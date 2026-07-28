Chứng khoán

Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp bền vững

Mai Tấn

Mai Tấn

[email protected]
15:56 | 28/07/2026
Việc ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 200/2026/NĐ-CP được kỳ vọng sẽ hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động chào bán và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Dự thảo Thông tư vừa kế thừa các quy định đang phát huy hiệu quả, vừa bổ sung nhiều nội dung mới nhằm nâng cao tính minh bạch, tăng cường giám sát và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp huy động vốn.
aa

Hài hòa kỷ cương và minh bạch thị trường

Sáng ngày 28/7/2026, tại Quảng Ninh, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phối hợp với Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổ chức Hội nghị lấy ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 30/2023/TT-BTC và Thông tư số 76/2024/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 200/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch UBCKNN Nguyễn Hoàng Dương cho biết, ngày 5/6/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 200/2026/NĐ-CP nhằm tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về chào bán và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Nghị định vừa tạo điều kiện để các doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ điều kiện, minh bạch thông tin, thuận lợi huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu, vừa bổ sung các quy định nhằm bảo đảm thị trường phát triển an toàn, hiệu quả và ổn định.

Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp bền vững
Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Nguyễn Hoàng Dương phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: SSC

Ngay sau khi Nghị định có hiệu lực, UBCKNN đã rà soát các quy định hiện hành và khẩn trương xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn trên cơ sở kế thừa các quy định còn phù hợp, đồng thời sửa đổi, bổ sung những nội dung cần thiết nhằm thống nhất với Nghị định mới, khắc phục các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn. Thông tư sau khi ban hành sẽ thay thế Thông tư số 30/2023/TT-BTC ngày 17/5/2023 và Thông tư số 76/2024/TT-BTC ngày 6/11/2024 của Bộ Tài chính.

Theo Phó Chủ tịch UBCKNN Nguyễn Hoàng Dương, việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tính minh bạch của thị trường với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động huy động vốn hợp pháp, hiệu quả của doanh nghiệp, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, nâng cao chất lượng hàng hóa trên thị trường và củng cố niềm tin của các chủ thể tham gia thị trường.

Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp bền vững
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: SSC

Ông Nguyễn Hoàng Dương cho biết, dự thảo Thông tư đã được lấy ý kiến rộng rãi theo quy định. Đến nay, Ban soạn thảo đã nhận được ý kiến của 36 cơ quan, tổ chức, trong đó có 26 cơ quan, tổ chức thống nhất với nội dung dự thảo và 10 cơ quan, tổ chức góp ý đối với một số nội dung cụ thể. Đây là cơ sở để tiếp tục hoàn thiện dự thảo trước khi trình Bộ Tài chính xem xét, ban hành.

Phó Chủ tịch UBCKNN đề nghị các đại biểu tập trung góp ý đối với những nội dung còn có ý kiến khác nhau, những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn nhằm bảo đảm các quy định của Thông tư có tính thống nhất, đồng bộ, khả thi, không làm phát sinh thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ không cần thiết. UBCKNN sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện dự thảo Thông tư, góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp an toàn, lành mạnh, hiệu quả và bền vững.

Bổ sung nhiều quy định mới để nâng cao hiệu quả quản lý

Trong khuôn khổ hội nghị, đại diện Ban Phát triển thị trường chứng khoán và Ban Giám sát công ty đại chúng thuộc UBCKNN đã giới thiệu những nội dung chính của dự thảo Thông tư, các điểm mới so với Thông tư số 30/2023/TT-BTC và Thông tư số 76/2024/TT-BTC.

Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp bền vững
Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Nguyễn Hoàng Dương điều hành phiên thảo luận. Ảnh: SSC

Theo đó, dự thảo hướng dẫn đầy đủ về đăng ký, lưu ký, chuyển quyền sở hữu, tổ chức giao dịch và thanh toán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, bao gồm cả quy định xử lý giao dịch lỗi và trường hợp tạm thời mất khả năng thanh toán.

Bên cạnh đó, dự thảo tiếp tục hoàn thiện quy định về công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành và chế độ báo cáo của các tổ chức tham gia thị trường; bổ sung một số biểu mẫu mới, đồng thời sửa đổi các mẫu biểu hiện hành để thuận tiện cho việc áp dụng và tra cứu.

Dự thảo cũng bổ sung cơ chế báo cáo của UBND cấp tỉnh về tình hình phát hành, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với doanh nghiệp phát hành tại địa phương; quy định việc chia sẻ dữ liệu từ Chuyên trang thông tin trái phiếu doanh nghiệp giữa Sở Giao dịch Chứng khoán, UBND cấp tỉnh và UBCKNN nhằm tăng cường công tác giám sát.

Đáng chú ý, dự thảo không bổ sung thủ tục hành chính mới, qua đó hạn chế phát sinh chi phí tuân thủ cho các chủ thể tham gia thị trường.

Tại phiên thảo luận, các đại biểu đã tập trung góp ý đối với nhiều nội dung của dự thảo Thông tư liên quan đến hoạt động giao dịch trái phiếu, công bố thông tin, xử lý các giao dịch lỗi, tiêu chí xác định trường hợp tạm thời mất khả năng thanh toán và phân loại nhà đầu tư.

Phó Chủ tịch UBCKNN Nguyễn Hoàng Dương đã trực tiếp trao đổi, giải đáp các ý kiến, làm rõ những nội dung còn có ý kiến khác nhau và ghi nhận các đề xuất để Ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo trước khi trình Bộ Tài chính ban hành.

Lãnh đạo UBCKNN cho biết sẽ nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Thông tư, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và khả thi trong quá trình triển khai thực hiện, trước khi trình Bộ Tài chính xem xét, ban hành theo quy định./.

Mai Tấn
Từ khóa:
khuôn khổ pháp lý thị trường trái phiếu trái phiếu doanh nghiệp hoạt động huy động vốn Quy định công bố thông tin giám sát thị trường trái phiếu

Bài liên quan

Áp lực thanh toán trái phiếu quý III giảm, thị trường vẫn chịu sức ép huy động vốn

Áp lực thanh toán trái phiếu quý III giảm, thị trường vẫn chịu sức ép huy động vốn

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp chững lại, áp lực tái cấp vốn gia tăng

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp chững lại, áp lực tái cấp vốn gia tăng

Infographics: Hơn 111.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn trong những tháng cuối năm

Infographics: Hơn 111.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn trong những tháng cuối năm

Dành cho bạn

Nhận diện đầy đủ các xu hướng mới của ngành Kế toán, Kiểm toán trong kỷ nguyên số

Nhận diện đầy đủ các xu hướng mới của ngành Kế toán, Kiểm toán trong kỷ nguyên số

Việt Nam - Australia thúc đẩy hợp tác, đồng hành cùng mục tiêu tăng trưởng trên 10%

Việt Nam - Australia thúc đẩy hợp tác, đồng hành cùng mục tiêu tăng trưởng trên 10%

Điều chỉnh mức đặt cọc đấu giá đất để ngăn chặn tình trạng nâng giá, bỏ cọc

Điều chỉnh mức đặt cọc đấu giá đất để ngăn chặn tình trạng nâng giá, bỏ cọc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Một Việt Nam hùng cường phải đồng thời là một Việt Nam nhân ái

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Một Việt Nam hùng cường phải đồng thời là một Việt Nam nhân ái

Phó Chủ tịch UBCKNN: Huy động vốn qua kênh cổ phiếu nửa đầu năm xấp xỉ 110.000 tỷ đồng

Phó Chủ tịch UBCKNN: Huy động vốn qua kênh cổ phiếu nửa đầu năm xấp xỉ 110.000 tỷ đồng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giữ cương vị Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giữ cương vị Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam

Đọc thêm

Vicostone chủ động quản trị rủi ro, tối ưu hóa hoạt động

Vicostone chủ động quản trị rủi ro, tối ưu hóa hoạt động

(TBTCO) - Trong bối cảnh thị trường vật liệu xây dựng toàn cầu tiếp tục chịu ảnh hưởng từ tăng trưởng kinh tế chậm, lãi suất cao và biến động chính sách thương mại tác động mạnh tới kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026, Vicostone chủ động duy trì chiến lược điều hành thận trọng, tăng cường quản trị rủi ro, chú trọng mở rộng mạng lưới khách hàng...
Vốn ngoại cơ cấu mạnh danh mục ở nhóm cổ phiếu ngân hàng

Vốn ngoại cơ cấu mạnh danh mục ở nhóm cổ phiếu ngân hàng

(TBTCO) - Dòng vốn ngoại tập trung giao dịch ở nhóm cổ phiếu ngân hàng, khi cả danh sách mua ròng và bán ròng đều có nhiều đại diện của nhóm này. Cổ phiếu hãng kim hoàn PNJ tiếp tục là tâm điểm, nhưng lực mua - bán của khối ngoại hôm nay đã cân bằng.
Doanh thu quý II của Masan Consumer đạt trên 7.100 tỷ đồng, lợi nhuận tăng hơn 10%

Doanh thu quý II của Masan Consumer đạt trên 7.100 tỷ đồng, lợi nhuận tăng hơn 10%

(TBTCO) - Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 cho thấy, Masan Consumer đạt doanh thu thuần 7.165 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 1.484 tỷ đồng, lần lượt tăng 14,2% và 10,2% so với cùng kỳ năm trước.
VIB lãi trước thuế gần 5.200 tỷ đồng sau 6 tháng, dư nợ cho vay tiến sát 400 nghìn tỷ đồng

VIB lãi trước thuế gần 5.200 tỷ đồng sau 6 tháng, dư nợ cho vay tiến sát 400 nghìn tỷ đồng

(TBTCO) - VIB ghi nhận lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2026 đạt 5.185,7 tỷ đồng, tăng 3,4% so với cùng kỳ, nhờ tăng trưởng thu nhập lãi và dịch vụ. Hoạt động cho vay tiếp tục mở rộng với dư nợ đạt hơn 397 nghìn tỷ đồng, chất lượng tài sản được cải thiện, trong khi ngân hàng chủ động tăng cường trích lập dự phòng rủi ro.
Chứng khoán ngày 27/7: Áp lực bán dâng cao, VN-Index giảm điểm phiên đầu tuần

Chứng khoán ngày 27/7: Áp lực bán dâng cao, VN-Index giảm điểm phiên đầu tuần

Sau nhịp hồi kỹ thuật đầu phiên, áp lực bán gia tăng mạnh trong phiên chiều đã kéo thị trường đảo chiều giảm điểm. Thanh khoản duy trì dưới mức bình quân 20 phiên cho thấy dòng tiền vẫn thận trọng, trong khi VN-Index tiếp tục chịu sức ép tìm điểm cân bằng sau chuỗi phiên điều chỉnh mạnh.
Chứng khoán phái sinh ngày 27/7: Chênh lệch dương duy trì khi VN30 lùi sát 1.800 điểm

Chứng khoán phái sinh ngày 27/7: Chênh lệch dương duy trì khi VN30 lùi sát 1.800 điểm

(TBTCO) - Có tới 7/8 hợp đồng tương lai giữ được trạng thái chênh lệch dương, thậm chí một số nới rộng chênh lệch trong phiên điều chỉnh hôm nay. Nửa cuối phiên chiều, mức độ điều chỉnh sâu đã kéo VN30-Index về sát ngưỡng tâm lý, đóng cửa tại 1.806,5 điểm.
Loạt công ty chứng khoán "bung" kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn

Loạt công ty chứng khoán "bung" kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn

(TBTCO) - Hàng loạt công ty chứng khoán đang triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ, bổ sung nguồn lực tài chính cho hoạt động kinh doanh và mở rộng quy mô hoạt động.
PVI sắp cán đích kế hoạch lợi nhuận chỉ sau 6 tháng, danh mục đầu tư tiến sát 20.000 tỷ đồng

PVI sắp cán đích kế hoạch lợi nhuận chỉ sau 6 tháng, danh mục đầu tư tiến sát 20.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Nửa đầu năm 2026, PVI ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt gần 1.240 tỷ đồng, tăng 31,8% so với cùng kỳ và gần cán đích kế hoạch năm. Động lực tăng trưởng đến từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm, lợi nhuận tài chính cải thiện nhờ danh mục đầu tư mở rộng lên gần 20.000 tỷ đồng, trong khi hoạt động tái bảo hiểm phát huy hiệu quả.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp bền vững

Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp bền vững

Quảng Ninh bổ sung giá tính thuế đất, đá thải mỏ than

Quảng Ninh bổ sung giá tính thuế đất, đá thải mỏ than

Đồng chí Nguyễn Đức Tâm được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

Đồng chí Nguyễn Đức Tâm được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

Muốn hưởng ưu đãi thuế, doanh nghiệp điện mặt trời mái nhà cần nắm vững quy định gì?

Muốn hưởng ưu đãi thuế, doanh nghiệp điện mặt trời mái nhà cần nắm vững quy định gì?

Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn mới về kế toán cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn mới về kế toán cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Bộ Tài chính quy định phân cấp thẩm quyền kiểm tra chuyên ngành nhiều lĩnh vực

Bộ Tài chính quy định phân cấp thẩm quyền kiểm tra chuyên ngành nhiều lĩnh vực

Bộ Tài chính và WB định hình danh mục vay vốn giai đoạn mới, hướng tới hiệu quả và sức lan tỏa

Bộ Tài chính và WB định hình danh mục vay vốn giai đoạn mới, hướng tới hiệu quả và sức lan tỏa

Thuế TP. Hà Nội công khai danh sách 150.459 người nộp thuế ngừng hoạt động cần rà soát mã số thuế

Thuế TP. Hà Nội công khai danh sách 150.459 người nộp thuế ngừng hoạt động cần rà soát mã số thuế

Khối ngoại tiếp tục mua ròng hơn 100 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Khối ngoại tiếp tục mua ròng hơn 100 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Giá vàng hôm nay ngày 28/7: Vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt tăng giá

Giá vàng hôm nay ngày 28/7: Vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt tăng giá

Ngày 26/7: Giá heo hơi chưa dứt đà giảm

Ngày 26/7: Giá heo hơi chưa dứt đà giảm

Tỷ giá USD hôm nay (27/7): USD tăng đầu tuần, kỳ vọng nhiều ngân hàng trung ương giữ nguyên lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (27/7): USD tăng đầu tuần, kỳ vọng nhiều ngân hàng trung ương giữ nguyên lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (28/7): Tỷ giá trung tâm vượt đỉnh lịch sử, DXY duy trì vùng cao trước cuộc họp Fed

Tỷ giá USD hôm nay (28/7): Tỷ giá trung tâm vượt đỉnh lịch sử, DXY duy trì vùng cao trước cuộc họp Fed

Giá vàng hôm nay ngày 27/7: Vàng thế giới vượt 4.080 USD/ounce, trong nước bật tăng khá mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 27/7: Vàng thế giới vượt 4.080 USD/ounce, trong nước bật tăng khá mạnh

Ngày 27/7: Giá cà phê đồng loạt giảm, hồ tiêu diễn biến tích cực

Ngày 27/7: Giá cà phê đồng loạt giảm, hồ tiêu diễn biến tích cực

Giá vàng hôm nay ngày 26/7: Giá vàng thế giới neo trên 4.000 USD, vàng trong nước tiếp đà tăng

Giá vàng hôm nay ngày 26/7: Giá vàng thế giới neo trên 4.000 USD, vàng trong nước tiếp đà tăng

Ngày 28/7: Giá heo hơi có nơi giảm về sát mốc 60.000 đồng/kg

Ngày 28/7: Giá heo hơi có nơi giảm về sát mốc 60.000 đồng/kg

Hợp nhất quy trình quản lý nguồn lực tài chính công

Hợp nhất quy trình quản lý nguồn lực tài chính công

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +1.20
28/07 | +1.20 (7,413.18 +1.20 (+0.02%))
DJI +262.88
28/07 | +262.88 (52,210.08 +262.88 (+0.51%))
IXIC -43.72
28/07 | -43.72 (24,932.08 -43.72 (-0.18%))
NYA +107.92
28/07 | +107.92 (24,098.82 +107.92 (+0.45%))
XAX -78.87
28/07 | -78.87 (8,324.03 -78.87 (-0.94%))
BUK100P +0.82
28/07 | +0.82 (1,074.79 +0.82 (+0.08%))
RUT +18.03
28/07 | +18.03 (2,948.03 +18.03 (+0.62%))
VIX +0.16
28/07 | +0.16 (18.83 +0.16 (+0.86%))
FTSE +37.46
28/07 | +37.46 (10,819.21 +37.46 (+0.35%))
GDAXI +104.04
28/07 | +104.04 (25,465.07 +104.04 (+0.41%))
FCHI +26.28
28/07 | +26.28 (8,432.34 +26.28 (+0.31%))
STOXX50E +16.83
28/07 | +16.83 (6,299.04 +16.83 (+0.27%))
N100 +1.63
28/07 | +1.63 (1,906.67 +1.63 (+0.09%))
BFX +17.03
28/07 | +17.03 (5,724.44 +17.03 (+0.30%))
MOEX.ME -0.11
28/07 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +103.67
28/07 | +103.67 (25,310.85 +103.67 (+0.41%))
STI -1.11
28/07 | -1.11 (5,619.13 -1.11 (-0.02%))
AXJO +53.80
28/07 | +53.80 (8,947.80 +53.80 (+0.60%))
AORD +48.20
28/07 | +48.20 (9,112.00 +48.20 (+0.53%))
BSESN -10.24
28/07 | -10.24 (76,825.54 -10.24 (-0.01%))
JKSE -49.04
28/07 | -49.04 (6,136.74 -49.04 (-0.79%))
KLSE -1.44
28/07 | -1.44 (1,711.65 -1.44 (-0.08%))
NZ50 +11.24
28/07 | +11.24 (13,861.93 +11.24 (+0.08%))
KS11 -732.09
28/07 | -732.09 (6,023.66 -732.09 (-10.84%))
TWII -2,030.83
28/07 | -2,030.83 (41,603.36 -2,030.83 (-4.65%))
GSPTSE +199.04
28/07 | +199.04 (35,568.14 +199.04 (+0.56%))
BVSP +1,292.50
28/07 | +1,292.50 (175,334.45 +1,292.50 (+0.74%))
MXX +774.65
28/07 | +774.65 (67,157.91 +774.65 (+1.17%))
IPSA -59.68
28/07 | -59.68 (10,887.72 -59.68 (-0.55%))
MERV +21,466.00
28/07 | +21,466.00 (3,305,316.00 +21,466.00 (+0.65%))
TA125.TA -3.15
28/07 | -3.15 (4,092.47 -3.15 (-0.08%))
CASE30 +239.80
28/07 | +239.80 (53,873.70 +239.80 (+0.45%))
JN0U.JO +4.15
28/07 | +4.15 (6,562.51 +4.15 (+0.06%))
DX-Y.NYB -0.03
28/07 | -0.03 (101.51 -0.03 (-0.03%))
125904-USD-STRD +8.67
28/07 | +8.67 (2,799.05 +8.67 (+0.31%))
XDB -0.30
28/07 | -0.30 (132.94 -0.30 (-0.22%))
XDE -0.01
28/07 | -0.01 (113.73 -0.01 (-0.01%))
000001.SS -44.93
28/07 | -44.93 (3,813.31 -44.93 (-1.16%))
N225 -2,566.27
28/07 | -2,566.27 (62,364.92 -2,566.27 (-3.95%))
XDN +0.04
28/07 | +0.04 (61.07 +0.04 (+0.07%))
XDA +0.07
28/07 | +0.07 (69.90 +0.07 (+0.10%))