Infographics: 7 tháng, huy động trái phiếu chính phủ đạt 201.165 tỷ đồng

|
GSPC +56.53
14/08 | +56.53
(7,805.03 +56.53 (+0.73%))
|
DJI +57.03
14/08 | +57.03
(53,827.30 +57.03 (+0.11%))
|
IXIC +253.39
14/08 | +253.39
(26,841.88 +253.39 (+0.95%))
|
NYA +49.82
14/08 | +49.82
(24,808.45 +49.82 (+0.20%))
|
XAX +53.26
14/08 | +53.26
(8,858.81 +53.26 (+0.60%))
|
BUK100P -6.65
14/08 | -6.65
(1,068.53 -6.65 (-0.62%))
|
RUT +11.05
14/08 | +11.05
(3,056.53 +11.05 (+0.36%))
|
VIX +0.19
14/08 | +0.19
(14.74 +0.19 (+1.31%))
|
FTSE -60.48
14/08 | -60.48
(10,772.67 -60.48 (-0.56%))
|
GDAXI -31.33
14/08 | -31.33
(26,299.74 -31.33 (-0.12%))
|
FCHI -24.38
14/08 | -24.38
(8,650.56 -24.38 (-0.28%))
|
STOXX50E +11.48
14/08 | +11.48
(6,545.47 +11.48 (+0.18%))
|
N100 +2.08
14/08 | +2.08
(1,974.94 +2.08 (+0.11%))
|
BFX -14.55
14/08 | -14.55
(5,708.72 -14.55 (-0.25%))
|
MOEX.ME -0.11
14/08 | -0.11
(85.20 -0.11 (-0.13%))
|
HSI -43.66
14/08 | -43.66
(25,396.51 -43.66 (-0.17%))
|
STI -0.70
14/08 | -0.70
(5,720.05 -0.70 (-0.01%))
|
AXJO -20.90
14/08 | -20.90
(9,188.50 -20.90 (-0.23%))
|
AORD -23.30
14/08 | -23.30
(9,381.40 -23.30 (-0.25%))
|
BSESN +113.61
14/08 | +113.61
(78,079.96 +113.61 (+0.15%))
|
JKSE -72.08
14/08 | -72.08
(6,301.77 -72.08 (-1.13%))
|
KLSE -6.90
14/08 | -6.90
(1,734.71 -6.90 (-0.40%))
|
NZ50 +87.64
14/08 | +87.64
(13,825.30 +87.64 (+0.64%))
|
KS11 +234.30
14/08 | +234.30
(6,813.34 +234.30 (+3.56%))
|
TWII +503.41
14/08 | +503.41
(46,021.48 +503.41 (+1.11%))
|
GSPTSE +54.86
14/08 | +54.86
(36,717.00 +54.86 (+0.15%))
|
BVSP -668.48
14/08 | -668.48
(166,822.58 -668.48 (-0.40%))
|
MXX -796.98
14/08 | -796.98
(64,958.99 -796.98 (-1.21%))
|
IPSA -59.68
14/08 | -59.68
(10,887.72 -59.68 (-0.55%))
|
MERV +3,581.50
14/08 | +3,581.50
(3,003,105.50 +3,581.50 (+0.12%))
|
TA125.TA +22.08
14/08 | +22.08
(4,087.30 +22.08 (+0.54%))
|
CASE30 +211.80
14/08 | +211.80
(55,251.60 +211.80 (+0.38%))
|
JN0U.JO -75.75
14/08 | -75.75
(7,066.46 -75.75 (-1.06%))
|
DX-Y.NYB -0.05
14/08 | -0.05
(99.96 -0.05 (-0.05%))
|
125904-USD-STRD -4.52
14/08 | -4.52
(2,892.83 -4.52 (-0.16%))
|
XDB -0.09
14/08 | -0.09
(134.86 -0.09 (-0.07%))
|
XDE +0.06
14/08 | +0.06
(115.32 +0.06 (+0.05%))
|
000001.SS -19.71
14/08 | -19.71
(3,926.96 -19.71 (-0.50%))
|
N225 +784.53
14/08 | +784.53
(68,308.59 +784.53 (+1.16%))
|
XDN -0.02
14/08 | -0.02
(62.70 -0.02 (-0.04%))
|
XDA -0.03
14/08 | -0.03
(70.60 -0.03 (-0.04%))