Quy định mới về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 295/2026/NĐ-CP quy định về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Giấy chứng nhận đăng ký

Nghị định quy định, Giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác được cấp cho tổ hợp tác. Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (HTX) được cấp cho HTX, liên hiệp HTX.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh được cấp cho chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX, liên hiệp HTX.

Nghị định số 295/2026/NĐ-CP nêu rõ, các thông tin đăng ký tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX trên Hệ thống thông tin về đăng ký HTX được truyền sang Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế để phối hợp, trao đổi thông tin giữa cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã và cơ quan thuế.

Giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác, Giấy chứng nhận đăng ký HTX đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký thuế của tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX, nhưng không phải là giấy phép kinh doanh.

Trường hợp đơn vị hành chính cấp xã thành lập phòng chuyên môn, thì cơ quan đăng ký kinh doanh giải quyết thủ tục đăng ký tổ hợp tác, đăng ký HTX, liên hiệp HTX là phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã có chức năng, nhiệm vụ đăng ký tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX theo quyết định của UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Trường hợp đơn vị hành chính cấp xã không thành lập phòng chuyên môn, thì cơ quan đăng ký kinh doanh giải quyết thủ tục đăng ký tổ hợp tác, đăng ký HTX, liên hiệp HTX là UBND cấp xã.

Thủ tục đăng ký

Theo quy định, người thành lập tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX hoặc tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX nộp 1 bộ hồ sơ khi thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, đăng ký HTX, liên hiệp HTX.

Người nộp hồ sơ đăng ký tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX nộp hồ sơ đến Bộ phận một cửa cấp xã.

Hồ sơ đăng ký tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX được tiếp nhận vào Hệ thống thông tin về đăng ký HTX khi có đủ các điều kiện: có đủ giấy tờ theo quy định tại Luật HTX và Nghị định này; tên tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX đã được điền vào giấy đề nghị đăng ký; có số điện thoại của người nộp hồ sơ; đã nộp lệ phí đăng ký kinh doanh, trừ trường hợp được miễn lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định.

Thời hạn để tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký là 60 ngày kể từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã ra thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Sau thời hạn nêu trên, nếu tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX không nộp hồ sơ sửa đổi, bổ sung thì hồ sơ đăng ký không còn giá trị.

Nghị định cũng quy định rõ về thủ tục đăng ký trên môi trường điện tử. Cụ thể, người nộp hồ sơ đăng nhập Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc ứng dụng định danh quốc gia bằng tài khoản định danh điện tử để truy cập Hệ thống thông tin về đăng ký HTX.

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ cho tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX theo quy định tại Luật HTX và Nghị định này. Người nộp hồ sơ đăng nhập vào Hệ thống thông tin về đăng ký HTX để nhận thông tin phản hồi về kết quả xử lý hồ sơ.

Nghị định số 295/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 23/7/2026 và thay thế Nghị định số 92/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của Chính phủ về đăng ký tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX./.