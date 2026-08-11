Huy động trái phiếu chính phủ vượt 201.000 tỷ đồng sau 7 tháng

Trong tháng 7/2026, thị trường trái phiếu chính phủ ghi nhận 25 đợt đấu thầu do Kho bạc Nhà nước phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), với tổng khối lượng huy động đạt 18.603,8 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ trúng thầu 27%.

Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 7, Kho bạc Nhà nước đã huy động được gần 201.165 tỷ đồng qua kênh trái phiếu chính phủ, hoàn thành hơn 40% kế hoạch phát hành năm 2026. Khối lượng phát hành tập trung chủ yếu ở hai kỳ hạn 10 năm và 5 năm, lần lượt đạt 9.408,8 tỷ đồng và 8.550 tỷ đồng, chiếm tương ứng 51% và 46% tổng khối lượng trái phiếu phát hành trong tháng.

Trong tháng 7, Kho bạc Nhà nước gọi thầu trái phiếu tại 5 kỳ hạn, gồm 3 năm, 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm. Cả 5 kỳ hạn đều ghi nhận khối lượng trúng thầu, trong khi mặt bằng lãi suất tăng nhẹ. So với phiên trúng thầu cuối tháng 5, lãi suất tại các kỳ hạn 3 năm, 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm tăng lần lượt 3 điểm cơ bản, 2 điểm cơ bản, 1 điểm cơ bản, 10 điểm cơ bản và 1 điểm cơ bản.

Tại phiên đấu thầu cuối tháng 7, lãi suất trúng thầu kỳ hạn 3 năm ở mức 3,55%/năm; kỳ hạn 5 năm là 4,2%/năm; kỳ hạn 10 năm đạt 4,36%/năm; kỳ hạn 15 năm ở mức 4,5%/năm và kỳ hạn 30 năm là 4,59%/năm.

Trên thị trường thứ cấp, quy mô niêm yết trái phiếu chính phủ tiếp tục tăng. Tính đến cuối tháng 7/2026, tổng giá trị trái phiếu chính phủ niêm yết đạt 2.728.745 tỷ đồng, tăng 0,4% so với tháng 6.

Thanh khoản thị trường trong tháng giảm nhẹ, với giá trị giao dịch bình quân đạt 16.686 tỷ đồng/phiên, giảm 5,2% so với tháng trước. Xét theo phương thức giao dịch, giao dịch outright chiếm 68,6% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, trong khi giao dịch repo chiếm 31,4%.

Hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài chiếm 3,4% tổng giá trị giao dịch trên thị trường trái phiếu chính phủ trong tháng 7, giảm 8,1% so với tháng trước. Tính chung cả tháng, khối ngoại bán ròng khoảng 129 tỷ đồng./.