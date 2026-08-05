Thuế - Hải quan

Cục Thuế đề nghị đơn vị kế toán, kiểm toán chung tay xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật thuế

Văn Tuấn

Văn Tuấn

[email protected]
12:06 | 05/08/2026
(TBTCO) - Cục Thuế vừa có thư ngỏ gửi Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, các công ty kế toán, kiểm toán đề nghị nâng cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện công tác kế toán, kiểm toán; tăng cường hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện nghiêm nghĩa vụ thuế; chung tay cùng cơ quan thuế xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật thuế cho doanh nghiệp.
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Thư ngỏ của Cục Thuế cho biết, trong những năm qua, các doanh nghiệp kế toán, kiểm toán đã khẳng định vai trò cầu nối quan trọng giữa cơ quan thuế và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần nâng cao tính minh bạch thông tin tài chính và ý thức tuân thủ pháp luật của người nộp thuế, thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế. Ngành Thuế luôn trân trọng, ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp tích cực, hiệu quả của doanh nghiệp.

Hiện nay, ngành Thuế đang tăng cường các biện pháp quản lý thuế toàn diện nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh cho tất cả các doanh nghiệp. Qua rà soát, phân tích dữ liệu quản lý thuế, cơ quan thuế nhận thấy vẫn còn một bộ phận doanh nghiệp kê khai thua lỗ kéo dài nhiều năm, chuyển giá, báo cáo lãi mỏng hoặc tỷ suất lợi nhuận thấp hơn nhiều so với mức trung bình ngành, tiềm ẩn rủi ro trong việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Để công tác quản lý thuế đạt hiệu quả thiết thực và nâng cao sự tuân thủ tự nguyện, ngành Thuế trân trọng đề nghị các công ty kế toán, kiểm toán nâng cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện công tác kế toán, kiểm toán và tăng cường phối hợp với cơ quan thuế trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật thuế, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện nghiêm nghĩa vụ thuế ngay trong quá trình thực hiện dịch vụ kế toán, kiểm toán, qua đó giúp người nộp thuế nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm trong việc kê khai, nộp thuế đúng, đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước.

Cục Thuế tin tưởng rằng, với năng lực chuyên môn cao và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, các công ty kế toán, kiểm toán sẽ tiếp tục là đối tác tin cậy, chung tay cùng cơ quan thuế xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật thuế, ngăn ngừa các rủi ro về thuế cho doanh nghiệp, hướng tới một hệ thống tài chính - thuế minh bạch, công bằng và phát triển bền vững./.

Văn Tuấn
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