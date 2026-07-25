Đảng ủy Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Kế hoạch hướng tới nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong toàn Đảng bộ Bộ Tài chính về tầm quan trọng của công tác dân vận vùng DTTS.

Đây được xác định là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài, gắn liền với chức năng quản lý nhà nước, quản trị doanh nghiệp và việc tổ chức thực hiện các chính sách dân tộc thuộc phạm vi ngành Tài chính.

Ngày 23/7, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính Nguyễn Thị Thu Lan ký ban hành Kế hoạch số 34-KH/ĐU. Ảnh: Khánh Huyền

Thông qua việc triển khai hiệu quả các chính sách tài chính - ngân sách, Bộ Tài chính quyết tâm củng cố niềm tin của đồng bào DTTS đối với Đảng, Nhà nước; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời chủ động phòng ngừa, đấu tranh chống các hành vi lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá.

Đảng ủy Bộ Tài chính yêu cầu việc thực hiện công tác dân vận phải thiết thực, hướng về cơ sở, tôn trọng vai trò chủ thể của Nhân dân. Công tác này phải lồng ghép chặt chẽ với cải cách hành chính, chuyển đổi số, phòng chống tham nhũng, lãng phí và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cốt lõi

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng: Đưa nội dung dân vận vào nghị quyết, chương trình công tác hằng năm; đề cao trách nhiệm người đứng đầu và gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nâng cao chất lượng dân vận trong cơ quan hành chính và DNNN: Rà soát, hoàn thiện thể chế tài chính, ưu tiên nguồn lực cho các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026–2035. Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, đối thoại, giải quyết phản ánh; trang bị kỹ năng dân vận và tiếng dân tộc cho cán bộ trực tiếp làm việc tại vùng DTTS.

Gắn dân vận với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội: Bảo đảm công khai, minh bạch trong phân bổ, sử dụng nguồn lực; chủ động nắm bắt tình hình và xử lý kịp thời các phát sinh về an ninh trật tự, tôn giáo.

Xây dựng đội ngũ cán bộ người DTTS: Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, chuyên môn; thực hiện tốt các chế độ, chính sách bố trí, sử dụng cán bộ là người DTTS trong các đơn vị thuộc Bộ.

Bảo tồn văn hóa truyền thống: Tuyên truyền, vận động đồng bào giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp, thực hiện nếp sống văn minh; gắn bảo tồn di sản với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số: Phát triển hạ tầng thông tin, truyền thông bằng tiếng dân tộc trên không gian mạng; hỗ trợ tích hợp cơ sở dữ liệu về dân cư, bảo hiểm, lao động việc làm.

Tăng cường kiểm tra, giám sát: Định kỳ sơ kết, tổng kết; biểu dương và nhân rộng các mô hình, cách làm hay trong công tác dân vận.

Phân công tổ chức thực hiện

Đảng ủy Bộ Tài chính giao Ban Tuyên giáo và Dân vận làm đầu mối tham mưu, theo dõi, đôn đốc và phối hợp truyền thông. Các cấp ủy trực thuộc có trách nhiệm cụ thể hóa kế hoạch phù hợp với đặc thù đơn vị, gắn công tác dân vận với nhiệm vụ chuyên môn và trách nhiệm xã hội.

Các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ chủ động tham mưu cơ chế, nguồn lực tài chính:

Vụ Ngân sách nhà nước, Vụ Phát triển hạ tầng, Vụ Tài chính - Kinh tế ngành: Bố trí, quản lý và phân bổ nguồn lực cân đối ngân sách cho các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án phát triển vùng DTTS.

Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Vụ Các định chế tài chính: Tham mưu chính sách phát triển vùng, tín dụng ưu đãi qua Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Phát triển.

Cục Dự trữ Nhà nước & Cục Hải quan: Xuất cấp kịp thời lương thực, vật tư cứu trợ thiên tai, hỗ trợ học sinh vùng khó khăn; tăng cường phòng chống buôn lậu, giữ vững an ninh biên giới.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các Cục, Vụ liên quan: Triển khai chính sách an sinh xã hội, ưu đãi thuế, phí, tiền thuê đất và thực hiện tốt công tác cán bộ người DTTS.