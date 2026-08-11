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Lợi suất trái phiếu chính phủ tăng chủ yếu ở kỳ hạn ngắn và trung bình trong tuần qua

06:36 | 11/08/2026
(TBTCO) - Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn ngắn và trung bình đồng loạt tăng, trong đó kỳ hạn 3 năm ghi nhận mức tăng mạnh nhất 9 điểm cơ bản.
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Theo báo cáo thị trường tuần từ ngày 3/8 - 7/8 của Chứng khoán Yuanta Việt Nam, thị trường trái phiếu chính phủ (TPCP) sơ cấp tiếp tục ghi nhận sự cải thiện về khả năng hấp thụ, khi tỷ lệ trúng thầu tăng tuần thứ tư liên tiếp.

Trong tuần, Kho bạc Nhà nước (KBNN) gọi thầu tổng cộng 13.000 tỷ đồng TPCP. Giá trị đăng ký đạt 15.400 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ đăng ký 118,5%, gần tương đương tuần trước. Khối lượng trúng thầu đạt 7.100 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 54,6%, tiếp tục cải thiện so với tuần liền trước.

Lợi suất trái phiếu chính phủ tăng chủ yếu ở kỳ hạn ngắn và trung bình trong tuần qua

Xét theo từng kỳ hạn, TPCP kỳ hạn 5 năm trúng thầu 3.200 tỷ đồng trên tổng khối lượng gọi thầu 4.000 tỷ đồng, với lợi suất 4,22%/năm, tăng 2 điểm cơ bản so với tuần trước. Kỳ hạn 10 năm trúng thầu 3.400 tỷ đồng trên 7.000 tỷ đồng gọi thầu, lợi suất đạt 4,38%/năm, cũng tăng 2 điểm cơ bản. Đối với kỳ hạn 15 năm, khối lượng trúng thầu đạt 500 tỷ đồng trên 1.000 tỷ đồng gọi thầu, với lợi suất 4,55%/năm.

Trong khi đó, kỳ hạn 3 năm không ghi nhận khối lượng trúng thầu dù giá trị đăng ký bằng toàn bộ khối lượng gọi thầu. Kỳ hạn 30 năm không phát sinh nhu cầu đăng ký.

Lũy kế từ đầu năm 2026, KBNN đã huy động khoảng 208.265 tỷ đồng qua kênh TPCP, tương đương 41,7% kế hoạch 500.000 tỷ đồng của cả năm. Trong tuần từ ngày này, KBNN dự kiến tiếp tục gọi thầu 13.000 tỷ đồng, với cơ cấu giữ nguyên gồm 500 tỷ đồng kỳ hạn 3 năm, 4.000 tỷ đồng kỳ hạn 5 năm, 7.000 tỷ đồng kỳ hạn 10 năm, 1.000 tỷ đồng kỳ hạn 15 năm và 500 tỷ đồng kỳ hạn 30 năm.

Trái với sự cải thiện trên thị trường sơ cấp, thanh khoản trên thị trường thứ cấp giảm trong tuần qua. Tổng giá trị giao dịch TPCP đạt 69.500 tỷ đồng, giảm 7,2% so với tuần trước. Trong đó, giao dịch outright giảm 23,3%, xuống còn 42.100 tỷ đồng, mức thấp nhất trong chuỗi số liệu gần đây. Ngược lại, giao dịch repo tăng 37%, lên 27.400 tỷ đồng.

Mặt bằng lợi suất TPCP trên thị trường thứ cấp tăng chủ yếu tại các kỳ hạn ngắn và trung bình, trong khi các kỳ hạn dài tương đối ổn định. Chốt tuần ngày 7/8, lợi suất kỳ hạn 1 năm tăng 5 điểm cơ bản lên 3,66%/năm; kỳ hạn 2 năm tăng 5 điểm cơ bản lên 3,77%/năm. Kỳ hạn 3 năm ghi nhận mức tăng mạnh nhất, thêm 9 điểm cơ bản lên 3,87%/năm.

Ở các kỳ hạn dài hơn, lợi suất 5 năm tăng 2 điểm cơ bản lên 4,34%/năm và kỳ hạn 7 năm tăng 2 điểm cơ bản lên 4,43%/năm. Lợi suất kỳ hạn 10 năm giữ nguyên ở mức 4,54%/năm, trong khi kỳ hạn 15 năm giảm nhẹ 1 điểm cơ bản, xuống 4,72%/năm.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng trên thị trường TPCP, song quy mô đã thu hẹp. Giá trị bán ròng trong tuần đạt 57,2 tỷ đồng, thấp hơn mức 99,2 tỷ đồng của tuần trước.

Về triển vọng, các chuyên gia từ Chứng khoán Yuanta Việt Nam dự báo lợi suất TPCP trong ngắn hạn có khả năng tiếp tục tăng nhẹ. Lực cầu trên thị trường sơ cấp đã cải thiện liên tục trong bốn tuần gần đây, song theo đơn vị phân tích, thị trường vẫn cần mặt bằng lợi suất cao hơn để hấp thụ nguồn cung.

Ở chiều hỗ trợ, thanh khoản rất ngắn hạn của hệ thống ngân hàng đang thuận lợi hơn, trong khi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất đã giảm đáng kể sau báo cáo việc làm của Mỹ. Những yếu tố này có thể góp phần hạn chế tốc độ tăng của lợi suất TPCP trong nước. Tuy nhiên, với tiến độ huy động của KBNN mới đạt khoảng 42% kế hoạch năm, các chuyên gia cho rằng áp lực nguồn cung TPCP trong những tháng cuối năm vẫn là yếu tố cần theo dõi.

Thu Hương
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