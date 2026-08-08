Ngày 8/8: Giá heo hơi tiếp tục xu hướng giảm trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 59.000 - 62.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục xu hướng giảm tại phần lớn địa phương. Nhiều tỉnh đồng loạt điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg, chỉ còn Hà Nội, Hải Phòng và Hưng Yên giữ nguyên mức 62.000 đồng/kg. Hiện giá heo hơi tại khu vực này dao động trong khoảng 60.000 - 62.000 đồng/kg.

Trong đó, mức 62.000 đồng/kg được ghi nhận tại Hà Nội, Hải Phòng và Hưng Yên. Các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Lai Châu, Điện Biên và Phú Thọ cùng giao dịch ở mức 61.000 đồng/kg.

Ở chiều ngược lại, Cao Bằng, Ninh Bình, Lào Cai và Sơn La giảm xuống còn 60.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay cũng giảm nhẹ. Cụ thể, Thanh Hóa và Hà Tĩnh cùng giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua, lần lượt xuống còn 60.000 đồng/kg và 59.000 đồng/kg.

Theo khảo sát, các thương lái tại khu vực này hiện thu mua heo hơi trong khoảng 59.000 - 60.000 đồng/kg.

Trong đó, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng cùng giao dịch ở mức 60.000 đồng/kg.

Riêng Hà Tĩnh và Đắk Lắk đang là hai địa phương có giá thấp nhất khu vực, cùng neo ở mức 59.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay giảm tại một số địa phương. Cụ thể, Đồng Nai, Tây Ninh và Cần Thơ đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg. Hiện giá heo hơi tại khu vực miền Nam dao động từ 59.000 - 60.000 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh và Vĩnh Long là các địa phương có mức giá cao nhất khu vực, cùng đạt 60.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau và Cần Thơ đều giao dịch ở mức 59.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay vẫn duy trì xu hướng giảm trên cả nước. Miền Bắc tiếp tục ghi nhận nhiều địa phương giảm giá, trong khi miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam chỉ còn giảm rải rác tại một số tỉnh. Hiện giá heo hơi cả nước dao động trong khoảng 59.000 - 62.000 đồng/kg./.