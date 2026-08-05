Chính sách tài chính

Quy định chế độ quản lý, báo cáo tài sản kết cấu hạ tầng công viên, cây xanh

Hà Phương

Hà Phương

09:13 | 05/08/2026
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 115/2026/TT-BTC ngày 31/7/2026 quy định chế độ quản lý, tính hao mòn, trích khấu hao và hướng dẫn về hồ sơ, thống kê, kiểm kê, đánh giá lại, báo cáo tài sản kết cấu hạ tầng công viên, cây xanh.
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Thông tư số 115/2026/TT-BTC quy định chế độ quản lý, tính hao mòn, trích khấu hao và hướng dẫn về hồ sơ, thống kê, kiểm kê, đánh giá lại, báo cáo tài sản kết cấu hạ tầng công viên, cây xanh do Nhà nước đầu tư, quản lý, gồm: tài sản kết cấu hạ tầng công viên quy định tại khoản 19 Điều 3 Nghị định số 258/2025/NĐ-CP ngày 9/10/2025 của Chính phủ về quản lý công viên, cây xanh, mặt nước và khoản 1 Điều 3 Thông tư này; tài sản kết cấu hạ tầng cây xanh quy định tại khoản 18 Điều 3 Nghị định số 258/2025/NĐ-CP và khoản 2 Điều 3 Thông tư này.

Thông tư số 115/2026/TT-BTC không điều chỉnh đối với: tài sản kết cấu hạ tầng công viên, cây xanh đã tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp quy định tại điểm b khoản 5 Điều 4 Nghị định số 258/2025/NĐ-CP; tài sản kết cấu hạ tầng cây xanh sử dụng hạn chế quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 258/2025/NĐ-CP.

Quy định về chế độ quản lý, tính hao mòn, trích khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng công viên, cây xanh tại Thông tư số 115/2026/TT-BTC không điều chỉnh đối với: xác định tuổi thọ tài sản kết cấu hạ tầng công viên, cây xanh để thực hiện dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp cải tạo, mở rộng, duy trì, bảo trì tài sản; xác định giá trị tài sản kết cấu hạ tầng công viên, cây xanh làm giá khởi điểm để thực hiện khai thác tài sản theo phương thức cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng công viên, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng công viên quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 37 Nghị định số 258/2025/NĐ-CP hoặc khi xử lý tài sản theo hình thức bán.

Thông tư số 115/2026/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 31/7/2026.

Đối với tài sản kết cấu hạ tầng công viên, cây xanh hiện có trước ngày Nghị định số 258/2025/NĐ-CP có hiệu lực thi hành đã được xác định giá trị để ghi sổ kế toán thì sử dụng giá trị đã xác định để ghi sổ kế toán.

Đối với tài sản kết cấu hạ tầng công viên, cây xanh hiện có trước ngày Nghị định số 258/2025/NĐ-CP có hiệu lực thi hành nhưng chưa xác định giá trị để ghi sổ kế toán, chưa tính hao mòn cho các năm đã sử dụng tài sản thì việc xác định giá trị tài sản, tính hao mòn lũy kế cho các năm đã sử dụng tài sản được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 115/2026/TT-BTC./.

Hà Phương
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