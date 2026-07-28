Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp bền vững

Hài hòa kỷ cương và minh bạch thị trường

Sáng ngày 28/7/2026, tại Quảng Ninh, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phối hợp với Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổ chức Hội nghị lấy ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 30/2023/TT-BTC và Thông tư số 76/2024/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 200/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch UBCKNN Nguyễn Hoàng Dương cho biết, ngày 5/6/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 200/2026/NĐ-CP nhằm tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về chào bán và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Nghị định vừa tạo điều kiện để các doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ điều kiện, minh bạch thông tin, thuận lợi huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu, vừa bổ sung các quy định nhằm bảo đảm thị trường phát triển an toàn, hiệu quả và ổn định.

Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Nguyễn Hoàng Dương phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: SSC

Ngay sau khi Nghị định có hiệu lực, UBCKNN đã rà soát các quy định hiện hành và khẩn trương xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn trên cơ sở kế thừa các quy định còn phù hợp, đồng thời sửa đổi, bổ sung những nội dung cần thiết nhằm thống nhất với Nghị định mới, khắc phục các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn. Thông tư sau khi ban hành sẽ thay thế Thông tư số 30/2023/TT-BTC ngày 17/5/2023 và Thông tư số 76/2024/TT-BTC ngày 6/11/2024 của Bộ Tài chính.

Theo Phó Chủ tịch UBCKNN Nguyễn Hoàng Dương, việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tính minh bạch của thị trường với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động huy động vốn hợp pháp, hiệu quả của doanh nghiệp, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, nâng cao chất lượng hàng hóa trên thị trường và củng cố niềm tin của các chủ thể tham gia thị trường.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: SSC

Ông Nguyễn Hoàng Dương cho biết, dự thảo Thông tư đã được lấy ý kiến rộng rãi theo quy định. Đến nay, Ban soạn thảo đã nhận được ý kiến của 36 cơ quan, tổ chức, trong đó có 26 cơ quan, tổ chức thống nhất với nội dung dự thảo và 10 cơ quan, tổ chức góp ý đối với một số nội dung cụ thể. Đây là cơ sở để tiếp tục hoàn thiện dự thảo trước khi trình Bộ Tài chính xem xét, ban hành.

Phó Chủ tịch UBCKNN đề nghị các đại biểu tập trung góp ý đối với những nội dung còn có ý kiến khác nhau, những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn nhằm bảo đảm các quy định của Thông tư có tính thống nhất, đồng bộ, khả thi, không làm phát sinh thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ không cần thiết. UBCKNN sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện dự thảo Thông tư, góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp an toàn, lành mạnh, hiệu quả và bền vững.

Bổ sung nhiều quy định mới để nâng cao hiệu quả quản lý

Trong khuôn khổ hội nghị, đại diện Ban Phát triển thị trường chứng khoán và Ban Giám sát công ty đại chúng thuộc UBCKNN đã giới thiệu những nội dung chính của dự thảo Thông tư, các điểm mới so với Thông tư số 30/2023/TT-BTC và Thông tư số 76/2024/TT-BTC.

Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Nguyễn Hoàng Dương điều hành phiên thảo luận. Ảnh: SSC

Theo đó, dự thảo hướng dẫn đầy đủ về đăng ký, lưu ký, chuyển quyền sở hữu, tổ chức giao dịch và thanh toán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, bao gồm cả quy định xử lý giao dịch lỗi và trường hợp tạm thời mất khả năng thanh toán.

Bên cạnh đó, dự thảo tiếp tục hoàn thiện quy định về công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành và chế độ báo cáo của các tổ chức tham gia thị trường; bổ sung một số biểu mẫu mới, đồng thời sửa đổi các mẫu biểu hiện hành để thuận tiện cho việc áp dụng và tra cứu.

Dự thảo cũng bổ sung cơ chế báo cáo của UBND cấp tỉnh về tình hình phát hành, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với doanh nghiệp phát hành tại địa phương; quy định việc chia sẻ dữ liệu từ Chuyên trang thông tin trái phiếu doanh nghiệp giữa Sở Giao dịch Chứng khoán, UBND cấp tỉnh và UBCKNN nhằm tăng cường công tác giám sát.

Đáng chú ý, dự thảo không bổ sung thủ tục hành chính mới, qua đó hạn chế phát sinh chi phí tuân thủ cho các chủ thể tham gia thị trường.

Tại phiên thảo luận, các đại biểu đã tập trung góp ý đối với nhiều nội dung của dự thảo Thông tư liên quan đến hoạt động giao dịch trái phiếu, công bố thông tin, xử lý các giao dịch lỗi, tiêu chí xác định trường hợp tạm thời mất khả năng thanh toán và phân loại nhà đầu tư.

Phó Chủ tịch UBCKNN Nguyễn Hoàng Dương đã trực tiếp trao đổi, giải đáp các ý kiến, làm rõ những nội dung còn có ý kiến khác nhau và ghi nhận các đề xuất để Ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo trước khi trình Bộ Tài chính ban hành.

Lãnh đạo UBCKNN cho biết sẽ nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Thông tư, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và khả thi trong quá trình triển khai thực hiện, trước khi trình Bộ Tài chính xem xét, ban hành theo quy định./.