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Xây dựng Đảng

Tăng trưởng cao phải đi đôi với giữ kỷ luật vĩ mô

Dương An

Dương An

[email protected]
11:47 | 15/07/2026
(TBTCO) - Đảng ủy Bộ Tài chính kiến nghị Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo điều hành nền kinh tế theo các nguyên tắc: tăng trưởng cao nhưng phải giữ kỷ luật vĩ mô và điều hành phải theo kịch bản phù hợp với tình hình thực tiễn; chính sách tài khóa phải đóng vai trò dẫn dắt, tập trung có trọng tâm, trọng điểm...
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Đảng ủy Chính phủ tổ chức Hội nghị giao ban công tác 6 tháng đầu năm

Sáng 15/7, tại Hội nghị giao ban công tác 6 tháng đầu năm 2026 của Đảng ủy Chính phủ diễn ra tại trụ sở Bộ Tài chính, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính Đỗ Văn Trường đã trình bày báo cáo tham luận với chủ đề: “Công tác lãnh đạo của Đảng bộ Bộ Tài chính trong việc triển khai, rà soát, xử lý khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của các cấp ủy, tổ chức đảng qua kết quả của các đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026”.

Tăng trưởng cao phải đi đôi với giữ kỷ luật vĩ mô
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Tiếp nhận, xử lý kịp thời hàng trăm kiến nghị

Theo Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính, ngay sau Đại hội XIV của Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát tại 40 tổ chức đảng trực thuộc nhằm đánh giá toàn diện việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng XIV.

Từ kết quả của các đoàn kiểm tra, giám sát, các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của các cấp ủy, tổ chức đảng đã được kịp thời tổng hợp và giao lại cho Chính phủ, các ban xây dựng Đảng Trung ương, các bộ, ngành rà soát, xử lý theo chức năng.

Nhận thức sâu sắc đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Đảng ủy Bộ Tài chính đã kịp thời tiếp nhận các kiến nghị từ Đảng ủy Chính phủ và các ban Đảng Trung ương để lãnh đạo, chỉ đạo xử lý khó khăn, vướng mắc đối với 123 nội dung.

Trong đó, Bộ Tài chính đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xử lý đối với 100 nội dung thuộc thẩm quyền, kiến nghị chuyển 23 nội dung không thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính đến các bộ, ngành, địa phương có thẩm quyền để giải quyết.

Trên cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của Đảng ủy Bộ Tài chính cùng sự nỗ lực của toàn ngành, nhiều kết quả quan trọng đã đạt được qua việc giải quyết những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của các cấp ủy, tổ chức đảng. Về thể chế, Bộ đã sửa đổi đồng bộ quy định pháp luật, xử lý căn bản các điểm mâu thuẫn, chồng chéo, đẩy mạnh cải cách hành chính mạnh mẽ trong lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc.

Về giải quyết vụ việc tồn đọng, Bộ Tài chính tập trung tháo gỡ vướng mắc trong phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công tại dự án trọng điểm, đồng thời khắc phục triệt để tình trạng chậm trễ, đùn đẩy trách nhiệm.

Trong công tác cán bộ, Đảng bộ Bộ Tài chính nhấn mạnh việc xóa bỏ tư tưởng sợ sai, sợ trách nhiệm; siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ, xử lý nghiêm các trường hợp gây ách tắc, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Tăng trưởng cao, nhưng phải giữ kỷ luật vĩ mô

Từ những kết quả đạt được và thực tiễn quá trình thực thi, đại diện Đảng ủy Bộ Tài chính, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính Đỗ Văn Trường chỉ ra 6 bài học kinh nghiệm quan trọng.

Tăng trưởng cao phải đi đôi với giữ kỷ luật vĩ mô
Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính Đỗ Văn Trường phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Đức Minh.

Đó là phải gắn chặt giữa hoàn thiện thể chế với tổ chức thực hiện, bảo đảm chính sách ban hành đi vào cuộc sống; phân cấp, phân quyền phải đi đôi với kiểm tra, giám sát và nâng cao năng lực thực thi, đặc biệt là cấp cơ sở; điều hành chính sách phải dựa trên cơ sở dữ liệu, dự báo và kịch bản, nâng cao tính chủ động, linh hoạt, không để bị động.

Đồng thời, chuyển đổi số phải gắn với cải cách hành chính và đổi mới phương thức quản lý, không dừng lại ở ứng dụng công nghệ; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu là yếu tố quyết định; công tác xử lý vướng mắc của địa phương, đơn vị cần duy trì thường xuyên theo nguyên tắc triển khai đến đâu kiểm tra đến đó, phát sinh vướng mắc đến đâu xử lý đến đó.

Hướng tới hoàn thành các mục tiêu giai đoạn tới, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, đại diện Đảng ủy Bộ Tài chính đã đề ra nhiều giải pháp. Trong đó, có việc tiếp tục điều hành chính sách tài khóa theo hướng chủ động, linh hoạt, hiệu quả, tăng cường quản lý thu, mở rộng cơ sở thu bền vững, và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Đồng thời, Đảng ủy Bộ Tài chính kiến nghị Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo điều hành nền kinh tế theo các nguyên tắc: tăng trưởng cao nhưng phải giữ kỷ luật vĩ mô và điều hành phải theo kịch bản phù hợp với tình hình thực tiễn; chính sách tài khóa phải đóng vai trò dẫn dắt, tập trung có trọng tâm, trọng điểm; đầu tư công phải kéo được đầu tư tư nhân; tăng trưởng phải dựa vào năng suất, công nghệ và doanh nghiệp Việt Nam; điều hành phải theo kết quả và gắn trách nhiệm của cá nhân.

Đối với chính quyền địa phương hai cấp, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính Đỗ Văn Trường nhấn mạnh, cần tăng cường năng lực cho cấp cơ sở, đặc biệt về nhân lực, tài chính và điều kiện làm việc; kiến nghị hoàn thiện pháp luật để tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho việc phân cấp, phân quyền và chuyển đổi số.

Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Bộ Tài chính đề xuất đẩy mạnh xây dựng hạ tầng số, phát triển nguồn nhân lực số và kiến nghị Đảng ủy Chính phủ có định hướng tổng thể về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện chuyển đổi số và cải cách hành chính, đảm bảo chuyển đổi số trở thành động lực thực sự cho đổi mới quản lý và phát triển kinh tế - xã hội./.

Dương An
Từ khóa:
đảng ủy bộ tài chính Đảng ủy Chính phủ tăng trưởng cao

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