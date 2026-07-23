Thuế - Hải quan

Hải quan Ninh Thuận tăng cường quản lý rủi ro trong hoạt động xuất nhập khẩu

Lạc Nguyên

Lạc Nguyên

[email protected]
19:28 | 23/07/2026
(TBTCO) - Từ ngày 15/6 đến 14/7/2026, Hải quan Ninh Thuận tiếp tục duy trì tỷ lệ phân luồng xanh ở mức gần 88% tổng số tờ khai xuất nhập khẩu. Hoạt động thông quan hàng hóa được thực hiện thông suốt, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nhưng vẫn bảo đảm hiệu quả quản lý hải quan.
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Hải quan Ninh Thuận cho biết, trong kỳ từ ngày 15/6 đến 14/7/2026, đơn vị đã tiếp nhận 233 tờ khai xuất nhập khẩu, gồm 148 tờ khai xuất khẩu và 85 tờ khai nhập khẩu. Trong đó, 205 tờ khai được phân luồng xanh, chiếm 87,98%; 26 tờ khai luồng vàng, chiếm 11,16% và 2 tờ khai luồng đỏ, chiếm 0,86%.

Cơ cấu phân luồng cho thấy, phần lớn lô hàng được xử lý theo cơ chế quản lý rủi ro, tạo điều kiện để hàng hóa được thông quan nhanh, trong khi nguồn lực kiểm tra được tập trung vào những lô hàng cần giám sát. Theo Hải quan Ninh Thuận, hoạt động thông quan trên địa bàn tiếp tục diễn ra ổn định, hệ thống VNACCS/VCIS được vận hành thông suốt, góp phần bảo đảm hàng hóa lưu thông liên tục.

Song song với việc áp dụng quản lý rủi ro trong khâu thông quan, đơn vị tiếp tục cập nhật thông tin doanh nghiệp trên Hệ thống Risk Management, rà soát, phân tích thông tin phục vụ thiết lập tiêu chí phân tích rủi ro và triển khai Chương trình hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan. Hiện có 2 doanh nghiệp trên địa bàn tham gia chương trình này và thực hiện đầy đủ việc báo cáo định kỳ theo cam kết với cơ quan hải quan.

Đồng thời, Hải quan Ninh Thuận thường xuyên rà soát các tờ khai đã thông quan trong thời hạn 60 ngày theo quy định nhằm kịp thời phát hiện, xử lý sai phạm nếu phát sinh. Qua công tác kiểm tra sau thông quan, đến nay, đơn vị chưa phát hiện trường hợp vi phạm.

Trong kỳ, hàng hóa xuất nhập khẩu làm thủ tục qua Hải quan Ninh Thuận đạt kim ngạch 21,68 triệu USD. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 14/7/2026, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 140,99 triệu USD, tăng 50,23% so với cùng kỳ năm trước. Hàng nhập khẩu chủ yếu là nguyên liệu phục vụ gia công, sản xuất xuất khẩu, linh kiện ngành dệt nhuộm và máy móc phục vụ ngành may mặc. Ở chiều xuất khẩu, các mặt hàng chính gồm tôm đông lạnh, nhân hạt điều, xe gắn máy và mô tô hai bánh điện, sản phẩm may mặc, đồ chơi trẻ em, nhân hạt hồ trăn...

Về thu ngân sách, trong kỳ, Hải quan Ninh Thuận thu nộp 2,92 tỷ đồng. Lũy kế đến ngày 14/7, số thu đạt 35,22 tỷ đồng, bằng 55,03% dự toán được giao. Dù vậy, số thu vẫn giảm 49,2% so với cùng kỳ năm trước. Theo đơn vị, nguyên nhân là cơ cấu hàng hóa làm thủ tục chủ yếu được miễn thuế nhập khẩu hoặc có thuế suất xuất khẩu 0%, trong khi nguồn thu từ máy móc, thiết bị phục vụ ngành dệt nhuộm giảm, do các dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động./.

Lạc Nguyên
Từ khóa:
Hải quan Ninh Thuận quản lý rủi ro hải quan thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu

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