Giá vàng hôm nay ngày 4/8: Giá vàng thế giới giảm hơn 20 USD/ounce, vàng trong nước diễn biến trái chiều

Giá vàng thế giới

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng thế giới đứng ở mức 4.051 USD/ounce, giảm hơn 20 USD/ounce so với cùng thời điểm sáng qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 129,3 triệu đồng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay nhích tăng nhẹ trong những giờ giao dịch đầu tiên tại Mỹ ngày thứ Hai nhờ đồng USD suy yếu, trong khi giá dầu giảm đã phần nào làm dịu lo ngại về áp lực lạm phát phát sinh từ căng thẳng tại khu vực Vùng Vịnh.

Giá vàng thế giới tại thời điểm 6 giờ sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Dù vậy, kim loại quý vẫn chưa thể bứt phá khỏi vùng dao động quanh mốc 4.000 USD/ounce. Giới phân tích cho rằng, các số liệu kinh tế Mỹ khả quan hơn dự báo có thể tiếp tục tạo sức ép lên giá vàng, khi củng cố kỳ vọng Fed sẽ duy trì lập trường thận trọng trong điều hành chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát.

Cụ thể, Viện Quản lý Nguồn cung Mỹ (ISM) cho biết Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI) ngành sản xuất tháng 7 đạt 55,6 điểm, tăng từ mức 53,3 điểm của tháng trước và vượt dự báo của thị trường là khoảng 54 điểm.

Mặc dù hoạt động sản xuất ghi nhận sự cải thiện, giá vàng gần như không phản ứng mạnh với thông tin này và vẫn tiếp tục dao động trong vùng tích lũy quanh ngưỡng hỗ trợ 4.000 USD/ounce.

Sau cuộc họp chính sách của Fed vào tuần trước, diễn biến của thị trường vàng vẫn chủ yếu chịu chi phối bởi kỳ vọng về lộ trình lãi suất hơn là nhu cầu trú ẩn an toàn.

Ở chiều ngược lại, những tín hiệu tích cực liên quan đến tình hình tại eo biển Hormuz đã kéo giá dầu đi xuống, qua đó làm giảm nhu cầu nắm giữ các tài sản phòng thủ như vàng. Tuy nhiên, việc giá dầu giảm cũng góp phần hạ nhiệt lợi suất trái phiếu và gây áp lực lên đồng USD, tạo thêm yếu tố hỗ trợ nhất định cho giá kim loại quý

Giá vàng trong nước

Kết phiên ngày 3/8, giá vàng trong nước ghi nhận diễn biến trái chiều ở phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn. Ở phân khúc vàng miếng, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải và PNJ đồng loạt tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và không thay đổi giá ở chiều bán ra, niêm yết giá ở ngưỡng 137,5 - 141 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI giao dịch ở mức 137 - 141 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá vàng nhẫn về ngưỡng 138 - 142 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải không thay đổi giá, duy trì ở mức 137,2 - 141,2 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và không thay đổi giá ở chiều bán ra, đưa giá vàng nhẫn lên ngưỡng 137,5 - 141 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, PNJ tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 100.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, giá vàng nhẫn kết phiên ở mức 136,1 - 140,9 triệu đồng/lượng.