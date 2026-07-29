Yếu tố nào sẽ tác động lên xu hướng của giá vàng?

PV: Thưa ông, trong bối cảnh kinh tế thế giới vẫn còn nhiều biến động, từ chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), diễn biến của đồng USD đến những rủi ro địa chính trị, ông đánh giá đâu là những yếu tố đang chi phối mạnh nhất đối với thị trường vàng thế giới hiện nay?

Ông Phan Dũng Khánh: Theo tôi, giá vàng thế giới chịu tác động đồng thời của nhiều yếu tố kinh tế và tài chính quốc tế. Trong đó, diễn biến của đồng USD là một trong những yếu tố đáng chú ý. Thời gian gần đây, đồng bạc xanh có xu hướng phục hồi, qua đó tạo áp lực nhất định lên giá vàng do kim loại quý được định giá bằng USD. Tuy nhiên, đây chưa phải là yếu tố quyết định. Yếu tố có tác động lớn hơn là kỳ vọng của thị trường đối với chính sách tiền tệ của Fed.

Ông Phan Dũng Khánh Theo ông Phan Dũng Khánh, giá vàng thế giới đã điều chỉnh từ vùng trên 5.000 USD/ounce hồi đầu năm 2026 xuống quanh 4.000 USD/ounce do chịu sức ép từ đồng USD mạnh, kỳ vọng Fed duy trì lãi suất cao, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng và dòng tiền đầu tư vào vàng chậm lại.

Trước đây, thị trường từng kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, trước những lo ngại về lạm phát và các yếu tố bất định của kinh tế toàn cầu, kỳ vọng này đã dần thu hẹp. Thay vào đó, thị trường ngày càng nghiêng về khả năng Fed tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất ở mức cao hoặc theo đuổi chính sách tiền tệ thận trọng trong thời gian tới.

Điều này không chỉ hỗ trợ đồng USD duy trì sức mạnh, mà còn góp phần giữ lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ ở mức cao, qua đó làm giảm sức hấp dẫn của vàng so với các tài sản có khả năng tạo lợi suất.

Khi lợi suất trái phiếu tăng, mặt bằng lãi suất trên thị trường tài chính cũng có xu hướng đi lên, khiến dòng vốn dịch chuyển sang các tài sản có khả năng tạo lợi suất. Trong khi đó, vàng là tài sản không tạo ra dòng tiền hay thu nhập định kỳ như tiền gửi tiết kiệm, trái phiếu, cổ phiếu có cổ tức hoặc bất động sản cho thuê. Vì vậy, khi lãi suất và lợi suất các tài sản tài chính tăng, sức hấp dẫn tương đối của vàng cũng giảm xuống.

Ở chiều ngược lại, những yếu tố vốn hỗ trợ giá vàng như lạm phát và căng thẳng địa chính trị vẫn hiện hữu. Các xung đột và bất ổn quốc tế, bao gồm diễn biến giữa Mỹ và Iran hay xung đột Nga - Ukraine, vẫn chưa chấm dứt. Tuy nhiên, tác động của các yếu tố này đến giá vàng không còn mạnh như trước. Thị trường đã dần thích nghi với những rủi ro địa chính trị kéo dài, khiến mỗi diễn biến mới không còn tạo ra phản ứng mạnh trên thị trường vàng. Thực tế cho thấy, dù căng thẳng quốc tế vẫn tiếp diễn trong thời gian gần đây, giá vàng nhiều phiên vẫn đi ngang hoặc thậm chí giảm, thay vì tăng mạnh như ở một số giai đoạn trước.

Bên cạnh đó, nhu cầu đầu tư vàng cũng có dấu hiệu chậm lại. Theo ghi nhận của Hội đồng Vàng Thế giới và một số tổ chức nghiên cứu thị trường, lực mua vàng từ các ngân hàng trung ương, định chế tài chính và nhà đầu tư vẫn được duy trì, nhưng tốc độ đã chậm hơn trong nửa đầu năm 2026. Đồng thời, một bộ phận nhà đầu tư cũng có xu hướng cơ cấu lại danh mục, giảm tỷ trọng nắm giữ vàng. Điều này cho thấy, dòng tiền đầu tư vào kim loại quý không còn mạnh như các năm trước, qua đó làm giảm động lực tăng giá của vàng.

PV: Trong khi thị trường vàng thế giới đang chịu tác động từ nhiều yếu tố vĩ mô, thị trường trong nước thời gian gần đây cũng xuất hiện một số vụ việc liên quan đến hoạt động giám định, kinh doanh vàng và kim cương của một số doanh nghiệp, thu hút sự quan tâm của dư luận đối với chất lượng sản phẩm và tính minh bạch của thị trường. Theo ông, những diễn biến này đã ảnh hưởng như thế nào đến niềm tin của người tiêu dùng và quan hệ cung - cầu trên thị trường vàng?

Ông Phan Dũng Khánh: Theo tôi, những thông tin từ cơ quan chức năng về việc xử lý các sai phạm trong hoạt động kinh doanh vàng, đá quý và trang sức có thể tác động đến tâm lý của nhà đầu tư và người tiêu dùng trong ngắn hạn. Các vụ việc này có thể khiến hoạt động giao dịch bị ảnh hưởng nhất định khi tâm lý thận trọng gia tăng.

Thị trường vàng chịu tác động kép từ yếu tố quốc tế và tâm lý nhà trong nước. Ảnh: Đức Thanh.

Tuy nhiên, xét trong trung và dài hạn, tác động sẽ theo hướng tích cực hơn. Việc cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm cho thấy quyết tâm chấn chỉnh thị trường, góp phần nâng cao tính minh bạch và kỷ cương trong hoạt động kinh doanh vàng, đá quý và trang sức. Đồng thời, điều này cũng tạo động lực để các doanh nghiệp tuân thủ chặt chẽ hơn các quy định của pháp luật, trong khi các tổ chức, cá nhân vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

Khi môi trường kinh doanh ngày càng minh bạch và lành mạnh hơn, niềm tin của nhà đầu tư và người tiêu dùng đối với thị trường sẽ từng bước được củng cố. Vì vậy, những tác động tiêu cực hiện nay chủ yếu mang tính tâm lý trong ngắn hạn, còn về dài hạn, việc tăng cường quản lý và xử lý nghiêm các sai phạm sẽ góp phần giúp thị trường vận hành ổn định, minh bạch và phát triển bền vững hơn.

PV: Bên cạnh những tác động từ thị trường quốc tế và các yếu tố nội tại của thị trường vàng trong nước, ông dự báo xu hướng của giá vàng trong thời gian tới sẽ như thế nào? Nhà đầu tư cần lưu ý những yếu tố, rủi ro nào khi quyết định mua vào hoặc bán ra trong giai đoạn thị trường còn nhiều biến động?

Ông Phan Dũng Khánh: Theo tôi, diễn biến của giá vàng trong nước vẫn chủ yếu phụ thuộc vào xu hướng của thị trường vàng thế giới. Về nguyên tắc, giá vàng trong nước thường bám sát xu hướng của giá vàng quốc tế trong trung và dài hạn. Mặc dù có những thời điểm giá vàng trong nước và thế giới biến động trái chiều, song hiện tượng này thường chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, khoảng một đến hai ngày, trước khi quay trở lại theo xu hướng chung của thị trường quốc tế.

Bên cạnh yếu tố từ thị trường thế giới, giá vàng trong nước còn chịu tác động từ tâm lý nhà đầu tư, quan hệ cung - cầu và các chính sách quản lý đối với hoạt động kinh doanh vàng. Tuy nhiên, đây chủ yếu là những yếu tố mang tính bổ trợ, trong khi xu hướng của giá vàng thế giới vẫn giữ vai trò chi phối.

Do đó, để dự báo diễn biến của giá vàng trong nước từ nay đến cuối năm và sang năm sau, trước hết, cần theo dõi triển vọng của thị trường vàng thế giới. Nếu giá vàng quốc tế tiếp tục xu hướng tăng, giá vàng trong nước nhiều khả năng sẽ tăng theo. Ngược lại, nếu giá vàng thế giới bước vào giai đoạn điều chỉnh hoặc giảm, giá vàng trong nước cũng sẽ chịu tác động và diễn biến theo xu hướng này.

PV: Xin cảm ơn ông!