Ngân hàng - Bảo hiểm

Giá vàng

Giá vàng hôm nay ngày 4/8: Giá vàng thế giới giảm hơn 20 USD/ounce, vàng trong nước diễn biến trái chiều

Thu Hương

Thu Hương

[email protected]
06:35 | 04/08/2026
(TBTCO) - Giá vàng thế giới sáng nay giảm hơn 20 USD/ounce, lùi về 4.051 USD/ounce. Trong khi đó, thị trường vàng trong nước ghi nhận diễn biến trái chiều khi giá vàng miếng tăng nhẹ ở chiều mua vào, còn vàng nhẫn điều chỉnh khác nhau giữa các doanh nghiệp.
aa

Giá vàng thế giới

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng thế giới đứng ở mức 4.051 USD/ounce, giảm hơn 20 USD/ounce so với cùng thời điểm sáng qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 129,3 triệu đồng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay nhích tăng nhẹ trong những giờ giao dịch đầu tiên tại Mỹ ngày thứ Hai nhờ đồng USD suy yếu, trong khi giá dầu giảm đã phần nào làm dịu lo ngại về áp lực lạm phát phát sinh từ căng thẳng tại khu vực Vùng Vịnh.

Giá vàng hôm nay ngày 4/8: Giá vàng thế giới giảm hơn 20 USD/ounce, vàng trong nước diễn biến trái chiều
Giá vàng thế giới tại thời điểm 6 giờ sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Dù vậy, kim loại quý vẫn chưa thể bứt phá khỏi vùng dao động quanh mốc 4.000 USD/ounce. Giới phân tích cho rằng, các số liệu kinh tế Mỹ khả quan hơn dự báo có thể tiếp tục tạo sức ép lên giá vàng, khi củng cố kỳ vọng Fed sẽ duy trì lập trường thận trọng trong điều hành chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát.

Cụ thể, Viện Quản lý Nguồn cung Mỹ (ISM) cho biết Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI) ngành sản xuất tháng 7 đạt 55,6 điểm, tăng từ mức 53,3 điểm của tháng trước và vượt dự báo của thị trường là khoảng 54 điểm.

Mặc dù hoạt động sản xuất ghi nhận sự cải thiện, giá vàng gần như không phản ứng mạnh với thông tin này và vẫn tiếp tục dao động trong vùng tích lũy quanh ngưỡng hỗ trợ 4.000 USD/ounce.

Sau cuộc họp chính sách của Fed vào tuần trước, diễn biến của thị trường vàng vẫn chủ yếu chịu chi phối bởi kỳ vọng về lộ trình lãi suất hơn là nhu cầu trú ẩn an toàn.

Ở chiều ngược lại, những tín hiệu tích cực liên quan đến tình hình tại eo biển Hormuz đã kéo giá dầu đi xuống, qua đó làm giảm nhu cầu nắm giữ các tài sản phòng thủ như vàng. Tuy nhiên, việc giá dầu giảm cũng góp phần hạ nhiệt lợi suất trái phiếu và gây áp lực lên đồng USD, tạo thêm yếu tố hỗ trợ nhất định cho giá kim loại quý

Giá vàng trong nước

Kết phiên ngày 3/8, giá vàng trong nước ghi nhận diễn biến trái chiều ở phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn. Ở phân khúc vàng miếng, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải và PNJ đồng loạt tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và không thay đổi giá ở chiều bán ra, niêm yết giá ở ngưỡng 137,5 - 141 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI giao dịch ở mức 137 - 141 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá vàng nhẫn về ngưỡng 138 - 142 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải không thay đổi giá, duy trì ở mức 137,2 - 141,2 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và không thay đổi giá ở chiều bán ra, đưa giá vàng nhẫn lên ngưỡng 137,5 - 141 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, PNJ tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 100.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, giá vàng nhẫn kết phiên ở mức 136,1 - 140,9 triệu đồng/lượng.

Thu Hương
Từ khóa:
giá vàng giá vàng thế giới giá vàng trong nước giá vàng nhẫn giá vàng miếng

Bài liên quan

Giá vàng hôm nay ngày 3/8: Vàng thế giới neo quanh 4.041 USD/ounce, vàng trong nước đi ngang

Giá vàng hôm nay ngày 3/8: Vàng thế giới neo quanh 4.041 USD/ounce, vàng trong nước đi ngang

Giá vàng hôm nay ngày 2/8: Vàng thế giới giữ mốc 4.040 USD/ounce, vàng trong nước đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 2/8: Vàng thế giới giữ mốc 4.040 USD/ounce, vàng trong nước đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 1/8: Thế giới lùi về 4.043 USD/ounce, trong nước giảm nhẹ

Giá vàng hôm nay ngày 1/8: Thế giới lùi về 4.043 USD/ounce, trong nước giảm nhẹ

Dành cho bạn

Quản lý rủi ro, khơi thông nguồn lực từ tài sản mã hóa

Quản lý rủi ro, khơi thông nguồn lực từ tài sản mã hóa

Sẵn sàng xuất cấp hàng dự trữ quốc gia trong mọi tình huống

Sẵn sàng xuất cấp hàng dự trữ quốc gia trong mọi tình huống

Thông tư 95/2026/TT-BTC: Giúp doanh nghiệp chủ động quản trị rủi ro thuế xuyên biên giới

Thông tư 95/2026/TT-BTC: Giúp doanh nghiệp chủ động quản trị rủi ro thuế xuyên biên giới

Quảng Ngãi đề xuất cơ chế vượt trội xây dựng Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia

Quảng Ngãi đề xuất cơ chế vượt trội xây dựng Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia

Chuẩn bị đầy đủ nguồn lực để thực hiện tăng lương cơ sở năm 2026

Chuẩn bị đầy đủ nguồn lực để thực hiện tăng lương cơ sở năm 2026

Làm rõ tiêu chí đánh giá trong thực hiện quản lý tuân thủ

Làm rõ tiêu chí đánh giá trong thực hiện quản lý tuân thủ

Đọc thêm

Giá vàng hôm nay ngày 31/7: Vàng thế giới vượt mốc 4.100 USD/ounce, vàng trong nước đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 31/7: Vàng thế giới vượt mốc 4.100 USD/ounce, vàng trong nước đồng loạt tăng

(TBTCO) - Giá vàng thế giới tiếp tục tăng và vượt ngưỡng 4.100 USD/ounce. Cùng với đó, giá vàng trong nước đồng loạt đi lên khi nhiều doanh nghiệp điều chỉnh tăng cả vàng miếng và vàng nhẫn.
Quốc hội cần giám sát làm rõ trách nhiệm quản lý thị trường vàng

Quốc hội cần giám sát làm rõ trách nhiệm quản lý thị trường vàng

(TBTCO) - Đánh giá thị trường vàng, đá quý vừa qua diễn biến phức tạp, xâm phạm nghiêm trọng quyền lợi hợp pháp của người dân, đại biểu Quốc hội Tô Ái Vang đề nghị Quốc hội giám sát làm rõ trách nhiệm về quản lý thị trường vàng, từ đó làm căn cứ hoàn thiện hành lang pháp lý, tăng khung xử phạt với các hành vi làm giả vàng, đá quý.
Giá vàng hôm nay ngày 30/7: Giá vàng thế giới tăng mạnh, vàng trong nước lại quay đầu tăng

Giá vàng hôm nay ngày 30/7: Giá vàng thế giới tăng mạnh, vàng trong nước lại quay đầu tăng

(TBTCO) - Giá vàng thế giới tăng 76 USD/ounce lên 4.094 USD/ounce sau khi Fed giữ nguyên lãi suất. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn cũng điều chỉnh tăng trở lại.
Yếu tố nào sẽ tác động lên xu hướng của giá vàng?

Yếu tố nào sẽ tác động lên xu hướng của giá vàng?

(TBTCO) - Theo ông Phan Dũng Khánh - Chuyên gia tư vấn đầu tư độc lập, thị trường vàng chịu tác động từ nhiều yếu tố quốc tế như chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, đồng USD và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ, cùng các yếu tố trong nước như tâm lý nhà đầu tư và quan hệ cung - cầu. Tuy nhiên, xu hướng giá vàng vẫn chủ yếu phụ thuộc vào diễn biến của thị trường thế giới.
Giá vàng hôm nay ngày 29/7: Vàng thế giới mất gần 60 USD/ounce, vàng trong nước tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 29/7: Vàng thế giới mất gần 60 USD/ounce, vàng trong nước tiếp tục giảm

(TBTCO) - Giá vàng thế giới giảm gần 60 USD/ounce, lùi về sát mốc 4.000 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn cũng tiếp tục giảm từ 1 - 1,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay ngày 28/7: Vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt tăng giá

Giá vàng hôm nay ngày 28/7: Vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt tăng giá

(TBTCO) - Giá vàng trong nước tiếp tục tăng tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng, với vàng miếng lên 143 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn cũng ghi nhận mức tăng từ 1,3 - 1,7 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay ngày 27/7: Vàng thế giới vượt 4.080 USD/ounce, trong nước bật tăng khá mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 27/7: Vàng thế giới vượt 4.080 USD/ounce, trong nước bật tăng khá mạnh

(TBTCO) - Giá vàng thế giới tăng khoảng 34 USD/ounce, lên mức 4.084 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn bật tăng khá mạnh khi ghi nhận vào đầu phiên sáng nay, tăng từ 1,4 - 1,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay ngày 26/7: Giá vàng thế giới neo trên 4.000 USD, vàng trong nước tiếp đà tăng

Giá vàng hôm nay ngày 26/7: Giá vàng thế giới neo trên 4.000 USD, vàng trong nước tiếp đà tăng

(TBTCO) - Giá vàng thế giới tiếp tục giao dịch trên mốc 4.000 USD/ounce, trong khi giá vàng trong nước đồng loạt tăng tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng, với vàng miếng có nơi tăng tới 2 triệu đồng/lượng.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Ngày 4/8: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 4/8: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Minh bạch dữ liệu đất đai để đón dòng vốn ngoại

Minh bạch dữ liệu đất đai để đón dòng vốn ngoại

Giá vàng hôm nay ngày 4/8: Giá vàng thế giới giảm hơn 20 USD/ounce, vàng trong nước diễn biến trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 4/8: Giá vàng thế giới giảm hơn 20 USD/ounce, vàng trong nước diễn biến trái chiều

Lợi nhuận ngành phân bón phân hóa, hai “ông lớn” giữ nhịp tăng trưởng

Lợi nhuận ngành phân bón phân hóa, hai “ông lớn” giữ nhịp tăng trưởng

Rẽ dòng tín dụng bất động sản, dịch chuyển vốn khỏi phân khúc đầu cơ

Rẽ dòng tín dụng bất động sản, dịch chuyển vốn khỏi phân khúc đầu cơ

Ngày 4/8: Giá heo hơi tại một số địa phương miền Bắc tiếp tục giảm

Ngày 4/8: Giá heo hơi tại một số địa phương miền Bắc tiếp tục giảm

Ngày 4/8: Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt châu Á khởi sắc

Ngày 4/8: Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt châu Á khởi sắc

Ngày 4/8: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long giảm mạnh

Ngày 4/8: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long giảm mạnh

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Triển khai hiệu quả các chính sách về thuế, phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Triển khai hiệu quả các chính sách về thuế, phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp

Ngày 2/8: Giá heo hơi điều chỉnh cục bộ tại cả 3 miền

Ngày 2/8: Giá heo hơi điều chỉnh cục bộ tại cả 3 miền

Tỷ giá USD hôm nay (3/8): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, USD xuống đáy 6 tuần khi chờ báo cáo việc làm Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (3/8): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, USD xuống đáy 6 tuần khi chờ báo cáo việc làm Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (1/8): Tỷ giá trung tâm tăng dù DXY suy yếu, Nhật Bản được ước tính đã dùng 53 tỷ USD hỗ trợ đồng yên

Tỷ giá USD hôm nay (1/8): Tỷ giá trung tâm tăng dù DXY suy yếu, Nhật Bản được ước tính đã dùng 53 tỷ USD hỗ trợ đồng yên

Cơ chế đặc thù bảo vệ người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung

Cơ chế đặc thù bảo vệ người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung

Ngày 3/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 3/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 2/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Ngày 2/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Ngày 2/8: Giá cà phê tăng, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Ngày 2/8: Giá cà phê tăng, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Ngày 3/8: Giá heo hơi giao dịch trong khoảng 60.000 - 64.000 đồng/kg

Ngày 3/8: Giá heo hơi giao dịch trong khoảng 60.000 - 64.000 đồng/kg

Thị trường tiền tệ tuần 27 - 31/7: Nâng tỷ lệ tiền gửi Kho bạc lên 50% giải tỏa thanh khoản, lãi suất qua đêm lao dốc

Thị trường tiền tệ tuần 27 - 31/7: Nâng tỷ lệ tiền gửi Kho bạc lên 50% giải tỏa thanh khoản, lãi suất qua đêm lao dốc

Giá vàng

Doji
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,100 140,900
Hà Nội - PNJ 136,100 140,900
Đà Nẵng - PNJ 136,100 140,900
Miền Tây - PNJ 136,100 140,900
Tây Nguyên - PNJ 136,100 140,900
Đông Nam Bộ - PNJ 136,100 140,900
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,750 14,150
Miếng SJC Nghệ An 13,750 14,150
Miếng SJC Thái Bình 13,750 14,150
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,750 14,150
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,750 14,150
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,750 14,150
NL 99.99 12,900
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,800
Trang sức 99.9 13,390 13,990
Trang sức 99.99 13,400 14,000
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 141
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,375 14,102
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,375 14,103
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,365 1,405
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,365 1,406
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,335 1,385
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 130,129 137,129
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 94,235 104,035
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,539 94,339
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 74,843 84,643
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,104 80,904
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 4,811 5,791
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 141
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 141
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 141
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 141
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 141
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 141
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 141
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 141
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 141
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 141
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 141
Cập nhật: 04/08/2026 08:00

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17860 18134 18713
CAD 18179 18455 19072
CHF 31823 32204 32861
CNY 0 3850 3943
EUR 29644 29866 30949
GBP 34563 34955 35893
HKD 0 3220 3422
JPY 160 165 171
KRW 0 17 19
NZD 0 15094 15685
SGD 19947 20229 20808
THB 703 766 820
USD (1,2) 26011 0 0
USD (5,10,20) 26052 0 0
USD (50,100) 26081 26090 26460
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,100 26,100 26,480
USD(1-2-5) 25,056 - -
USD(10-20) 25,056 - -
EUR 29,707 29,731 31,134
JPY 163.16 163.45 173.29
GBP 34,747 34,841 36,046
AUD 18,133 18,199 18,884
CAD 18,375 18,434 19,112
CHF 32,090 32,190 33,129
SGD 20,074 20,136 20,933
CNY - 3,818 3,964
HKD 3,284 3,294 3,432
KRW 16.93 17.66 19.21
THB 752.08 761.37 814.6
NZD 15,112 15,252 15,707
SEK - 2,712 2,807
DKK - 3,984 4,125
NOK - 2,711 2,807
LAK - 0.89 1.23
MYR 5,999.73 - 6,770.89
TWD 733.63 - 888.66
SAR - 6,881.18 7,247.23
KWD - 83,133 88,446
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,080 26,100 26,480
EUR 29,771 29,891 31,088
GBP 34,807 34,947 35,981
HKD 3,284 3,297 3,415
CHF 32,000 32,129 33,061
JPY 164.31 164.97 172.93
AUD 18,151 18,224 18,823
SGD 20,184 20,265 20,861
THB 769 772 808
CAD 18,415 18,489 19,073
NZD 15,248 15,795
KRW 17.57 19.53
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26075 26075 26475
AUD 18060 18160 19085
CAD 18366 18466 19480
CHF 32113 32143 33721
CNY 3830.5 3855.5 3990.9
CZK 0 1190 0
DKK 0 4000 0
EUR 29836 29866 31589
GBP 34857 34907 36660
HKD 0 3355 0
JPY 163.92 164.42 174.96
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.9 0
LAK 0 1.1677 0
MYR 0 6645 0
NOK 0 2750 0
NZD 0 15220 0
PHP 0 395 0
SEK 0 2710 0
SGD 20108 20238 20965
THB 0 732.6 0
TWD 0 805 0
SJC 9999 13750000 13750000 14100000
SBJ 12500000 12500000 14100000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,121 26,171 26,480
USD20 26,071 26,171 26,575
USD1 24,091 26,171 26,625
AUD 18,185 18,285 19,395
EUR 29,666 29,766 31,428
CAD 18,334 18,434 19,740
SGD 20,224 20,374 20,928
JPY 164.96 166.46 172.02
GBP 34,819 34,969 36,036
XAU 13,698,000 0 14,102,000
CNY 0 3,745 0
THB 0 769 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 04/08/2026 08:00

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80