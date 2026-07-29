Hướng tới quy mô dư nợ thị trường trái phiếu đạt khoảng 60% GDP vào năm 2045

Chính phủ ban hành Quyết định số 1413/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam gắn với thực hiện mục tiêu tăng trưởng ở mức cao, liên tục đến năm 2045.

Theo Đề án, thị trường tài chính sẽ được phát triển theo hướng cân bằng về cơ cấu, tăng cường sự liên kết giữa các cấu phần của thị trường. Trong đó, thị trường vốn được định hướng từng bước trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế, góp phần giảm phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng, đồng thời đổi mới toàn diện cơ chế quản lý, giám sát nhằm bảo đảm thị trường phát triển ổn định, bền vững và an toàn tài chính quốc gia.

Đối với thị trường trái phiếu, Đề án đặt mục tiêu trong giai đoạn 2026 - 2030, tổng giá trị huy động vốn từ trái phiếu Chính phủ đáp ứng khoảng 60 - 65% nhu cầu vay của Chính phủ, trong khi tổng giá trị phát hành trái phiếu chính quyền địa phương đáp ứng khoảng 20% nhu cầu vay của ngân sách địa phương trong cả giai đoạn. Đến năm 2045, quy mô dư nợ thị trường trái phiếu được phấn đấu đạt khoảng 60% GDP.

Để thực hiện mục tiêu này, đối với thị trường trái phiếu chính phủ, Đề án yêu cầu chủ động điều hành khối lượng, kỳ hạn và lãi suất phát hành theo Nghị quyết số 26/2026/QH15 về kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công giai đoạn 2026 - 2030, bám sát diễn biến thị trường nhằm huy động vốn cho ngân sách nhà nước với chi phí hợp lý, đồng thời tái cơ cấu danh mục nợ chính phủ theo hướng bền vững.

Cùng với đó, xây dựng đường cong lãi suất chuẩn của trái phiếu chính phủ làm cơ sở tham chiếu cho các sản phẩm tài chính; đa dạng hóa các sản phẩm như trái phiếu xanh, trái phiếu bền vững, trái phiếu lãi suất thả nổi và trái phiếu gắn với chỉ số lạm phát để đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư và nâng cao hiệu quả huy động vốn.

Đề án cũng yêu cầu chủ động triển khai các nghiệp vụ mua lại, hoán đổi trái phiếu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nợ, đồng thời phát triển giao dịch repo và các công cụ hỗ trợ quản lý thanh khoản để thúc đẩy sự phát triển của thị trường trái phiếu thứ cấp.

Đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp, Đề án giao triển khai quy định về xếp hạng tín nhiệm đối với trái phiếu chào bán ra công chúng và áp dụng bắt buộc xếp hạng tín nhiệm đối với trái phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư cá nhân. Đồng thời, nghiên cứu phát triển các mô hình huy động vốn mới như trái phiếu hạ tầng, trái phiếu ESG và trái phiếu PPP dành cho doanh nghiệp dự án (SPV), hướng tới huy động nguồn vốn ngay từ giai đoạn tiền khả thi hoặc chuyển các tài sản hạ tầng đã có dòng tiền ổn định thành các sản phẩm tài chính.

Bên cạnh đó, Đề án đề ra các giải pháp phát triển hệ sinh thái của thị trường trái phiếu, trong đó nghiên cứu hình thành các tổ chức cung cấp dịch vụ định giá trái phiếu nhằm bổ sung kênh tham chiếu thông tin cho nhà đầu tư; triển khai việc xác nhận tiêu chuẩn dự án xanh và trái phiếu xanh theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, đồng thời kịp thời sửa đổi các quy định nếu phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Về hạ tầng thị trường, Đề án yêu cầu tiếp tục hoàn thiện Cổng thông tin trái phiếu doanh nghiệp tập trung tại Sở Giao dịch chứng khoán, bao gồm đầy đủ thông tin về trái phiếu doanh nghiệp chào bán ra công chúng và trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ, góp phần nâng cao tính minh bạch và khả năng tiếp cận thông tin của nhà đầu tư./.