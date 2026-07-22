Bộ Tài chính bãi bỏ, thay thế loạt thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan

Tại Quyết định số 1931/QĐ-BTC, có 1 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý thuế. Cụ thể, bãi bỏ nội dung công bố thủ tục hành chính số thứ tự 14 ban hành kèm theo Quyết định số 216/QĐ-BTC ngày 3/2/2026 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan được thay thế, bãi bỏ để phù hợp với quy định mới. Ảnh: Văn Học

Tại Quyết định số 1932/QĐ-BTC, có 4 thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực quản lý thuế và 4 thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Cụ thể, Quyết định số 1932/QĐ-BTC bãi bỏ nội dung công bố thủ tục hành chính số thứ tự 155, 156, 157, 158 Phần 1 Phụ lục 1 tại Quyết định số 4472/QĐ-BTC ngày 30/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính;

Số thứ tự 01, 02 Phần 1 Phụ lục II tại Quyết định số 2122/QĐ-BTC ngày 24/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuế, hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính;

Số thứ tự 12, 13 Phần 1 Phụ lục tại Quyết định số 1463/QĐ-BTC ngày 22/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ trong lĩnh vực thuế, hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Tại Quyết định số 1933/QĐ-BTC, có 11 thủ tục hành chính được thay thế và 1 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuế.

Cụ thể, Quyết định 1933/QĐ-BTC bãi bỏ nội dung công bố thủ tục hành chính số thứ tự 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 114, 133 tại Quyết định số 4472/QĐ-BTC ngày 30/12/2025 công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính;

Số thứ tự 04 tại Quyết định số 1109/QĐ-BTC ngày 8/5/2026 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuế, hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Cả 3 Quyết định trên đều có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành (ngày 20/7/2026)./.