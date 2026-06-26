Ngân hàng - Bảo hiểm

ABBank sắp chia cổ tức 15% bằng cổ phiếu, khởi động kế hoạch tăng vốn vượt 20.000 tỷ đồng

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

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13:34 | 26/06/2026
(TBTCO) - ABBank dự kiến chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15% trong nửa đầu tháng 7/2026, mở đầu kế hoạch tăng vốn năm nay, đưa vốn lên trên 20.000 tỷ đồng. Động thái diễn ra trong bối cảnh dư nợ cho vay ngân hàng tiến sát 120 nghìn tỷ đồng và chất lượng tài sản cải thiện rõ nét.
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Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có Công văn số 5894/UBCK-QLCB ngày 25/6/2026 thông báo đã nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank - mã Ck: ABB).

Theo Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT.26 ngày 19/6/2026 được ABBank phát hành trước đó, ngân hàng dự kiến phát hành gần 209,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ 15%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền 100:15. Với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá gần 2.096 tỷ đồng, vốn điều lệ ABBank tăng từ 13.972,1 tỷ đồng lên 16.068 tỷ đồng.

Ngay sau khi có thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ngân hàng xúc tiến triển khai đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông. Thời gian thực hiện dự kiến trong nửa đầu tháng 7/2026 sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của cơ quan quản lý.

ABBank sắp chia cổ tức 15% bằng cổ phiếu, khởi động kế hoạch tăng vốn vượt 20.000 tỷ đồng
ABBank sắp chia cổ tức 15% bằng cổ phiếu, khởi động kế hoạch tăng vốn vượt 20.000 tỷ đồng. Ảnh tư liệu.

Nguồn vốn phát hành được sử dụng từ nguồn lợi nhuận lũy kế chưa phân phối của ABBank căn cứ báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán, bảo đảm đủ để trả cổ tức. Sau khi trích lập đầy đủ các quỹ, thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) dự kiến gần 161 tỷ đồng, lợi nhuận lũy kế chưa phân phối của ABBank vẫn còn gần 2.200 tỷ đồng.

Đây là bước đi đầu tiên trong kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm hơn 6.000 tỷ đồng, tương đương mức tăng khoảng 43% so với vốn điều lệ hiện tại, đưa quy mô vốn của ngân hàng lên hơn 20.000 tỷ đồng nhằm phục vụ chiến lược phát triển dài hạn trong giai đoạn tới.

Việc triển khai trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15% là hoạt động đầu tiên thuộc kế hoạch tăng vốn điều lệ toàn diện mà ABBank đã xây dựng từ đầu năm, gồm ba cấu phần triển khai tuần tự: trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%, chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP.

Ngoài việc trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15% kể trên, ABBank còn dự kiến chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tối đa 3.213,6 tỷ đồng.

Đồng thời, phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên ABBank theo chương trình ESOP tối đa 803,4 tỷ đồng. Trong đó, phát hành cổ phiếu bán cho cán bộ nhân viên tối đa 642,7 tỷ đồng và phát hành cổ phiếu thưởng tối đa 160,7 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối.

Như vậy, ABBank dự kiến tăng vốn điều lệ thêm tối đa 6.112,8 tỷ đồng thông qua ba hình thức. Sau khi hoàn tất cả ba cấu phần, quy mô vốn của ngân hàng dự kiến lên hơn 20.000 tỷ đồng.

Đồ họa: Ánh Tuyết

Kế hoạch tăng vốn được triển khai trên nền tảng kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh mẽ. Lợi nhuận trước thuế quý I/2026 của ABBank tăng 260,9% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ tổng thu nhập hoạt động tăng 135,6% lên 3.077,7 tỷ đồng.

Động lực đến từ lãi thuần thu nhập khác gấp gần 8 lần cùng kỳ lên 1.354,6 tỷ đồng, ở mức cao trong nhiều quý và chỉ thấp hơn quý IV/2025 trước đó. Lãi từ góp vốn, mua cổ phần đạt 259,3 tỷ đồng, trong khi không phát sinh cùng kỳ; lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 155,2% và thu nhập lãi thuần tăng 17,5%.

Dù chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 151,5% lên 855 tỷ đồng và chi phí hoạt động tăng 31,1%, mức tăng mạnh của các nguồn thu đã giúp lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng tăng 211,6%. Nhờ đó, lợi nhuận trước thuế của ABBank tăng vọt, lên mức cao kỷ lục trong lịch sử hoạt động của ngân hàng.

Như vậy, kết thúc quý I/2026, ABBank hoàn thành khoảng 33% kế hoạch lợi nhuận cả năm chỉ sau một quý, mức tiến độ vượt trội so với bình quân ngành.

Về quy mô hoạt động, ABBank cho vay khách hàng đạt 117,3 nghìn tỷ đồng vào cuối quý I/2026. Năm 2026, ngân hàng đặt mục tiêu tổng tài sản 291 nghìn tỷ đồng, huy động khách hàng hơn 247 nghìn tỷ đồng và dư nợ tín dụng gần 139 nghìn tỷ đồng.

Đồng thời, ngân hàng phấn đấu kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%, nâng tỷ lệ CASA và duy trì tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) dưới 70%.

Tính đến cuối quý I/2026, quy mô nợ xấu của ABBank giảm còn 962,5 tỷ đồng, giảm 3,5% so với cuối năm 2025. Sau khi tăng mạnh và đạt đỉnh 3.691,1 tỷ đồng vào năm 2024, nợ xấu của ngân hàng đã giảm đáng kể 73% trong năm 2025 và tiếp tục xu hướng đi xuống trong quý đầu năm 2026. Điều này phản ánh hiệu quả tích cực trong công tác xử lý, kiểm soát chất lượng tài sản và đưa tỷ lệ nợ xấu ABBank ở mức thấp so với toàn ngành.

Cùng với việc triển khai phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu và nâng cao năng lực tài chính, ABBank đang tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết để chuyển niêm yết cổ phiếu từ sàn UPCoM sang HOSE. Việc niêm yết trên HOSE sẽ nâng cao đáng kể tính minh bạch, mở rộng khả năng tiếp cận nhà đầu tư tổ chức trong và ngoài nước và cải thiện thanh khoản giao dịch cổ phiếu ABB./.

Ánh Tuyết
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Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80