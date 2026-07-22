Thu ngoài lãi dẫn nhịp, cho vay tiến sát kế hoạch, ABBank báo lãi tăng hơn 80%

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank - mã Ck: ABB) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2026 và 6 tháng đầu năm 2026.

Theo báo cáo tài chính do ABBank công bố, lợi nhuận trước thuế của ABBank trong quý II/2026 đạt 1.515,8 tỷ đồng, tăng 20,1% cùng kỳ, tương ứng tăng 253,7 tỷ đồng. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ sự bứt phá của các nguồn thu ngoài lãi và việc giảm mạnh chi phí dự phòng.

Cụ thể, thu nhập lãi thuần tăng nhẹ 3% lên 953,2 tỷ đồng. Trong khi đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng mạnh 93,3% lên 850,2 tỷ đồng; lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư chuyển từ lỗ 0,5 tỷ đồng sang lãi 134,6 tỷ đồng, còn lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh chuyển từ lỗ 0,3 tỷ đồng sang lãi 5 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, lãi thuần từ hoạt động khác và kinh doanh ngoại hối đều suy giảm, đồng thời ngân hàng không còn ghi nhận thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần trong quý. Do vậy, tổng thu nhập hoạt động nhích nhẹ lên 2.414,1 tỷ đồng, trong khi chi phí hoạt động tăng 8,3% và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm mạnh 52,1%, qua đó giúp lợi nhuận trước thuế duy trì mức tăng trưởng hai chữ số.

Nguồn: ABBank.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế của ABBank đạt 3.016,1 tỷ đồng, tăng 80,7%, tương ứng tăng 1.347,2 tỷ đồng so với cùng kỳ. Với con số này, ABBank đạt 67% kế hoạch cả năm lợi nhuận trước thuế 2026 (4.500 tỷ đồng). Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ sự bứt phá của các nguồn thu ngoài lãi.

Tính chung nửa đầu năm, tổng thu nhập hoạt động tăng 59,4% lên 5.491,8 tỷ đồng, cao nhất trong lịch sử hoạt động của nhà băng này. Dù chi phí hoạt động tăng 18,6% và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 28%, tốc độ tăng của nguồn thu vượt xa mức tăng chi phí, giúp ABBank ghi nhận mức tăng lợi nhuận mạnh 80,7% nửa đầu năm 2026.

Theo đó, thu nhập lãi thuần ABBank đạt 1.931,3 tỷ đồng, tăng 10,5%, nhưng tỷ trọng trong tổng thu nhập hoạt động giảm từ 47,4% xuống còn 35,2%, phản ánh cơ cấu nguồn thu chuyển dịch rõ nét sang các hoạt động phi tín dụng.

Nổi bật là lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 107,4% lên 1.263,3 tỷ đồng; lãi thuần từ hoạt động khác tăng 63,2% lên 1.741 tỷ đồng và thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần tăng từ 18,6 tỷ đồng lên 259,3 tỷ đồng.

<!--cke_bookmark_147S--><!--cke_bookmark_147E--><!--cke_bookmark_147S--><!--cke_bookmark_147E--><!--cke_bookmark_1021S--><!--cke_bookmark_1021E--> Đồ họa: Ánh Tuyết

Về quy mô hoạt động, tính đến cuối quý II/2026, tổng tài sản của ABBank đạt 260,56 nghìn tỷ đồng, tăng 18,2% so với đầu năm. Quy mô hoạt động tiếp tục mở rộng khi dư nợ cho vay khách hàng đạt 135 nghìn tỷ đồng, tăng 18,5%, tiến sát mục tiêu 138.930 tỷ đồng được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trong khi đó, tiền gửi khách hàng đạt 142,3 nghìn tỷ đồng, tăng 6,6%, còn giá trị giấy tờ có giá giảm xuống 21.570 tỷ đồng, nỗ lực tối ưu cơ cấu nguồn vốn và tạo dư địa cho tăng trưởng tín dụng trong nửa cuối năm 2026.

Bên cạnh tăng trưởng lợi nhuận, chất lượng tài sản và năng lực an toàn vốn được coi là “điểm sáng” trong bức tranh tài chính của ABBank. Theo đó, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) duy trì trên 12%, cao hơn đáng kể so với mức tối thiểu 8% theo quy định.

Tỷ lệ nợ xấu (NPL) của ABBank duy trì ở mức 0,71% theo báo cáo tài chính được công bố, phản ánh chất lượng tài sản tiếp tục được kiểm soát tốt.

Về dư nợ xấu (nhóm 3 - 5) của ABBank ở mức 1.615 tỷ đồng cuối quý II/2026, tăng khoảng 68% so với đầu năm chủ yếu do tăng nợ dưới tiêu chuẩn, dù vậy, vẫn thấp hơn mức đỉnh trên 3.700 tỷ đồng cách đây hơn 1 năm, cho thấy chất lượng tài sản vẫn được cải thiện.

Để củng cố năng lực tài chính, ABBank vừa hoàn tất phát hành gần 209,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15%, qua đó nâng vốn điều lệ từ 13.972 tỷ đồng lên gần 16.068 tỷ đồng.

Việc tăng vốn không chỉ cải thiện hệ số an toàn vốn, mở rộng dư địa tăng trưởng tín dụng mà còn tạo nguồn lực để ngân hàng đầu tư vào chuyển đổi số, nâng cao trải nghiệm khách hàng và phát triển mô hình ngân hàng bán lẻ. Đây cũng là bước đi đầu tiên trong lộ trình tăng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại kỳ họp tháng 4/2026./.