Thuế - Hải quan

Thuế tỉnh Bắc Ninh tiếp tục công khai thông tin 78.341 hộ kinh doanh cần rà soát, làm sạch mã số thuế

Văn Tuấn

Văn Tuấn

[email protected]
19:07 | 28/07/2026
(TBTCO) - Thuế tỉnh Bắc Ninh vừa thực hiện công khai thông tin 17.430 hộ kinh doanh có trạng thái mã số thuế 03 và 60.911 hộ kinh doanh có trạng thái mã số thuế 06. Tổng số hộ kinh doanh cần rà soát mã số thuế ở trạng thái 03 và 06 là 78.341 hộ.
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Thực hiện Quyết định số 595/QĐ-CT ngày 8/5/2026 của Cục trưởng Cục Thuế ban hành Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”, nhằm hỗ trợ người nộp thuế hoàn thành các thủ tục về thuế, giảm thiểu các rủi ro pháp lý phát sinh và tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi, Thuế tỉnh Bắc Ninh thực hiện công khai thông tin 17.430 hộ kinh doanh có trạng thái mã số thuế 03 - người nộp thuế ngừng hoạt động chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế và 60.911 hộ kinh doanh có trạng thái mã số thuế 06 - người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Danh sách chi tiết người nộp thuế tại đây.

công chức Thuế tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn và tuyên truyền cho các hộ kinh doanh trên địa bàn Anh Đức Thanh
Công chức Thuế tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ hộ kinh doanh trên địa bàn làm sạch mã số thuế. Ảnh: Đức Thanh

Đại diện Thuế tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau hơn một tháng triển khai trên địa bàn toàn tỉnh, đến nay, cơ quan thuế đã xử lý thành công 745 trường hợp thuộc trạng thái 03 chuyển về trạng thái đóng cửa, đồng thời ban hành 930 thông báo hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc trạng thái 06, đã có 75 trường hợp được khôi phục hoạt động hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

Thuế tỉnh Bắc Ninh đề nghị người nộp thuế chủ động tra cứu tình trạng hoạt động mã số thuế và liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện các thủ tục theo quy định./.

Văn Tuấn
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