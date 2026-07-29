Thuế - Hải quan

Bộ Tài chính ban hành 1 thông tư bãi bỏ 22 thông tư và 3 quyết định trong lĩnh vực thuế

Văn Tuấn

Văn Tuấn

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17:06 | 29/07/2026
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 110/2026/TT-BTC bãi bỏ toàn bộ một số Thông tư và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế.
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Cụ thể, Thông tư số 110/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính bãi bỏ toàn bộ 22 Thông tư và 3 Quyết định gồm:

1. Thông tư số 69-TC/TCT ngày 27/11/1991 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc chuyển chế độ thu tiền nuôi rừng sang thu thuế tài nguyên đối với khai thác sản phẩm rừng tự nhiên.

2. Thông tư số 75A-TC/TCT ngày 31/8/1993 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 57-CP ngày 28/8/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế lợi tức và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế lợi tức.

hoạt động của cán bộ thuế tỉnh Nghệ An cơ sở 9 hướng dẫn người dân hộ kinh doanh về các nghiệp vụ thuế Ảnh Đức Thanh
Cán bộ Thuế tỉnh Nghệ An tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế đến người nộp thuế. Ảnh: Đức Thanh

3. Thông tư số 48/1998/TT-BTC ngày 11/4/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 75A-TC/TCT ngày 31/8/1993 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 57-CP ngày 28/8/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế lợi tức và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế lợi tức.

4. Thông tư số 105/2000/TT-BTC ngày 23/10/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn việc miễn nộp nợ thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất từ năm 1999 trở về trước.

5. Thông tư số 24/2002/TT-BTC ngày 20/3/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với các hoạt động cho thuê tài chính.

6. Thông tư số 02/2004/TT-BTC ngày 8/1/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xoá nợ thuế cho hộ gia đình, cá nhân kinh doanh có nợ thuế do nguyên nhân khách quan.

7. Thông tư số 95/2004/TT-BTC ngày 11/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số chính sách hỗ trợ tài chính và ưu đãi về thuế phát triển vùng nguyên liệu và công nghiệp chế biến nông, lâm, thuỷ sản, muối.

8. Thông tư số 123/2004/TT-BTC ngày 22/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện ưu đãi về thuế đối với doanh nghiệp phần mềm (đã được đính chính bởi công văn số 2101/TC-VP ngày 22/2/2005 của Bộ Tài chính).

9. Thông tư số 114/2007/TT-BTC ngày 25/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 95/2004/TT-BTC ngày 11/10/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số chính sách hỗ trợ tài chính và ưu đãi về thuế phát triển vùng nguyên liệu và công nghiệp chế biến nông, lâm, thuỷ sản, muối.

10. Thông tư số 160/2009/TT-BTC ngày 12/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2009 theo Nghị quyết số 32/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội về việc điều chỉnh mục tiêu tổng quát, một số chỉ tiêu kinh tế, Ngân sách Nhà nước, phát hành bổ sung trái phiếu Chính phủ năm 2009 và miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân.

11. Thông tư số 175/2010/TT-BTC ngày 5/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

12. Thông tư số 35/2011/TT-BTC ngày 15/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ viễn thông.

13. Thông tư số 120/2011/TT-BTC ngày 16/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

14. Thông tư số 128/2011/TT-BTC ngày 12/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở y tế công lập.

15. Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn một số khoản thu ngân sách nhà nước theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường.

16. Thông tư số 175/2012/TT-BTC ngày 22/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 5/10/2012 của Chính phủ.

17. Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 08 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 7/1/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

18. Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 94/2012/NĐ-CP về in, phát hành, quản lý và sử dụng tem đối với sản phẩm rượu nhập khẩu và rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước.

19. Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính thuế.

20. Thông tư số 127/2015/TT-BTC ngày 21/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp mã số doanh nghiệp thành lập mới và phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp.

21. Thông tư số 87/2018/TT-BTC ngày 27/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

22. Thông tư số 43/2019/TT-BTC ngày 12/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quy định tại khoản 4 Điều 24 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý Khu công nghiệp và Khu kinh tế.

23. Quyết định số 1042/1998/QĐ-BTC ngày 15/8/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mẫu biên lai thuế.

24. Quyết định số 18/2007/QĐ-BTC ngày 22/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc in, phát hành, sử dụng và quản lý vé máy bay điện tử.

25. Quyết định số 78/2007/QĐ-BTC ngày 18/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về chính sách thuế, quản lý thuế và giải quyết các thủ tục hành chính thuế của người nộp thuế theo cơ chế “một cửa”.

Thông tư số 110/2026/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 12/9/2026./.

Văn Tuấn
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