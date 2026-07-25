Chạy thử phương án chấm điểm trong 3 kỳ báo cáo

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 24/6/2026 phê duyệt phương án chấm điểm các bộ, cơ quan trung ương và địa phương về thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, Bộ Tài chính đã xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công và hướng dẫn cách thức chấm điểm.

Theo Bộ Tài chính, phương án chấm điểm sẽ được chạy thử đối với các kỳ báo cáo tháng 7, tháng 8 và tháng 9/2026. Việc chấm điểm chính thức được thực hiện, áp dụng từ kỳ báo cáo tháng 10/2026.

Mục tiêu là triển khai phương án chấm điểm theo hướng công khai, minh bạch, đồng thời bảo đảm chất lượng thông tin, dữ liệu của các chỉ tiêu chấm điểm.

Từ tháng 10/2026, chính thức chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh minh họa

Theo hướng dẫn, dữ liệu phục vụ chấm điểm được lấy từ báo cáo giải ngân hiện hành và dữ liệu do các bộ, cơ quan trung ương, địa phương có trách nhiệm cung cấp trên Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính.

Trong đó, dữ liệu về kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và số vốn giải ngân lũy kế đến hết tháng, hết quý và cả năm được Bộ Tài chính tổng hợp từ các hệ thống công nghệ thông tin của Bộ theo số liệu thực tế đến hết ngày cuối cùng của kỳ giải ngân.

Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương có trách nhiệm cập nhật trên hệ thống một số nhóm dữ liệu, gồm kế hoạch vốn đăng ký giải ngân trong tháng; dữ liệu giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương đối với phần cấp bằng lệnh chi tiền qua Sở Tài chính; các khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân, nguyên nhân, đề xuất, kiến nghị và giải pháp đẩy mạnh giải ngân.

Đối với kế hoạch vốn đăng ký giải ngân trong tháng, các đơn vị phải nhập số liệu vào Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính trước 24h ngày 15 hàng tháng.

Đối với dữ liệu về khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương phải hoàn thành nhập và xác nhận dữ liệu trước 24h ngày 25 hàng tháng. Trường hợp không có hoặc đã tháo gỡ hết khó khăn, vướng mắc, không có đề xuất, giải pháp, kiến nghị thì phải báo cáo rõ “Không có”.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu các địa phương cập nhật dữ liệu giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương đối với phần cấp bằng lệnh chi tiền qua Sở Tài chính. Trường hợp không có lệnh chi tiền hoặc không phát sinh mới so với tháng trước, phải báo cáo rõ “Không phát sinh”.

Thời hạn hoàn thành nhập và xác nhận dữ liệu này tối đa 2 ngày kể từ ngày cuối cùng của tháng báo cáo. Các địa phương chủ động nhập bổ sung ngay sau khi chốt dữ liệu lệnh chi tiền phát sinh trong tháng hoặc báo cáo sớm trong trường hợp “Không phát sinh”.

Bên cạnh đó, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương phải đính kèm trên hệ thống các báo cáo bằng văn bản hàng tháng và cả năm theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 37/2025/TT-BTC ngày 12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Kết quả chấm điểm được công khai

Theo Bộ Tài chính, cuối mỗi kỳ chấm điểm, các chỉ tiêu sẽ được chấm điểm tự động trên hệ thống. Kết quả chấm điểm được tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại báo cáo chung về tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công của Bộ Tài chính.

Dự kiến, thời gian báo cáo được thực hiện theo thời gian diễn ra phiên họp Chính phủ thường kỳ hàng tháng. Riêng đối với kỳ báo cáo cả năm (13 tháng), kết quả được báo cáo vào đầu tháng 2 năm sau năm kế hoạch.

Đáng chú ý, trong vòng 2 ngày tính từ ngày diễn ra phiên họp Chính phủ, kết quả chấm điểm sẽ được công khai trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài chính, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và truyền tải sang Hệ thống chỉ đạo điều hành của Chính phủ.

Bộ Tài chính cũng hướng dẫn cơ chế giải trình, hiệu chỉnh kết quả chấm điểm. Tuy nhiên, cơ chế này không áp dụng đối với kỳ chấm điểm hàng tháng, hàng quý do thời gian chốt số liệu để chấm điểm vào 24h ngày cuối cùng của kỳ giải ngân, rất sát với thời gian báo cáo kết quả chấm điểm tại phiên họp Chính phủ thường kỳ vào đầu tháng sau của kỳ báo cáo.

Để bảo đảm tính chính xác của kết quả chấm điểm, Bộ Tài chính yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chỉ đạo việc phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chuyên môn của đơn vị, chủ đầu tư, cơ quan tài chính và cơ quan Kho bạc Nhà nước để rà soát, thống nhất, chuẩn xác số liệu trước khi cung cấp trên các hệ thống của Bộ Tài chính phục vụ chấm điểm.

Đối với kỳ chấm điểm cả năm, nội dung giải trình, hiệu chỉnh là chuẩn xác lại số liệu về số giải ngân thực tế cả năm, tính đến hết ngày 31/1 năm sau năm kế hoạch.

Thời gian thực hiện giải trình, hiệu chỉnh được tính từ thời điểm Bộ Tài chính công khai kết quả giải ngân cả năm đến trước ngày 20/2 năm sau năm kế hoạch.

Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính và các đơn vị chức năng thực hiện quản lý, giải ngân vốn, bao gồm cả Kho bạc Nhà nước các cấp, để rà soát, đối chiếu, chuẩn xác số liệu giải ngân thực tế cả năm, tránh phát sinh chênh lệch phải hiệu chỉnh nhiều lần.

Các đơn vị đồng thời chịu trách nhiệm toàn diện về việc giải trình, hiệu chỉnh số liệu giải ngân làm thay đổi kết quả chấm điểm theo đúng thời hạn và phải cung cấp đầy đủ tài liệu kiểm chứng cụ thể trong quá trình giải trình.

Theo Bộ Tài chính, cơ chế giải trình, hiệu chỉnh nhằm làm cơ sở để các đơn vị xác định, hiệu chỉnh chuẩn xác số liệu kế hoạch vốn và giải ngân, phục vụ đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân cả năm.

Bộ Tài chính yêu cầu người đứng đầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát các đầu mối, thống nhất một đầu mối duy nhất, tương ứng với một tài khoản, để thực hiện nhập đầy đủ dữ liệu, bảo đảm thống nhất với số liệu báo cáo.

Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương cũng phải nghiêm túc chấp hành chế độ báo cáo của Bộ Tài chính, chịu trách nhiệm về tính chính xác và thời hạn của dữ liệu được nhập trên hệ thống để phục vụ chấm điểm theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 6 Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 24/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ.