Chính sách tài chính

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân cấp, tạo thêm dư địa chủ động cho địa phương trong phân bổ nguồn lực

Hà My

Hà My

[email protected]
15:12 | 03/08/2026
(TBTCO) - Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa, Bộ Tài chính cho biết, hệ thống pháp luật về đầu tư công và ngân sách nhà nước đã được hoàn thiện theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền, tạo điều kiện để địa phương chủ động hơn trong quản lý, phân bổ và sử dụng nguồn lực. Đồng thời, Bộ đang nghiên cứu hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công nhằm tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả sử dụng.
aa

Chủ động hơn trong phân bổ và sử dụng nguồn lực đầu tư

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa liên quan đến việc hoàn thiện các quy định về phân bổ và sử dụng nguồn lực đầu tư theo hướng linh hoạt, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương, nhất là các địa bàn còn nhiều khó khăn. Cử tri cũng đề nghị tăng cường giám sát việc thực thi chính sách để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình triển khai.

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân cấp, tạo thêm dư địa chủ động cho địa phương trong phân bổ nguồn lực
Hệ thống pháp luật về đầu tư công đã được hoàn thiện theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tăng tính chủ động của các cấp, các ngành và địa phương. Ảnh minh hoạ: Đức Thanh

Trả lời kiến nghị này, Bộ Tài chính cho biết, thời gian qua, hệ thống pháp luật về đầu tư công đã được hoàn thiện theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tăng tính chủ động và trách nhiệm của các cấp, các ngành và địa phương trong quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công.

Theo Bộ Tài chính, Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15, được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 90/2025/QH15, đã phân cấp mạnh thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, quản lý, điều chỉnh và tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công. Đối với nguồn vốn ngân sách địa phương, các địa phương được chủ động quyết định việc phân bổ, điều chỉnh và tổ chức thực hiện theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Đối với nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ địa phương, các quy định hiện hành cũng tăng cường phân cấp, tạo điều kiện để địa phương chủ động lựa chọn, đề xuất danh mục dự án phù hợp với mục tiêu phát triển và điều kiện thực tiễn, trên cơ sở bảo đảm các nguyên tắc, tiêu chí và thứ tự ưu tiên theo quy định. Qua đó, phát huy tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.

Bộ Tài chính cho biết thêm, việc phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030 được thực hiện theo Luật Đầu tư công cùng các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đã tính đến đặc điểm vùng, miền và mức độ phát triển của từng địa phương, trong đó ưu tiên các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực

Đối với lĩnh vực ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính cho biết, pháp luật hiện hành đã quy định tương đối đầy đủ cơ chế phân cấp, phân quyền, tạo điều kiện để địa phương chủ động quản lý, phân bổ và sử dụng nguồn lực phù hợp với điều kiện thực tế.

Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 đã bổ sung nhiều cơ chế mới như cho phép sử dụng vốn đầu tư phát triển của ngân sách địa phương để đầu tư một số công trình kết cấu hạ tầng thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp trên; hỗ trợ địa phương khác thực hiện các dự án trọng điểm, liên kết vùng; đồng thời trao thêm thẩm quyền cho UBND trong một số nội dung phân bổ, điều hành ngân sách theo quy định.

Đối với các địa phương còn nhiều khó khăn, việc xác định mức bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên được thực hiện trên cơ sở nguồn thu, nhiệm vụ chi cùng các tiêu chí về dân số, điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội của từng vùng, trong đó ưu tiên các vùng căn cứ cách mạng, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn.

Bộ Tài chính cũng cho biết, thực hiện chủ trương của Trung ương tại Kết luận số 18-KL/TW về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, Bộ đang nghiên cứu hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công nhằm xử lý những nội dung còn chồng chéo, thiếu đồng bộ giữa hai đạo luật.

Theo Bộ Tài chính, ngày 12/6/2026, Bộ đã tổ chức lấy ý kiến các bộ, ngành và địa phương về định hướng hợp nhất hai luật. Trên cơ sở các ý kiến góp ý, Bộ đang hoàn thiện hồ sơ để báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp không thường lệ tháng 8/2026 và dự kiến trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI vào tháng 10/2026.

Bộ Tài chính khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được các ý kiến góp ý của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội nhằm hoàn thiện pháp luật về ngân sách nhà nước và đầu tư công, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và khả thi, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và nâng cao hiệu quả quản lý, phân bổ, sử dụng nguồn lực ngân sách nhà nước và đầu tư công./.

Hà My
Từ khóa:
phân bổ nguồn lực đầu tư công phân cấp phân quyền ngân sách địa phương

Bài liên quan

Giải ngân đầu tư công 7 tháng tăng cả về tỷ lệ và giá trị tuyệt đối

Giải ngân đầu tư công 7 tháng tăng cả về tỷ lệ và giá trị tuyệt đối

Đầu tư công bước vào “cuộc đua” KPI

Đầu tư công bước vào “cuộc đua” KPI

Việt Nam - IMF: Tăng cường hợp tác chiến lược, thực chất và bền vững

Việt Nam - IMF: Tăng cường hợp tác chiến lược, thực chất và bền vững

Dành cho bạn

Đồng bộ giải pháp bình ổn giá, giảm áp lực chi phí cho sản xuất nông nghiệp

Đồng bộ giải pháp bình ổn giá, giảm áp lực chi phí cho sản xuất nông nghiệp

Hơn 100 nghìn mã số thuế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cần làm sạch

Hơn 100 nghìn mã số thuế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cần làm sạch

Infographics: Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 7 tháng tăng 13,1%

Infographics: Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 7 tháng tăng 13,1%

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng tốc, đạt gần 42,8 tỷ USD sau 7 tháng

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng tốc, đạt gần 42,8 tỷ USD sau 7 tháng

30 mã cổ phiếu có khả năng vào rổ chỉ số FTSE GEIS trong kỳ cơ cấu tháng 9

30 mã cổ phiếu có khả năng vào rổ chỉ số FTSE GEIS trong kỳ cơ cấu tháng 9

Giá gas bán lẻ tháng 8/2026 tăng "chóng mặt"

Giá gas bán lẻ tháng 8/2026 tăng "chóng mặt"

Đọc thêm

Đồng bộ giải pháp mở rộng thị trường, nâng sức cạnh tranh của nông sản

Đồng bộ giải pháp mở rộng thị trường, nâng sức cạnh tranh của nông sản

(TBTCO) - Trước kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Long về tình trạng giá nông sản bấp bênh, đầu ra thiếu ổn định trong khi chi phí sản xuất ngày càng tăng, Bộ Tài chính cho biết đang cùng với các bộ, ngành triển khai nhiều giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ, kỳ vọng sẽ tạo đầu ra bền vững, giúp người dân yên tâm sản xuất.
Hoàn thiện nền tảng phát triển thị trường trái phiếu đến năm 2045

Hoàn thiện nền tảng phát triển thị trường trái phiếu đến năm 2045

(TBTCO) - Trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư, bà Nguyễn Thu Bình - Giám đốc Quản trị rủi ro Công ty CP Quản lý Quỹ PVI (PVI AM), để thị trường trái phiếu phát triển bền vững cần ưu tiên hoàn thiện nền tảng định giá, phát triển thị trường thứ cấp, xếp hạng tín nhiệm và mở rộng cơ sở nhà đầu tư dài hạn.
Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính về thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính về thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1998/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.
5 quy định mới về chứng từ kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự

5 quy định mới về chứng từ kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 107/2026/TT-BTC (Thông tư 107) hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự. Bên cạnh các nội dung hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự, Thông tư còn đặt ra 5 quy định về chứng từ kế toán để thực thi.
Cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam

Cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam

(TBTCO) - Đề án Cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam gắn với thực hiện mục tiêu tăng trưởng ở mức cao, liên tục đến năm 2045 đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2045, thị trường tài chính Việt Nam có trình độ phát triển cao, vận hành theo nguyên tắc thị trường, có hệ thống thể chế, hạ tầng, sản phẩm, nhà đầu tư và cơ chế quản lý giám sát đạt chuẩn quốc tế…
Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn mới về kế toán cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn mới về kế toán cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

(TBTCO) - Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 108/2026/TT-BTC hướng dẫn kế toán cổ phần hóa doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, có hiệu lực thi hành từ ngày 24/7/2026, thay thế các hướng dẫn kế toán về cổ phần hóa tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC.
Bộ Tài chính quy định phân cấp thẩm quyền kiểm tra chuyên ngành nhiều lĩnh vực

Bộ Tài chính quy định phân cấp thẩm quyền kiểm tra chuyên ngành nhiều lĩnh vực

(TBTCO) - Tại Thông tư số 104/2026/TT-BTC, Bộ Tài chính quy định việc phân cấp thẩm quyền, trách nhiệm và nội dung kiểm tra chuyên ngành đối với nhiều lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.
Quy định mới về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Quy định mới về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

(TBTCO) - Nghị định số 295/2026/NĐ-CP nêu rõ, Giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác, Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký thuế của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, nhưng không phải là giấy phép kinh doanh.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Việt Nam nhập siêu 20,52 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm

Việt Nam nhập siêu 20,52 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm

Prudential Việt Nam: Trong kỷ nguyên AI, con người và niềm tin vẫn là trọng tâm của tương lai bảo hiểm

Prudential Việt Nam: Trong kỷ nguyên AI, con người và niềm tin vẫn là trọng tâm của tương lai bảo hiểm

Dữ liệu và AI tái định hình ngành bảo hiểm, mở ra chu kỳ tăng trưởng mới

Dữ liệu và AI tái định hình ngành bảo hiểm, mở ra chu kỳ tăng trưởng mới

VN-Index được kỳ vọng hướng tới vùng 1.800 điểm trong tháng 8

VN-Index được kỳ vọng hướng tới vùng 1.800 điểm trong tháng 8

Giải ngân đầu tư công 7 tháng tăng cả về tỷ lệ và giá trị tuyệt đối

Giải ngân đầu tư công 7 tháng tăng cả về tỷ lệ và giá trị tuyệt đối

Infographics: Bức tranh kinh tế TP. Hồ Chí Minh 7 tháng năm 2026

Infographics: Bức tranh kinh tế TP. Hồ Chí Minh 7 tháng năm 2026

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân cấp, tạo thêm dư địa chủ động cho địa phương trong phân bổ nguồn lực

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân cấp, tạo thêm dư địa chủ động cho địa phương trong phân bổ nguồn lực

Cơ chế đặc thù bảo vệ người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung

Cơ chế đặc thù bảo vệ người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung

Giá năng lượng và đậu tương đồng loạt suy yếu

Giá năng lượng và đậu tương đồng loạt suy yếu

Ngày 2/8: Giá heo hơi điều chỉnh cục bộ tại cả 3 miền

Ngày 2/8: Giá heo hơi điều chỉnh cục bộ tại cả 3 miền

Sẽ tạm hoãn xuất cảnh đối với chủ sở hữu hưởng lợi của Bamboo Airways vì nợ thuế

Sẽ tạm hoãn xuất cảnh đối với chủ sở hữu hưởng lợi của Bamboo Airways vì nợ thuế

Tỷ giá USD hôm nay (1/8): Tỷ giá trung tâm tăng dù DXY suy yếu, Nhật Bản được ước tính đã dùng 53 tỷ USD hỗ trợ đồng yên

Tỷ giá USD hôm nay (1/8): Tỷ giá trung tâm tăng dù DXY suy yếu, Nhật Bản được ước tính đã dùng 53 tỷ USD hỗ trợ đồng yên

Tỷ giá USD hôm nay (3/8): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, USD xuống đáy 6 tuần khi chờ báo cáo việc làm Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (3/8): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, USD xuống đáy 6 tuần khi chờ báo cáo việc làm Mỹ

SSI chốt quyền trả cổ tức tiền mặt và phát hành hơn 500 triệu cổ phiếu

SSI chốt quyền trả cổ tức tiền mặt và phát hành hơn 500 triệu cổ phiếu

Ngày 1/8: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động mạnh

Ngày 1/8: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động mạnh

Ngày 2/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Ngày 2/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Ngày 2/8: Giá cà phê tăng, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Ngày 2/8: Giá cà phê tăng, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Ngày 3/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 3/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần