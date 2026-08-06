Giá vàng hôm nay ngày 6/8: Giá vàng thế giới tăng hơn 150 USD/ounce, vàng trong nước tăng tới 2,8 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới sáng nay giao dịch quanh mức 4.247 USD/ounce, tăng khoảng 153,7 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới tương đương 135,5 triệu đồng và thấp hơn giá vàng trong nước 6,3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng bật tăng hơn 2% trong phiên giao dịch ngày 5/8, lên mức cao nhất trong vòng một tháng. Động lực tăng đến từ kỳ vọng căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông hạ nhiệt sau những tín hiệu tích cực từ các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, cùng với tâm lý chờ đợi các dữ liệu việc làm quan trọng của Mỹ để đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Giá vàng kỳ hạn của Mỹ cũng tăng 1,8%, lên 4.227,4 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tại thời điểm 6 giờ sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính quyền của ông đã có những cuộc trao đổi “rất tích cực” với Iran sau một ngày đàm phán, qua đó làm gia tăng kỳ vọng về khả năng hạ nhiệt xung đột trong khu vực.

Theo ông Jamie Dutta - Nhà phân tích thị trường tại nền tảng giao dịch Nemo.money, triển vọng về một thỏa thuận ngừng bắn tại Vùng Vịnh đang khiến lo ngại lạm phát giảm bớt, kéo lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi xuống. Điều này góp phần gia tăng sức hấp dẫn của vàng, tài sản không mang lại lợi suất.

Bên cạnh đó, đồng USD tiếp tục suy yếu, giúp vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác. Đồng thời, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng giảm xuống mức thấp nhất trong một tuần.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 ở mức 57%, giảm so với 67% của một ngày trước đó.

Ở chiều ngược lại, Chủ tịch Fed chi nhánh Kansas City Jeff Schmid cho rằng vẫn cần duy trì chính sách tiền tệ ở trạng thái thắt chặt để đưa lạm phát trở về mục tiêu 2%. Cùng quan điểm, ông Hamad Hussain - Chuyên gia kinh tế về khí hậu và hàng hóa tại Capital Economics, nhận định nếu Fed tiếp tục nâng lãi suất trong những tháng tới, giá vàng có thể chịu áp lực giảm và lùi xuống dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce trước cuối năm.

Đà tăng của vàng càng được củng cố sau khi báo cáo của ADP cho thấy thị trường lao động Mỹ hạ nhiệt. Trong tháng 7, khu vực tư nhân chỉ tạo thêm 44.000 việc làm, thấp hơn đáng kể so với dự báo 68.000 việc làm, trong khi áp lực tăng lương vẫn ở mức cao. Theo ông Waleed Said - Chuyên gia phân tích kỹ thuật tại GivTrade, những tín hiệu mới từ thị trường lao động cho thấy đà tăng trưởng việc làm đang chậm lại, qua đó tiếp tục tạo nền tảng hỗ trợ cho giá vàng.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 4/8, giá vàng trong nước đồng loạt tăng ở cả phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn. Đối với vàng miếng, DOJI, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và PNJ cùng điều chỉnh tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, đưa giá giao dịch lên 138,8 - 141,8 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết giá vàng miếng ở mức 138,8 - 141,8 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận mức tăng mạnh nhất, thêm 2,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, đưa giá lên 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, DOJI tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch tại 138,5 - 142,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh tăng 1,2 triệu đồng/lượng đối với cả giá mua và bán, lên mức 139,2 - 143,2 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải cũng tăng mạnh 2,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 140,2 - 144,2 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá giao dịch lên 138,8 - 141,8 triệu đồng/lượng. PNJ điều chỉnh tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá vàng nhẫn lên 137,9 - 141,7 triệu đồng/lượng.