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Chứng khoán phái sinh ngày 10/8: Sắc xanh bao phủ, chênh lệch dương trở lại ngoạn mục

Tùng Linh

Tùng Linh

17:40 | 10/08/2026
(TBTCO) - Sắc xanh bao phủ trên cả thị trường chứng khoán cơ sở và phái sinh. Đáng chú ý, mức hồi phục mạnh hơn của hợp đồng tương lai tháng 8 đã tạo ra cú đảo trạng thái ngoạn mục, từ chênh lệch âm sâu cuối tuần trước sang dương.
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Thị trường chứng khoán cơ sở duy trì đà hồi phục trong phiên đầu tuần. VN30 có thời điểm lùi xuống dưới tham chiếu ngay đầu phiên sáng, nhưng lực cầu nhanh chóng nhập cuộc, giúp chỉ số lấy lại sắc xanh. Kết phiên, VN30-Index tăng 14,09 điểm, tương ứng 0,74%, lên 1.925,18 điểm, đánh dấu phiên tăng thứ hai liên tiếp với 24/30 cổ phiếu tăng giá, 2 mã đứng giá và chỉ 4 mã giảm.

Động lực nâng đỡ chỉ số cơ sở có sự đóng góp tích cực nhất của cổ phiếu BSR. Ngược lại, VIC là lực cản lớn nhất khi lấy đi hơn 8 điểm của VN30. Dù vậy, mức giảm của VIC không đủ lấn át sắc xanh ở phần lớn các mã chứng khoán còn lại. Sau hai phiên phục hồi, VN30 đã trở lại vùng 1.925 điểm, đồng nghĩa khoảng cách tới vùng kháng cự mạnh quanh 1.950 điểm tiếp tục được rút ngắn.

Diễn biến tích cực trên thị trường cơ sở lan sang thị trường chứng khoán phái sinh. Thậm chí, mức tăng của hợp đồng chính còn mạnh hơn đáng kể VN30.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, hợp đồng tương lai đáo hạn tháng 8/2026 (41I1G8000) kết phiên ở mức 1.928,6 điểm, tăng mạnh 2,04% so với phiên trước. Với mức tăng vượt trội so với chỉ số cơ sở, chênh lệch của hợp đồng này chuyển sang dương 3,42 điểm so với VN30-Index.

Đây là thay đổi đáng chú ý về kỳ vọng của nhà đầu tư. Phiên cuối tuần trước, giao dịch lệch pha giữa hợp đồng 41I1G8000 và chỉ số cơ sở đã khiến mức chênh lệch âm nới rộng hiếm thấy. Chỉ sau một phiên, khoảng cách này không chỉ được xóa bỏ, mà đã đảo sang trạng thái dương.

Các hợp đồng tương lai kỳ hạn xa hơn 41I1G9000, 41I1GC000 và 41I1H3000 vẫn duy trì chênh lệch âm, nhưng mức chiết khấu đã thu hẹp đáng kể, dao động từ 0,08 - 2,18 điểm.

Chứng khoán phái sinh ngày 10/8: Sắc xanh bao phủ, chênh lệch dương trở lại ngoạn mục
Sắc xanh bao phủ thị trường chứng khoán phái sinh phiên 10/8. Nguồn: TBTCVN

Cùng với diễn biến giá, dòng tiền trên thị trường phái sinh tiếp tục cải thiện. Khối lượng giao dịch riêng 41I1G8000 đạt 247.182 hợp đồng, tăng 7,7% so với phiên trước. Khối lượng mở (OI) của hợp đồng này cũng tăng lên 37.173 hợp đồng, tương ứng tăng 18,78%. Số vị thế nắm giữ được duy trì qua đêm tăng trở lại sau một số phiên giảm gần đây.

Theo các chuyên gia từ Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), các nhà giao dịch đã tăng vị thế đầu cơ, mua khi VN30-Index có diễn biến tăng điểm tích cực. Tuy nhiên, chiến lược phòng ngừa rủi ro đối với thị trường cơ sở vẫn được ưu tiên khi VN30 quay trở lại vùng kháng cự mạnh quanh 1.950 điểm. Chuyên gia của SHS đánh giá, xu hướng ngắn hạn của 41I1G8000 đang phục hồi, với vùng kháng cự mạnh quanh 1.950 điểm và hỗ trợ tâm lý tại 1.900 điểm.

Sự xuất hiện trở lại của trạng thái chênh lệch dương, mức thanh khoản và OI cùng tăng cho thấy, tâm lý trên thị trường phái sinh đã cải thiện rõ rệt. Dù vậy, khi VN30 tiến gần vùng cản 1.950 điểm, nhu cầu phòng ngừa rủi ro có thể gia tăng trở lại nếu thị trường cơ sở xuất hiện rung lắc./.

Tùng Linh
Từ khóa:
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