẩm quyền xin chủ trương.

Các đơn vị liên quan đang khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ thi lại theo đúng quy chế thi, bảo đảm an toàn, nghiêm túc, khách quan và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh. Dự kiến, kỳ thi sẽ diễn ra trong hai ngày 14 và 15/8, kết quả được công bố vào ngày 19/8.

Đối với kết quả thi của các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong các ngày 11 và 12/6/2026, Bộ GD&ĐT cho biết sẽ không được sử dụng để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng. Các thí sinh cũng tạm thời không được tham gia xét tuyển bằng bất kỳ phương thức nào cho đến khi có kết quả thi lại.

“Sau khi có kết quả thi lại, kết quả hợp lệ sẽ được cập nhật lên hệ thống và được sử dụng để xét tuyển theo các nguyện vọng mà thí sinh đã đăng ký” - ông Huỳnh Văn Chương cho biết.

Tại họp báo, đại diện Bộ Công an cũng cho biết, cơ quan điều tra đã đẩy nhanh tiến độ điều tra để kịp thời bảo đảm quyền lợi cho các thí sinh liên quan. Kết quả ban đầu xác định sai phạm của tập thể Hội đồng thi tại điểm thi chuyên Tuyên Quang.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 29 bị can, trong đó có Hiệu trưởng và Trưởng điểm thi, về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Theo đại diện Bộ Công an, vụ án có tính chất phức tạp, nhiều người liên quan và sẽ tiếp tục được mở rộng điều tra, xử lý thêm nếu phát hiện dấu hiệu của các tội danh khác.

Phương án thi lại là phù hợp nhất

Liên quan đến việc tổ chức thi lại đối với 328 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng khẳng định đây là phương án hợp tình, hợp lý, hợp pháp và cần thiết để bảo đảm công bằng cho tất cả thí sinh.

Theo Thứ trưởng, đến thời điểm hiện nay, cơ quan chức năng chưa thể xác định cụ thể thí sinh nào có hay không có hành vi vi phạm. Điều đã được làm rõ là sai phạm thuộc về Hội đồng thi và những cá nhân được giao nhiệm vụ tổ chức kỳ thi.

“Chúng tôi hiểu việc phải thi lại sẽ ảnh hưởng đến tâm lý, tinh thần của các em. Tuy nhiên, đây là giải pháp tốt nhất để những học sinh thực sự có năng lực chứng minh kết quả của mình. Nếu đó là điểm số thực chất thì các em không phải băn khoăn hay lo lắng về tính xác thực của kết quả” - Thứ trưởng nói.

hứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng trao đổi tại buổi họp báo. Ảnh: Mai Tấn

Ông Phạm Ngọc Thưởng cho biết Bộ GD&ĐT đã tham khảo ý kiến các nhà khoa học, chuyên gia và cơ quan chức năng, đồng thời căn cứ kết quả điều tra ban đầu trước khi quyết định tổ chức thi lại. Mặc dù trong quá trình lấy ý kiến có nhiều đề xuất khác nhau từ các trường THPT, nhưng không có phương án nào có thể đáp ứng đầy đủ yêu cầu về công bằng và quyền lợi của người học.

Theo Thứ trưởng, phương án thi lại vừa bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, không để những thí sinh có năng lực thực chất mất cơ hội học tập, vừa giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật và tính nghiêm minh của kỳ thi.

Về đề thi của đợt thi lại, Thứ trưởng cho biết Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo Ban ra đề chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm mức độ khó tương đương với đề thi đợt một.

“Ra đề thi luôn là công việc rất khó. Với kỳ thi này, thách thức còn lớn hơn khi phải bảo đảm sự tương đồng về độ khó giữa hai đợt thi. Dù không thể tuyệt đối giống nhau, nguyên tắc là không khó hơn, không dễ hơn, bảo đảm công bằng và quyền lợi của học sinh” - ông Thưởng nhấn mạnh.

Bộ GD&ĐT cũng đã bổ sung thêm các chuyên gia khảo thí để rà soát, đối sánh và cân bằng độ khó giữa hai bộ đề nhằm hạn chế tối đa sự chênh lệch. Đối với những trường hợp sau này bị phát hiện có hành vi vi phạm quy chế thi, Thứ trưởng khẳng định việc tổ chức thi lại không đồng nghĩa với việc miễn trừ trách nhiệm.

“Nếu sau khi thi lại, kể cả đã trúng tuyển đại học, cơ quan chức năng phát hiện có hành vi vi phạm quy chế thì tùy tính chất, mức độ sẽ xử lý theo quy định, kể cả hủy kết quả hoặc buộc thôi học. Nguyên tắc là bảo đảm công bằng và thượng tôn pháp luật” - ông Thưởng nhấn mạnh.

Ông Huỳnh Văn Chương - Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng (Bộ GD&ĐT), cho biết kỳ thi lại sẽ được tổ chức theo đúng quy chế hiện hành, phân cấp cho địa phương thực hiện nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh. Kết quả và phổ điểm của đợt thi lại cũng sẽ được công bố công khai như kỳ thi trước.

Lý giải sự khác biệt giữa việc xử lý sai phạm tại Quảng Trị và Tuyên Quang, ông Chương cho biết tại Quảng Trị, cơ quan chức năng đã xác định rõ từng trường hợp vi phạm, có đầy đủ căn cứ để xử lý cá thể theo quy định.

Trong khi đó, tại Tuyên Quang, kết quả điều tra ban đầu cho thấy sai phạm xảy ra trên phạm vi toàn bộ điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, ảnh hưởng đến các nguyên tắc an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan và công bằng của kỳ thi theo Quy chế thi. Vì vậy, việc tổ chức thi lại được xác định là phương án phù hợp nhất để bảo đảm quyền lợi của tất cả thí sinh.

Cũng tại buổi họp báo, ông Đỗ Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, cho biết Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra các tổ chức đảng và đảng viên có liên quan. Sau khi có kết luận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ xem xét, xử lý các tập thể, cá nhân vi phạm theo đúng quy định./.