Thuế - Hải quan

Ngày 25/7, hoả tốc tạm dừng trao đổi e-Form D với Singapore do bảo trì hệ thống

Song Linh

Song Linh

[email protected]
07:57 | 25/07/2026
(TBTCO) - Cục Hải quan vừa ban hành Công văn 19323/CHQ-CNTT gửi Cục Xuất nhập khẩu và Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương) để hỏa tốc thông báo kế hoạch bảo trì ASW Gateway của Singapore, nhằm giúp các cơ quan và doanh nghiệp chủ động trong hoạt động xuất nhập khẩu.
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Cụ thể, Cục Hải quan cho biết, theo thông báo của Hải quan Singapore ngày 22/7/2026, hệ thống ASW Gateway sẽ được bảo trì từ 15 giờ đến 22 giờ ngày 25/7/2026 (giờ Singapore), tương ứng 14 giờ đến 21 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam.

Ngày 25/7, tạm dừng trao đổi e-Form D với Singapore do bảo trì hệ thống
Ngày 25/7, hoả tốc tạm dừng trao đổi e-Form D với Singapore do bảo trì hệ thống. Nguồn: CHQ

Trong khoảng thời gian này, các giao dịch trao đổi dữ liệu điện tử giữa Việt Nam và Singapore đối với Giấy chứng nhận xuất xứ điện tử mẫu D (e-Form D) và Tờ khai hải quan ASEAN (ACDD) qua ASW Gateway của Singapore sẽ tạm thời không thực hiện được. Phía Hải quan Singapore cũng đề nghị các quốc gia thành viên ASEAN không gửi dữ liệu e-Form D và ACDD trong thời gian bảo trì.

Để hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu, Cục Hải quan đề nghị Cục Xuất nhập khẩu và Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số khẩn trương thông tin kế hoạch bảo trì đến cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan liên quan; đồng thời theo dõi tình trạng truyền, nhận dữ liệu sau khi hệ thống hoạt động trở lại để phối hợp xử lý kịp thời các sự cố phát sinh (nếu có).

Cục Hải quan cho biết sẽ tiếp tục cập nhật ngay tới các đơn vị đầu mối nếu Hải quan Singapore có điều chỉnh về lịch bảo trì hệ thống./.

Song Linh
Từ khóa:
trao đổi e Form D bảo trì hệ thống cục hải quan hệ thống ASW Gateway giấy chứng nhận xuất xứ

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