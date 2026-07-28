Thời sự

Đồng chí Nguyễn Đức Tâm được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

Hà Phương

Hà Phương

15:36 | 28/07/2026
(TBTCO) - Ngày 28/7, tại Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV, với 100% phiếu tán thành của các đại biểu có mặt, đồng chí Nguyễn Đức Tâm - Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã được HĐND tỉnh Quảng Ngãi bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
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Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi

Sáng 28/7, Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã tiến hành bầu Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã xem xét Tờ trình giới thiệu nhân sự để bầu đồng chí Nguyễn Đức Tâm - Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2025 - 2030, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Với sự thống nhất cao, 100% đại biểu HĐND tỉnh có mặt tại kỳ họp đã bỏ phiếu bầu đồng chí Nguyễn Đức Tâm giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đồng chí Nguyễn Đức Tâm được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm bày tỏ vinh dự và xúc động khi được HĐND tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng chí Nguyễn Đức Tâm khẳng định, đây là niềm vinh dự lớn, đồng thời là trách nhiệm nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền, cử tri và nhân dân Quảng Ngãi.

Đồng chí Nguyễn Đức Tâm trân trọng cảm ơn các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, nhân dân Quảng Ngãi đã tin tưởng giao trọng trách, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực, tận tâm, tận lực, không ngừng học tập, rèn luyện, phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác để cùng tập thể UBND tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trên cương vị Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Tâm khẳng định sẽ nghiêm túc chấp hành các nguyên tắc, quy chế làm việc của Đảng và Nhà nước; cùng tập thể UBND tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I và các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm cam kết sẽ luôn cầu thị, lắng nghe, hành động vì lợi ích chung; cùng tập thể UBND tỉnh quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, xây dựng Quảng Ngãi phát triển nhanh, bền vững, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Trước đó, sáng 27/7, Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Đức Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2025 - 2030./.

Hà Phương
Từ khóa:
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đồng chí Nguyễn Đức Tâm Phó Bí thư tỉnh uỷ Quảng Ngãi

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